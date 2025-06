Vinnie Dollar antes de actuar con Ozuna en Ushuaïa Ibiza: "Mis músicas son mi psicólogo"

«Un escaparate tan grande como Ushuaïa es una pasada, es para gozarlo», cuenta Vinnie Dollar. Este martes 24 de junio el reconocido artista ibicenco de urbano flamenco se subirá al escenario del Ushuaïa, junto con Ozuna. Al mismo tiempo, su nuevo single ‘Como Yo’ llega a todas las plataformas digitales y a YouTube.

Cuénteme lo de Ushuaïa, ¿cómo sale y cómo le sale?

Ushuaïa sale a través de uno de los chicos de mi equipo, Imar. Su madre tiene bastantes contactos aquí en Ibiza y es amigo de una persona de Ushuaïa. Preguntaron por mí y se pusieron en contacto con nosotros. Les pasé a mi equipo y ya cerraron todo.

Es un gran orgullo poder actuar en un espacio tan grande.

¿Hay algún sitio en el que prefiera actuar?

Yo soy del flamenco, soy muy sencillo. Prefiero salas pequeñas con ambiente más íntimo, donde te relacionas más con el público, que cuando acuden miles de personas. Son sensaciones diferentes.

¿Dónde y cómo fue la primera vez que se puso frente al público?

Mi primera actuación fue cuando tenía catorce años en el antiguo Casal de joves del puerto. Guardo un muy buen recuerdo.

¿Cómo llegó a llamarse Vinnie Dollar?

En 2010, el compañero con el que rapeaba me llamó Vinnie Dollar, y desde entonces se quedó así.

2025 ha sido un año productivo para usted, con siete singles. ¿Cómo consigue seguir inspirado? ¿Dónde encuentra energía creativa ?

Hago música de la noche a la mañana. No me puedo plantear no hacerlo. Eso sí, no puedes controlar la inspiración, ni saber cuándo te va a salir bien la próxima canción. Sin embargo, mis mejores canciones, o las que han tenido más éxito, como ‘Luz’, las he escrito de un trago. De repente todo fluye y el proceso es muy rápido. En cuanto a la energía creativa, puede surgir en cualquier sitio, en el coche, en la cama antes de ir a dormir...

Hace rap, viene del flamenco, que son dos estilos en los que hay mucho purista. ¿Cómo le ha impactado?

Ha sido una lucha constante, la verdad, porque para los flamencos nunca he sido suficiente flamenco, y para el rap tampoco ha sido lo suficiente rap. Para mí el flamenco y el rap son muy parecidos. O sea, los dos vienen de la calle y nacen de la queja, de la protesta. Con los dos puedes expresarte lo que quieras y puedes transmitir.

Si pudiera hacer un dúo con un artista de flamenco y otro de rap, ¿a quiénes eligiría?

Me gustaría ver a Israel Fernández con C.Tangana.

¿Con qué flamenco haría una batalla de freestyle?

¡Wow! Pues me gustaría mucho Juan Flacarrasco. Creo que ese hombre haría una buena improvisación.

¿Y a quién pondría a hacer una bulería?

A Fernando Costa. Este quiero verlo, estaría guapísimo.

En 2025 ha hecho colaboraciones con Haze, por ejemplo. ¿Cómo se forman estas colaboraciones? ¿Cómo impactan en su proceso creativo?

Las colaboraciones las formamos entre artistas, decidimos entre nosotros. Por lo tanto siempre las disfruto mucho. Me ayudan mucho a crear, porque veo colores que nunca me había propuesto antes, cosas en las que no había pensado, así que es genial.

Canta sobre lo que ha vivido, así que hay temas muy sombríos. Evocar esos momentos en sus canciones, ¿le parece más doloroso o catártico?

Mis músicas son mi psicólogo. O sea, que si no fuera por ellas, tendría psicólogo. En la música lo suelto todo, y me ayuda muchísimo. Cómo salga la canción depende de tu estado psicológico. ‘Como yo’ y ‘Dinero pa gastar’ son canciones más ligeras. Pero ‘Heridas’, que la letra es más sombría, no es una canción que voy a escuchar todos los días, es para ocasiones especiales. Hay momentos para todo.

¿Cómo maneja contar experiencias personales en su música, estar en redes sociales y mantener su vida privada al mismo tiempo?

Hoy en día ser músico y ser influencer van de la mano. Si no estás presente en redes sociales me parece imposible ganar audiencia. Puedes hacer música y pasártelo bien, pero si quieres ir más lejos necesitas las redes sociales. Basta con que un día una canción tuya se haga viral en TikTok y se rompen las estadísticas. El asunto de la vida privada lo manejo teniendo una cuenta pública en la que procuro no enseñar mucho mi vida familiar; protejo la privacidad de mis hijas, no cuento dónde vivo… Y después tengo una cuenta privada en la que subo lo que me da la gana.

Los títulos paralelos de sus canciones ‘Una mami como tú’ y ‘Como yo’ y del single ‘Capítulo 4: Ando con los míos’, sugieren que estas músicas forman parte de un storytelling.

Sí, de hecho las canciones ‘Una mami como tú’ y ‘Como yo’ van juntas. Si te fijas en los videoclips verás que tienen mucho en común. ‘Capítulo 4’ es una de las canciones del álbum de Haze, que es un storytelling sobre una familia de narcotraficantes en seis capítulos, y yo soy el capítulo cuatro.

¿Qué consejo daría a un joven artista para desarrollar estilo propio?

Mi consejo sería tomarse tiempo y trabajar mucho. La primera canción de un artista casi siempre es muy básica. Los artistas tenemos este vicio, hacemos una canción y en seguida la queremos sacar. Sin embargo, está bien esperar un poco, corregir detalles y trabajar más.

¿Qué proyectos tiene?

Llevamos un rato trabajando en un proyecto de electrónica. Hace un mesecito sacamos el remix de ‘Dinero pa gastar’. Ha sido la primera vez que yo hacía algo de electrónica. Además lo he producido yo, estoy muy contento por ello. Tenemos tres, cuatro canciones ya guardaditas, acabadas y un remix de ‘Luz’. La electrónica es un mundillo que me quedaba por explorar, ya que me gusta moverme por varios géneros musicales, y está muy presente en Ibiza. Ahora creo que es el momento. El posicionamiento que tengo también me permite trabajar con productores bastante fuertes y podemos hacer un sonido guapo. Creo que lo estamos consiguiendo. No sabemos si sacarlo para septiembre, octubre o para el año que viene, mayo a abril. Tengo mucha ganas que podáis escuchar este proyecto.