El PSOE, sobre el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ibiza: «Fracasado, mentiroso, ineficaz e inoperante»

El PSOE acusó ayer al alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, del PP, de «liderar un gobierno fracasado, mentiroso, propagandístico, de autobombo, ineficaz e inoperante que no es capaz de ejecutar ningún proyecto beneficioso para la ciudad».

Para el portavoz socialista, Rafa Ruiz, «han sido dos años perdidos en los que los y las residentes han perdido en calidad de vida, han recibido constantes mentiras» con una «ciudad paralizada, descuidada y sin ningún proyecto ejecutado. En definitiva, tenemos una ciudad peor y sin proyecto ni planificación, una ciudad en la que cada vez es más difícil vivir», denunció.

Ruiz también destacó que en la valoración hecha la semana pasada por Triguero, «sólo hay promesas y se visibiliza que no han logrado nada. De los 46 proyectos que dicen tener en marcha no hay ningún iniciado. Ni la ampliación de Can Ventosa ni la reforma del E-10 ni la renovación de la avenida de España ni más aparcamientos ni un Mercat Nou ni nuevos carriles bici. Y lo que es más grave, venden como propios proyectos que los socialistas dejamos encaminados, como el Centro de es Gorg, el miniestadio que se convertirá en un campo de fútbol con prefabricados y todos los de mejora en los barrios históricos». Las «mentiras de Triguero están en todos los ámbitos: mentiras respecto a la vivienda, a los proyectos urbanos de ciudad ya las promesas fiscales». añade el exalcalde del PSOE.

El «mayor engaño político»

«Este gobierno del Partido Popular y de Triguero es el mayor engaño político que ha vivido nunca la ciudad de Ibiza. Han sido dos años de gobierno perdidos, de anuncios constantes y de autobombo», añadió.

También criticó que el alcalde «no ha cumplido ninguna de las dos grandes promesas con las que se presentó en las elecciones: eliminar la tasa de basuras hasta que la ciudad estuviera limpia» y «tener un Mercat Nou en 18 meses».

Sobre el problema de la vivienda, «el principal de los residentes en la ciudad», Ruiz denunció que el PP, «se ha dedicado a mentir y no facilitar el acceso a la vivienda, teniendo herramientas para hacerlo aplicando la Ley de vivienda».

El plan de vivienda de Triguero «es inexistente, cede solares municipales para hacerse la foto y olvidarse después. Para los socialistas, esto no es gobernar ni interesarse por la situación de la ciudadanía; poner en manos de empresas privadas solares municipales para que construyan y que vendan posteriormente a precio casi de mercado no facilita el acceso a la vivienda».

El campo de fútbol

En el análisis de los proyectos, Ruiz citó también el del campo de fútbol de Can Cantó, «una instalación que Triguero decía que estaría hecha en cuatro meses para ‘ir más rápido’» cuando «los deportistas tienen un solar vacío y unas obras para empezar de un campo de fútbol que se hará ‘por fases’ y con prefabricados».

La creación de 2.000 aparcamientos y remodelación del primer cinturón de ronda (E-10) son, según los socialistas, otras promesas incumplidas: «Después de dos años, las obras de la reconversión del E10 no están ni siquiera comenzadas y no se ha hecho nada de las nuevas plazas de parking».

Además, el PSOE de Vila lamentó que se haya descartado su proyecto para incluir «el aparcamiento soterrado para miles de vehículos» en la avenida de la Pau. «El actual proyecto de reforma de la E-10 es una chapuza más del PP de Triguero y Mariano Juan, ya que está basado en una antigua previsión de 2011 y no responde en absoluto a las necesidades futuras de esta ciudad».

Por otra parte, la concejala Clara Rosselló arremetió contra el área económica porque, indicó, la gestión del PP ha supuesto «la subida y aumento de casi todas las ordenanzas fiscales, tributos y tasas que afectan a la ciudadanía». «Es una gestión tan nefasta que, de no poner freno a la cantidad de gastos sin justificación, el Ayuntamiento se verá obligado a someterse a una intervención del Ministerio de Hacienda», advirtió Rosselló.

Réplica del PP

Por su parte, el equipo de gobierno replicó al PSOE que, en sus dos primeros años de mandato, ha «cumplido el 82% del programa electoral». A través de un comunicado, en el que reiteró el balance de gestión presentado la semana pasada, el alcalde destacó que su mandato «ha sido un cambio basado en la ilusión, la convicción y la mejora real de la ciudad para todos sus vecinos».

Entre las principales medidas, Triguero destacó la redacción definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), la adjudicación de las obras del centro de baja exigencia de es Gorg, el plan especial del puerto o la aprobación del proyecto de reforma de la E-10.

Además, el alcalde puso énfasis en el impulso del plan municipal de vivienda, con el que se han cedido cuatro solares al Ibavi para construir viviendas de protección oficial o de precio limitado, entre otras iniciativas. Respecto al casco histórico, valoró la próxima remodelación del Camí des Calvari o el centro cultural en sa Peixateria.