¿Quieres llevarte arena o una concha de las playas de Ibiza como recuerdo? Esta es la multa a la que te enfrentas

A muchos turistas, los souvenirs que encuentran en las tiendas les saben a poco a la hora de llevarse un recuerdo de Ibiza. Cada vez es más habitual que algunos de los visitantes se lleven un poquito de arena de la playa que más les ha gustado durante sus vacaciones, o una concha o, incluso, una piedra de la costa.

De hecho, en los últimos tiempos se han puesto muy de moda las empresas y artesanos que elaboran joyas y objetos en los que encapsulan estos singulares recuerdos para que permanezcan toda la vida.

Sin embargo, si alguien está pensando en llevarse algún elemento natural de las playas de Ibiza y Formentera para acordarse de los momentos vividos junto al mar, que sepa que se enfrenta a una multa. Y no precisamente barata.

"No es legal", afirman, contundentes, desde Legálitas en un comunicado en el que informa de todos los comportamientos más o menos habituales del verano y las vacaciones que pueden implicar una sanción y en el que resuelve algunas dudas.

Prohibida la extracción de cualquier elemento del dominio público marítimo-terrestre

"Legálitas recuerda que la Ley de Costas en España prohíbe la extracción de cualquier elemento del dominio público marítimo-terrestre, incluyendo estos elementos", indica el bufete de abogados, que insiste en que, independientemente de la multa, "llevarse estos elementos puede afectar negativamente el ecosistema de la playa" y apela a la conciencia de los visitantes.

En este sentido, señala que "las conchas y la arena sirven como refugio y hábitat para diversos organismos y ayudan a prevenir la erosión", es decir, a mantener esas mismas playas y entornos de costa para que se puedan visitar en el futuro. Si todo el mundo que visita una playa se lleva una concha, una piedrecita o unos gramos de arena para hacerse un colgante, por ejemplo, en poco tiempo esta playa desaparecería.

Por si la conciencia medioambiental de cada uno no es suficiente para disuadir de estos comportamientos, con la excusa mil veces escuchada de que "sólo es un poco, no hace daño", sin pensar que no es sólo una persona quien lo hace sino muchas, el despacho de abogados advierte de la multa que puede caerles: "Una sanción de hasta los 60.000 euros según el valor del daño". Un souvenir muy muy caro.