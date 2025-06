«Nos reímos de los gúrus que están un poquito flipados»

Este domingo, el director valenciano Suso Imbernón participó en la edición 32 del Festival de Teatro Infantil El Festín con su espectáculo ‘Paco Panjabi profesor de yoga’, codirigido por Jimena Cavalleti y Mari Marcos, en el auditorio Caló de s’Oli, en Cala de Bou. El festival, organizado por el Ayuntamiento de Sant Josep, en colaboración con el Consell de Ibiza, prosigue hasta el 29 de junio.

¿Cómo inventó el personaje de Paco Panjabi?

Hay tantos referentes acerca del yoga, el mindfulness, tanto positivos como aún un poco negativos, que era un universo que me apetecía explorar y que daba para un personaje divertido, que tuviera contraste de alguien que fomenta esta cosa de lo positivo y el crecimiento personal, pero que lo ves que no está ahí: es un desastre, es vago y tiene malas formas. Ese contraste genera comedia.

El hecho que Paco Panjabi haga reír, ¿revela una lasitud con cierta hipocresía en torno a la obsesión de la armonía interior?

Un poco sí. Tampoco es un espectáculo sobre eso. De hecho, a los profes y las profes de yoga les encanta. Son fans. Obviamente, en cualquier universo hay gente que exagera y que se aprovecha. Pero yo hago yoga realmente. Creo en el aspecto positivo y, de alguna manera, en el crecimiento personal. Pero es verdad que hay muchos gurús por ahí sueltos que igual están un poquito flipados. Nos reímos de eso y la gente que trabaja en esto, aunque lo haga de corazón, le hace gracia verse un poco reflejada o ver la exageración de lo que podría ser.

Aparte de espectáculos también ha hecho cortometrajes y un largometraje.

Sí, vengo del mundo del audiovisual. Hice un largometraje como director, llamado ‘Amor en polvo’. Se estrenó en salas de cine y está en plataformas. Tenemos un proyecto que se llama ‘Propietarios’, que ya ha recibido varias subvenciones. Yo hacía cine, pero esto del circo, el contacto con la gente, me parece muy divertido: ir a los sitios, conocer a los otros artistas y demás... Y estoy ahí un poco a caballo entre las dos cosas ahora.

¿Tiene un medio predilecto?

No tengo predilección, me gustan los dos. El cine es bonito porque puedes conseguir unas cosas que en teatro es más difícil, tienes la cámara, puedes jugar con la postproducción... Es otro tipo de proyecto: se trabajan durante muchos años los guiones, pero luego el trato es más frío, de alguna manera. En el circo, por el contacto directo con la gente, la vivencia es diferente. Los rodajes son intensos, del tiempo de rodaje que sea, uno o dos meses, pero ahí se acaba. Después te metes en una sala de edición y te quedas atrapado allí. En el circo no, es estar siempre en contacto con la gente y, como no es teatro, hay mucho contacto e improvisación con el público. Yo estoy ahí y me imagino las cosas que pueden pasar, pero no puedo saberlo exactamente. Eso hace que la gente lo viva de una manera que es chula.

En 'Paco Panjabi' hay mucha interacción con el público, ¿es importante borrar el límite entre el show y los espectadores?

En el circo se trabaja mucho sin cuarta pared. No estás como un espectador alejado, sino que vas a participar de esto. Hay interacción con el público, tensión. En el teatro, la mayoría del tiempo hay cuarta pared, y sabes que no va a cambiar nada. Estás viendo algo que está hecho y va a pasar, puede haber algún fallo, pero es eso. Aquí no. El circo es como, «¡ostras!, ¿qué va a pasar?» Depende de lo que yo diga o haga, va a pasar algo. Eso, para los chavales, para todo el mundo que estamos hoy en día atrapados en las pantallas, es bonito: ver que tú respondes y la pantalla, entre comillas, te responde. Está viva, no es como el cine o el móvil.

En 'Paco Panjabi' y la sinopsis de su cortometraje, ‘Maldita’, se observa una inclinación por las incongruencias, ¿cómo se le ocurren estas ideas?

‘Maldita’ no es tan incongruente: está basado en una historia real que le pasó a mi abuela. Tuvo una obstrucción intestinal que le duró casi dos semanas. Eso desembocó en una situación bastante curiosa. En el cortometraje ponemos la mirada del niño, que sería yo. A mi abuela le gustaba el cine de terror. Entonces el niño se imagina que ella tiene un alien dentro, que ha sido poseída. A ese cortometraje le dieron un premio en la India. Es una historia de mi abuela murciana que no podía cagar y le gustó a la gente en la India.

¿Diría que hace lo que hace por vocación?

Sí, es por vocación. Ha habido momentos duros para aguantar. En el mundo de la cultura hay bastante precariedad. En la crisis del 2008, por ejemplo, cuando cerró la televisión autonómica valenciana, yo vivía de hacer publicidad, y fue un momento de decir, «madre mía, ¿sigo o no sigo?». Seguí y ahí rodamos ‘Maldita’ y el largometraje. Disfruto haciendo lo que hago. Si no, no me liaría en esto. Por suerte los proyectos están yendo bien y, oye, podemos vivir más que dignamente con nuestro trabajo, pero no es fácil en este sector.

¿Qué humorista tiene que descubrir la gente?

Paco diría que Paco.

¿Qué largometrage recomendaría?

‘El Triángulo de la tristeza’ me reventó la cabeza.

¿Una canción?

‘Hay Libertad’, de Dubioza Kolektiv.

¿Cuáles son sus próximos proyectos?

Llevamos años trabajando en ‘Propietarios’, con Vicent Gabara. Hemos conseguido levantar un par de subvenciones en Valencia y hay alguna productora que está interesada... Esperamos que ese proyecto salga pronto. Tenemos, también con Vicent Gabara, un proyecto con una parte cómica y una parte bastante dramática sobre la pandemia y el tema de las residencias. Se llama ‘Los Improductivos’. También hay otro proyecto: ‘DJ Rully and the Family Destroy’. Ahí tenemos tres pelis en ciernes. Dos ya están... Una está en fase final de guion y a la búsqueda de acabar la financiación, otra en primera versión de escritura y la otra es todavía un tratamiento, digamos.