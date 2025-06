El arte de Mavi Iglesias, en la sala cultural

La sala cultural de Sant Joan acoge hasta el 29 de junio la exposición de Mavi Iglesias, una colección de cuadros en acrílico de diferentes formatos, muy vivos, que acercan al visitante a la naturaleza y homenajean a la isla de Ibiza.

La naturaleza, muy presente en los cuadros de Mavi Iglesias. / DI

Una de las obras más destacadas es ‘Disco Tanit’, con la que la artista ha querido «traer este ser mitológico al presente» y plasmar qué ocurriría con el choque de culturas que se produciría en esta «isla de encuentros».

La interpretación de Mavi Iglesias del ‘Más allá’, el fresco ‘Amor de jazmín’ o ‘Beach or not to Beach’ son otras de las obras que se exponen en Sant Joan en estos días, en el marco de las fiestas patronales del pueblo.

La exposición, que se inauguró el 9 de junio con la artista rodeada de amigos y amantes del arte, se puede visitar todas las mañanas de 10 a 13 horas.