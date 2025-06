Rosario Sánchez propone "topar los precios del alquiler" en Ibiza frente al "no hacer nada" de Vicent Marí

La Federación Socialista de Ibiza ha puesto en marcha su séptimo congreso, bajo el lema ‘Lluitam pel que estimam’, en el que se consolidará el liderazgo del secretario general insular, Vicent Rosselló, y se aprobará la nueva hoja de ruta para los próximos años. A la inauguración ha asistido la vicesecretaria general del PSIB-PSOE, Rosario Sánchez, quien ha pedido a toda la militancia de la isla que, ante las dificultades, tengan "cara alta, militancia, trabajo junto a la gente, y más socialismo que nunca".

El Congreso de los socialistas ibicencos se celebra en un momento complicado debido a la supuesta trama de mordidas en obra pública encabezada por Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán.

Para la dirigente socialista, es momento de "trabajar con ilusión, ganas, presentando proyectos, aunque haya audios y noticias que nos repugnen y que vayan en contra de lo que es ser socialista, de la democracia, de la dignidad, del feminismo y del abolicionismo, porque esto no es ser socialista". En este sentido, Sánchez ha defendido no despistarse de la hoja de ruta: "estamos con los docentes, con toda la comunidad educativa y con una educación pública, de calidad y en catalán ante los ataques que sufre de la derecha y la extrema derecha; estamos con los trabajadores y los trabajadoras, para que tengan unas condiciones de trabajo dignas; estamos con la clase media y trabajadora para que pueda tener una vivienda ante los especuladores que se lo quieren quedar todo; con los jóvenes de esta isla para que puedan tener un proyecto de vida y emanciparse; y con la sanidad pública y las personas LGTBI".

Inacción del PP en tema de vivienda

La vicesecretaria general ha destacado también la inacción del PP ante el principal problema que sufre Ibiza, como es el acceso a la vivienda. "Miles de ciudadanos y ciudadanas se podrían beneficiar inmediatamente de una rebaja del precio del alquiler, pero el PP se niega a aplicar el tope de precios a través de la ley estatal de vivienda", teniendo en cuenta que mientras en las Islas Baleares han subido los precios un 14% en un año, en Cataluña han bajado un 4,6% y en Barcelona cerca de un 8% gracias a esta normativa. "En Ibiza tenemos asentamientos, caravanas y tiendas de campaña, mientras Vicent Marí se dedica a su especialidad, que es no hacer nada, y Marga Prohens y el PP se niegan a topar los precios", ha denunciado Sánchez.

Los socialistas destacan que esta inacción también se traslada al turismo, porque "no tienen intención de tomar ninguna medida, no habéis visto ninguna iniciativa nueva que ayude a un modelo turístico más ordenado y contra la saturación, y no gobernar y no hacer nada es la peor solución que tiene la isla de Ibiza, ir hacia el caos absoluto".

Además, la vicesecretaria general ha cargado contra el pacto de presupuestos entre el PP y Vox, para el que Marga Prohens ha pactado dos medidas: "repartirse el territorio y la segregación por lengua, que es la medida más discriminatoria que puede haber en una escuela". Además, Sánchez ha apuntado que el que "un procesado por delito de odio contra los víctimas del franquismo continúe presidiendo el Parlamento es indignante".

Finalmente, Sánchez ha trasladado, en nombre de todo lo PSIB-PSOE, su agradecimiento a Vicent Rosselló por continuar liderando la Federación Socialista de Ibiza, asegurando que "Vicent ha demostrado que está dando un nuevo impulso, con nuevas ideas para la isla, desde la generosidad".

"Ibiza necesita un cambio"

El secretario general de la Federación Socialista de Ibiza, Vicent Rosselló, ha hecho balance de su primer año al frente del partido en la isla, antes de la renovación de los órganos de dirección y del proyecto político que se aprobará durante el congreso de hoy. Rosselló ha advertido que "Ibiza necesita un cambio y necesita al Partido Socialista" con toda una declaración de intenciones con la que la formación pone la vista en el año 2027. El secretario general insular ha defendido que "el turismo tiene que ser fuente de bienestar para todos y todas y sin exclusiones, no fuente de riqueza para unos pocos, mientras por el resto se convierte en saturación, incremento de precios, falta de convivencia o falta de vivienda digna y asequible".

Precisamente, Rosselló ha constatado que "las chabolas no se acaban y solo crecen, y parece que al PP le gusta porque no hace nada para revertirlo".

Por eso, ha reivindicado que "sin vivienda no puede haber igualdad, y esta tiene que ser nuestro principal hito". En este sentido, ha señalado que pondrán "todos los esfuerzos una vez entremos a gobernar mientras la derecha se niega a tomar medidas y topar los precios del alquiler". En cualquier caso, el secretario general insular ha expresado su orgullo "de la gente socialista, de nuestros ideales, de nuestro proyecto por una sociedad mejor", a la vez que ha apuntado que "cuatro sinvergüenzas no echaran entierra las ilusiones, la historia y la lucha de todo un partido".

En el acto de inauguración del séptimo congreso de la FSE también han intervenido el presidente del PSIB-PSOE, Josep Marí Ribas, y la secretaria general de la Agrupación Socialista de Ibiza, Elena López.