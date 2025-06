Un usuario del transporte público en Ibiza: "He ido en un autobús sin aire acondicionado, con la puerta de atrás rota y aguantando las chapas del techo porque se caían"

Un usuario del transporte público en Ibiza ha compartido en redes sociales su experiencia utilizando el autobús en la isla. Este domingo, Richard llegó a la ciudad de Ibiza en a uno de estos vehículos, en el que "el aire acondicionado no iba, la puerta de atrás no iba y las chapas del techo las hemos ido colocando porque cada vez que pillábamos un bache, se caían", explica en un vídeo que ha subido a Instagram. "Es un autobús obsoleto que debería estar en la chatarra", dice.

Además, asegura que el autobús iba tan lleno que hubo paradas en las que no paró "porque ya no cabía nadie". "Había gente esperando que seguramente tendría que ir a trabajar y que tenían que esperar otra hora al sol porque en ese ya no cabían, y hasta dentro de una hora no pasaba otro", detalla.

"Que alguien haga algo"

En este sentido, este vecino de Ibiza, ha querido lanzar un mensaje tanto a las instituciones de la isla como a las empresas Sagalés y Alsa. "Dejad de traer la porquería de autobuses que traéis a Ibiza para hacer las líneas porque es una vergüenza el servicio que dais. Y a los ayuntamientos: debería preocuparos que estas empresas tuvieran autobuses en condiciones para poder dar un buen servicio en la isla, porque no puede ser que estéis fomentando el transporte público y que en pleno junio haya líneas donde pasa un autobús cada hora", apunta.

"Si los políticos, que son quienes tienen que preocuparse de esto, se dedican a fomentar el transporte público, pero el servicio es una porquería, pues quizás deberían solucionar eso antes de fomentar nada", critica.

Por último, insiste en que espera que su mensaje "llegue a las empresas y a los políticos y que alguien haga algo" porque "en esta isla del lujo que tanto nos venden, quizás deberían preocuparse un poquito de estas cosas".