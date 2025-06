La vuelta a las cavernas de Miquel Barceló en Ibiza

Por obra y gracia del ingenio de Miquel Barceló (Felanitx, Mallorca, 1957) la Sala de Armas del Museu d’Art Comtemporani d’Eivissa (MACE) se ha convertido en una suerte de cueva decorada de pinturas rupestres que recuerdan a las que el reconocido artista mallorquín ha podido admirar en Altamira y Chauvet. Del interés y la admiración que despierta en él el arte de las cavernas habla, durante la inauguración, Enrique Juncosa, el comisario de su exposición ‘Miquel Barceló, el present permanent’.

Lo más granado del panorama cultural, social y político de Ibiza se da cita en este evento. Nadie se quiere perder la ocasión de admirar en vivo y en directo la obra de «uno de los artistas contemporáneos españoles más influyentes en la escena internacional» ni la oportunidad de conocerlo en persona.

Caras conocidas de la cultura y la política

«Estoy emocionada de que exponga aquí, es un artista que me gusta mucho», comenta Patricia Boned, una de las muchas artistas locales que han acudido al gran acontecimiento cultural. También están Antonio Villanueva, Gilbert Herreyns, Aphon Hengcharoen, Antoni Marí Tirurit, Josefina Torres y Anthony Gofer. Y no solo hay representación del mundo del arte de Ibiza sino también creadores de ámbito nacional de renombre internacional como Santi Moix, que justo hace un año inauguraba en la Sala de Armas del MACE ‘La Scoperta del Fuoco’. El pintor catalán llega acompañado de un gran amigo, el director artístico y actor cómico miembro de Tricicle Joan Gràcia.

Santi Moix y Joan Gràcia en la exposición del MACE de Miquel Barceló. / J.A. Riera

Entre las caras conocidas están, además, el realizador Antoni Isasi-Isasmendi Jr y el director de CAN Art Fair, Sergio Sancho. Llama la atención la gran cantidad de políticos que han acudido a la llamada de Barceló. Probablemente hace tiempo que en una inauguración del MACE no se veían tantos representantes institucionales por metro cuadrado.

Tras avisar la directora del museo, Elena Ruiz Sastre, que Barceló llegará a la cita con retraso, el primer político que toma la palabra en la inauguración es el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero. «Es un honor para la ciudad y para la isla tener aquí la obra de uno de los artistas nacionales con más proyección en el extranjero», señala antes de resaltar que esta exposición en el MACE «posiciona a Ibiza aún más en el panorama internacional de la cultura». Recuerda, asimismo, que esta es la tercera muestra del creador en el MACE, la anterior fue en 2012 con motivo de la reapertura del museo después de las obras de renovación y ampliación.

Luego interviene el conseller balear de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, que se ha preparado un discurso muy inspirado y poético que lee a la concurrencia. Comienza hablando del título de la muestra, ‘Present permanent’, «una paradoja cautivadora» que «desconcierta» e invita a reflexionar. Es eso, dice, lo que el espectador debe hacer ante una obra del artista mallorquín, «pensarla y, antes, sentirla». «La pintura de Barceló es un espejo mutante, fiel y traidor al mismo tiempo, matérico e imprevisible que nos devuelve la imagen de un mundo conocido y al mismo tiempo nos invita a sospechar que todo eso es un disfraz de una cosa más profunda», afirma el representante del Govern. También habla del carácter a la vez «local y universal» del arte de este «alquimista de texturas y cartógrafo del movimiento», que ha viajado mucho y ha pintado, entre otros sitios, «en Mali, París, Felanitx y Ginebra».

Toma la palabra a continuación Elena Ruiz, que lo primero que hace es agradecer su presencia a todas las autoridades. Se refiere en especial, a los representantes del Patronato del MACE y al Govern, que cada año les otorga una subvención que hace posible proyectos tan ambiciosos como este, que ha contado, asimismo, con el apoyo inestimable de la asociación Amics MACE y de varias empresas.

‘El presente eterno’

La directora del MACE cuenta que el título de esta muestra, que se podrá visitar hasta 16 de noviembre, alude al libro ‘El presente eterno’, de Sigfried Guiedion, «una de las obras claves sobre los orígenes del arte». «La mirada de Barceló hacia el homo sapiens que pintaba en las grutas y en las cavernas no está diciendo ‘Mirad qué antiguos eran’, sino ‘Mirad qué modernos son’. Y en ese sentido, el concepto del tiempo es elíptico. Es decir, somos siempre ese ser primitivo que quiere trascender», reflexiona Ruiz.

El público contempla algunas de las obras de esta muestra, en la que hay lienzos y cerámicas de Barceló. / J.A. Riera

Como explica después Juncosa, al contemplar las 22 obras de esta exposición es inevitable pensar en la pintura rupestre. En sus lienzos, deformados y con relieves, imitando las paredes irregulares de las cuevas, el «inquieto y prolífico» artista ha plasmado con carboncillo desde bisontes a toros. Además, hay aves y peces, motivos que aparecen también en las cerámicas de la muestra, que datan de 2018 a 2024.

Domina el blanco y negro aunque hay pinceladas de color con acrílico y pastel en un par de trabajos pictóricos. La mayoría de las obras no se habían expuesto hasta ahora. Los lienzos son de 2024 y 2025, a excepción de dos, de 2013 y 2015, que son de los primeros que Barceló creó vinculados directamente con la pintura rupestre.

Estos datos los detalla Juncosa, que tiene un estrecho vínculo con Barceló, con el que ha trabajado en muchos proyectos y al que conoció en su juventud «cuando el artista empezaba a exponer en una galería de Palma que se llamaba Cuatre Gats».

El comisario cuenta que ha sido el propio artista el que propuso hacer la exposición en el MACE. Lo confirma luego el creador mallorquín, que llega al museo con cuarenta minutos de retraso. «Me gusta mucho el trabajo que hacen en el MACE y los artistas que muestran», asegura el creador antes de explicar de dónde procede su afición por el arte primitivo. «He vivido muchos años en África y allí pintaba en una cueva y hace 50 años fui a Altamira y me di cuenta que me parecía tan de vanguardia lo que veía allí o en Lascaux como lo que hacían los artistas más modernos de Nueva York. Es decir, me parece que desde entonces lo que me he dedicado a hace es un viaje fulgurante hacia atrás», apunta. «Siempre digo que en la pintura no hay progreso. Siempre se pinta por la misma razón y es un presente permanente», explica haciendo alusión al título de la exposición.

Las esperadas declaraciones llegan después de hacer un tour por toda la muestra acompañado por Enrique Juncosa, Elena Ruiz y las autoridades, que como una bancada de peces le siguen a todas partes deseosos de escuchar sus comentarios. Por el camino, no pone reparos en fotografiarse con quien se lo pide e incluso estampa algún autógrafo.