¿Quién es Javi Box?

Javi Box es el alter ego de Javi Riera, un ibicenco trabajador, amante de la música, que quiere a su isla, a sus amigos y a su familia. Como dj, es un entusiasta de ver disfrutar a la gente, especialmente en la pista de baile. Siente la música desde que tiene uso de razón y suele pinchar para el público de Ibiza y Formentera a partes iguales.

¿Cómo empezó todo?

Mis hermanos mayores me inculcaron el amor por grupos como The Beatles, Talking Heads, Golpes Bajos o Radio Futura. Pero todo cambió cuando uno de ellos me dio una cinta de cassete de The Who y me dijo: «Esto es música mod». Tenía 16 años y, con 53, sigo sintiéndome parte de esa tribu urbana nacida en los 60 en Inglaterra: fanáticos de la música negra (R&B, soul, ska), apasionados de las vespas y del estilo elegante.

Es un nombre casi imprescindible en cualquier Flower Power de los pueblos de Ibiza y Formentera. ¿Qué supone para usted?

Nunca me he sentido cabeza de cartel, tampoco en las fiestas Flower Power. De hecho, durante los primeros 15 años ni siquiera aparecía mi nombre en los carteles, lo que me ha hecho sentir más bien desconocido. Pero siempre ha sido un orgullo participar y me siento privilegiado por seguir en forma y poder seguir haciéndolo.

El pasado sábado estuvo en la Flower de Sant Joan. ¿Qué es lo que más le gusta de esta fiesta?

Durante muchos años fue una de mis fiestas favoritas. Siempre pinchaba justo después de Can Raia Rock Band. Es probablemente el último reducto de espíritu hippy que aún se puede vivir en la isla.

Esta noche calienta motores para la Nit de Sant Joan. ¿Qué ofrece cuando se pone a los platos?

Implicación, pasión, la búsqueda constante de sorprender con alguna canción nueva. No me rindo hasta que veo a la gente disfrutar de verdad. Lo que no ofrezco es postureo ni carisma de selfie, soy más discreto de lo que me gustaría.

¿Cómo influye el estado del público en su forma de pinchar?

Muchísimo. El ánimo de la gente es la gasolina de mi sesión. Cuanto más me transmiten, más doy... hasta llegar a la locura colectiva.

Han lanzado el ‘Vermut a 45 rpm’, donde pinchan vinilos. ¿Cómo surge esta iniciativa?

Del ambiente mod, donde se pinchan exclusivamente vinilos pequeños. Además, varios amigos empezaron a decirme que ya no salían de noche en invierno. Así nació una de las primeras fiestas diurnas, después del Cañas n’Roll de Sant Josep. El primer ‘Vermut a 45 rpm’ fue en 2018 y, cuando lo propuse en un ayuntamiento, pensaron que estaba loco. Ese mismo Ayuntamiento hace ahora decenas de fiestas en ese horario.

¿Cómo ha evolucionado la vida del dj desde los vinilos hasta hoy?

Hay dj como Joan Ribas, a quien admiro, que responderían mucho mejor a esta pregunta. Yo nunca me he sentido dj en el sentido técnico: soy más un ‘ponecanciones’, bastante anárquico y poco amigo de los botones. Pero con la experiencia, no cometo muchos errores.

¿Cómo ve el futuro de las fiestas en Ibiza?

Ahora mismo hay un auténtico boom de fiestas patronales. Eso ha creado una oferta divertida para disfrutar con los amigos, con horarios más diurnos y menos molestos para los vecinos. Lo negativo es que hay tantas que se solapan entre sí, e incluso a veces el mismo ayuntamiento contraprograma fiestas a pocos kilómetros. Esa abundancia le resta valor y repercusión a algunas propuestas que la merecen.