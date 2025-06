María Rainbow: «El abuso sexual te puede matar en vida»

Con el objetivo de tratar la problemática del abuso sexual infantil, el Ayuntamiento de Ibiza ha organizado el taller ‘Los niños no se tocan’, en el Casal d’Igualtat. Animado por María Rainbow, dura tres meses y se articula en tres temas: empoderamiento y habilidades personales de prevención (en abril), señales de alerta y personas seguras (mayo), y prevención en el hogar (junio). La última sesión del taller tendrá lugar este 28 de junio.

«Yo soy superviviente de abuso sexual, así que todo me ha llevado hasta aquí», cuenta María Rainbow . Siempre ha estado involucrada (se define como persona no binaria) en esta lucha contra la pedofilia, ya que se formó en prevención y detección de abuso sexual. Sin embargo, la película ‘Las chicas de la estación’, basada en hechos reales, fue el detonante que le llevó a impartir este taller. Sara Barbado, concejala de Igualdad del Ayuntamiento, en seguida la ayudó a dar a luz a este proyecto. Esta iniciativa ha contado con un apoyo unánime, a pesar de que «el tema sigue siendo tabú y la realidad es que lo que enseñamos aquí no tantas familias lo ponen en práctica», lamenta María Rainbow. El papel que desempeña le parece gratificante y duro a la vez: «Es gratificante pensar que este taller permite evitar que algunas personitas sufran abuso, ya que la prevención reduce drásticamente el riesgo. Por otra parte es muy duro ser consciente de que, estadísticamente, es probable que haya víctimas de abuso sexual entre estas personitas que participan al taller. Es una realidad estadística.»

María Rainbow usa el término «personitas» para referirse a los niños; la neutralidad de esta palabra le permite no utilizar el masculino genérico, ya que la mayoría de participantes son niñas. Esta palabra también combate la cosificación que pueden sufrir los niños cuando no se les considera como personas completas, con necesidades, límites y pensamientos propios.

Formato del taller

Este taller se dirige a todas las familias que cuentan con «personitas» de cuatro a doce años. El objetivo es proporcionar herramientas prácticas y artísticas a las familias para prevenir el riesgo de abuso sexual. Las sesiones duran unas dos horas, aproximadamente entre las 10 y 12 del mediodía. Tienen tres partes diferenciadas, indica el Ayuntamiento de Ibiza: «La primera media hora es la bienvenida al taller, un momento en el que los niños pueden realizar actividades libres para familiarizarse con el espacio mientras a sus familiares se les explica cómo será la sesión. A partir de las diez y media empieza el desarrollo de las dinámicas en las que se enseñarán herramientas para mejorar la comunicación intergeneracional, poner límites, reforzar la confianza y aprender a detectar situaciones de abuso. La última parte de la sesión será para concluir y reflexionar lo aprendido».

«El taller es gratuito gracias al fondo recibido del Govern balear mediante la conselleria de Familias y Asuntos Sociales y el Ministerio de Igualdad a través del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género», precisa el Consistorio.

El taller incluye tiempos muertos, para permitir que los participantes se calmen y se centren. Varias medidas aseguran que los niños estén a gusto: los que no quieran participar en las actividades, se libran, y se puede comer en cualquier momento.

En el taller de este sábado, los participantes hacen actividades de autoescucha en las que se interrogan sobre sus propias emociones. Con ese propósito, dibujan a varias personas de su entorno. Debajo de cada figura, una ilustración de semáforos les permite simbolizar sus emociones en relación con cada persona. Coloreando expresan su bienestar (color verde), su neutralidad (color naranja) o incluso su incomodidad (rojo). A continuación, los participantes crean una obra de teatro y actúan junto a María Rainbow. Esta obra incorpora situaciones conflictivas, como violencia en el patio. En el desenlace, el conflicto se soluciona con la ayuda de un adulto, o varios adultos en este caso, ya que los personajes de la obra se enfrentan con la incredulidad de un profesor, y deben recurrir al director de la escuela. La trama de la historia, imaginada por los niños, también implica preguntas como: ¿Qué necesito?, ¿Qué necesitas?, mostrando que para resolver conflictos hacen falta reparaciones concretas.

Los participantes disponen de rotuladores, folios, algunos juguetes, y libros juveniles educativos como ‘Marta no da besos’ y ‘Loreto, esto es un secreto’, de Belén Gaudes y Pablo Macía, y ‘Tu cuerpo es tuyo’, de Lucía Serrano. Estos explican conceptos clave de forma lúdica, como el consentimiento, que hay secretos buenos y secretos malos, las partes del cuerpo, los límites, la importancia de decir «no» y de comunicar...

«La prevención y la detección de abuso sexual en ocasiones son cuestión de vida o muerte, y también te puede matar en vida, estropearte la existencia», declara María Rainbow, que a duras penas puede contener las lágrimas. Proporcionando una prevención más alta, quiere que «el miedo cambie de campo». En una semana tendrá lugar la última sesión del taller: «A mí me gustaría continuar. Todavía me quedan muchas cosas por enseñar, me parece que este tema es infinito», comenta. Según indica, las formaciones sexuales y de prevención tendrían que ser una asignatura en el colegio, para poder prevenir el riesgo al máximo, «pero bueno, sigue siendo un tema muy tabú», lamenta. «El abuso sexual infantil es una problemática social que afecta a millones de menores, pero, pese a la magnitud del problema, sigue siendo un tema poco tratado», corrobora el Ayuntamiento.

En un futuro a María también le gustaría montar un taller de apoyo a las víctimas, explica.