Vicent Roig, alcalde de Sant Josep: «Se ha multado y precintado equipos de sonido en locales del municipio»

El alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, afirma que ha habido multas y precintos de equipos de sonido en distintos puntos del municipio: «Las ha habido, y un buen par. Sobre todo por los limitadores. Independientemente de que haya dj u otra fórmula, hay una ordenanza que cumplir. Hay que pasar la música a través de un limitador y debe estar en marcha».

Señala que no es un problema exclusivo de las playas. Se ha multado en zonas como Platja d’en Bossa, ses Salines, es Jondal, Cala de Bou o en el interior, según detalla Roig en conversación con Diario de Ibiza, y ha sido «porque había limitadores manipulados o emisores de sonido que no pasaban a través del limitador o que no estaban bien colocados», entre otras infracciones de índole similar. Ha sido en locales de diferente tipo, añade el primer edil.