El precio de las plazas turísticas de las nuevas bolsas temporales en Ibiza no variará

El Consell de Ibiza mantiene el mismo precio, a partir de 4.300 euros por cada plaza turística, en las dos nuevas bolsas temporales con las que se gestionarán nuevas autorizaciones o ampliaciones en el caso de que se registren bajas en establecimientos turísticos o viviendas vacacionales. La institución ha dictado una resolución en la que se establecen los requisitos, las condiciones, el procedimiento y el precio para la adquisición de plazas turísticas procedentes de las dos nuevas bolsas temporales: una específica para establecimientos turísticos y otra para viviendas vacacionales, tal como regula el decreto ley 4/2025 contra la oferta ilegal, de medidas transitorias para la oferta y calidad de Balears.

Esta reserva de plazas, procedentes exclusivamente de la formalización de bajas, funcionará hasta que el Consell de Ibiza resuelva, a través del Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos (PIAT), el techo turístico de la isla. Por ahora, se ha decidido eliminar la bolsa de 9.000 plazas disponibles. Así, pese a que hasta entonces también seguirá en vigor la actual moratoria turística, los interesados en plazas podrán acudir a las nuevas bolsas que se nutrirán sólo de las bajas que se registren. Tal como destaca insistentemente el gobierno insular del PP, la puesta en marcha de estas bolsas no supondrá crecimiento alguno porque sólo se adjudicarán nuevas plazas si previamente hay bajas.

El precio de las plazas no varía con respecto al actualmente en vigor, a partir de 4.300 euros y que depende del número que se soliciten. También se mantiene la posibilidad de que se pueda abonar de forma fraccionada, sin intereses de demora, durante un período máximo de cuatro años. En todo caso, el pago se deberá formalizar como requisito previo a la asignación de plazas.

El portal web del Consell de Ibiza publicará las plazas que se den de baja y que se incorporen a las dos nuevas bolsas temporales. En concreto, se detallará la tipología del alojamiento, el número de plazas y la fecha de incorporación a la bolsa.

Para acreditar el número máximo de plazas que una persona puede solicitar se deberá presentar la cédula de habitabilidad o el documento equivalente previsto en el reglamento insular de supresión y reducción de cargas administrativas. Además, la resolución advierte de que el Plan Territorial Insular impide el uso turístico en suelo rústico protegido, excepto en los casos del alquiler de habitaciones en casas payesas (anteriores a 1956).

Orden de solicitud

La adquisición de plazas se resolverá por el orden de entrada de las solicitudes siempre que haya plazas disponibles. Además, cuando una vivienda turística autorizada antes de 2012 (no pagaron entonces nada por la autorización turística) se quiera dar de baja, su propietario podrá designar a otro para que las pueda adquirir en el Consell con la finalidad de explotar una nueva vivienda vacacional o ampliar otra.

En este caso, cuando se comunique la baja voluntaria, el Consell efectuará las siguientes comprobaciones: que la vivienda no haya cesado su explotación turística durante tres años consecutivos y el cumplimiento de los requisitos y condiciones exigibles para la comercialización turística.

Así, si se detecta algún incumplimiento, la solicitud de baja voluntaria quedará sin efecto y la persona designada no podrá adquirir las nuevas plaza. Estas plazas se incorporarán a la bolsa temporal, pero no se podrán adjudicar a la persona que había sido designada por el titular de las plazas dadas de baja. Si no hay problema alguno, el comprador designado dispondrá de un plazo de tres meses para presentar la declaración responsable de inicio de actividad. Este derecho no será transmisible a terceros.