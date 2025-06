Los cálculos «distorsionados» de la delincuencia en una isla turística como Ibiza

Al calcular las tasas de criminalidad, se tiene en cuenta la cantidad de delitos cometidos en un periodo determinado y la población residente. Una metodología que puede resultar problemática en contextos como la isla de Ibiza, con una importante población flotante. Además de los empadronados, habría que incluir también a los turistas y a los trabajadores de temporada, según apunta el investigador Esteban Morelle-Hungría (Centre d’Investigació en Dret Penal, Criminologia i Intel·ligència de la Universitat Jaume I) en su estudio ‘Repensando las tasas de criminalidad en el contexto de la población flotante: el caso de Ibiza’, publicado recientemente en la Revista Electrónica de Criminología. En dicho artículo, el autor, que ejerce como profesor permanente de Derecho Penal y Criminología en esta universidad catalana, viene a proponer «una revisión metodológica».

La omisión de la población flotante en los niveles de criminalidad de un territorio con tanto movimiento demográfico como Ibiza «proporciona una visión sesgada de la realidad, ya que conduce a una subestimación de la población real expuesta a la delincuencia y a una sobreestimación de las tasas de delincuencia», alerta el estudio. «Este desajuste puede llevar a una asignación errónea de recursos de seguridad pública».

En este sentido, Morelle-Hungría recuerda, en conversación con este diario, que «durante los meses de verano, la población llega a duplicarse en muchos municipios». Un «desfase» que «genera una distorsión estadística»: «Los delitos parecen más frecuentes de lo que realmente son por habitante, lo que puede afectar también a la percepción de inseguridad y provocar decisiones erróneas sobre la gestión de recursos, por ejemplo».

Dos métodos alternativos

En su estudio, compara el método que se viene utilizando para calcular la criminalidad por territorios (sobre la población empadronada, censada) con «dos modelos ajustados: uno en función de la ocupación turística y otro basado en la generación de residuos sólidos urbanos» (la basura doméstica). Dos vías para poder calcular la población existente, independientemente de si está empadronada o no. «Hemos visto que cuando se tiene en cuenta la población flotante, las tasas de criminalidad bajan significativamente». De lo contrario, advierte el autor, se puede contribuir a crear una sensación de inseguridad que no estaría justificada con unos datos ajustados a la población real. A modo de ejemplo, la tasa de criminalidad (número de delitos por cada 1.000 habitantes) en Ibiza y Sant Antoni fue superior a 80 en 2024, y en Sant Josep ascendió a una tasa de 103,39. En Santa Eulària no llegó a 60. Estas cifras bajan considerablemente en el estudio mencionado cuando incluye a la oferta de alojamiento turístico, hasta situarse entre los 10 y los 20 delitos por cada 1.000 habitantes en todo el año pasado. En el caso de Sant Josep, la tasa es ligeramente superior a 20, pero en todo caso permanece muy alejada de lo que se recoge en las estadísticas oficiales del Ministerio del Interior.

Morelle-Hungría explica que en su estudio también se ha hecho una estimación, mediante estudios previos, de la oferta ilegal de alojamiento turístico a la hora de calcular la población real en la isla. Sin embargo, señala que en su estudio puede haber una «subestimación de la población flotante real debido a la falta de datos desagregados y exhaustivos»: «Las cifras oficiales del Ibestat (2025) sólo proporcionan datos mensuales a nivel insular, sin desglose por municipio o tipo de visitante». También apunta a la necesidad de incluir «variables no relacionadas con el alojamiento, como la densidad del ocio nocturno, la movilidad laboral o las variaciones en la delincuencia vinculadas a perfiles específicos de visitantes». En cualquier caso, este estudio busca poner en evidencia «las distorsiones» que pueden generar los datos oficiales. Algo que, según explica el autor a Diario de Ibiza, «podría estigmatizar a ciertos municipios, como Sant Josep o San Antoni, lo que podría dar lugar a políticas punitivas innecesarias o mal orientadas».

Otro cálculo

En cuanto a las tasas de criminalidad ajustadas a la generación de residuos sólidos urbanos, estas se situaron en 2024 en alrededor de los 75 puntos en Vila y en algo más de 40 en Santa Eulària. En Sant Josep, la tasa, con este cálculo, es superior a 55 puntos, mientras que en Sant Antoni es ligeramente superior a los 60 (siempre teniendo en cuenta 2024, aunque el estudio analiza más años, desde 2019). En este caso, aunque la diferencia es menos abismal, los números continúan siendo más bajos que si se tiene en cuenta solo la población censada.

Prueba más lógica y evidente de ello fue el periodo covid, analizado en este artículo científico, en el que las tasas de criminalidad bajaron considerablemente, al compás de las restricciones de movilidad.

Con todo,el profesor de Criminología invita a que «las instituciones reformen e incorporen nuevos modelos estadísticos». Por otro lado, explica que «la mayoría de los delitos registrados» en Ibiza «no son violentos»: «Hablamos de hurtos o pequeños robos, que son delincuencia común y es lo principalmente detectado en zonas turísticas. No solo en Ibiza, sino en todo el mundo. Según los datos del Ministerio del Interior, no hay una incidencia anormal de delitos graves en comparación con otras zonas urbanas similares».

Además, subraya que la percepción de inseguridad no depende sólo del número de delitos, sino que «hay estudios criminológicos que indican que el miedo al delito está relacionado con otras cuestiones, como la masificación, el desorden social o la falta de control del entorno». A modo de ejemplo, expone: «Una persona mayor en Santa Eulària se puede sentir más insegura en agosto, aunque los delitos no hayan aumentado, simplemente porque hay más gente y más comportamiento disruptivo».