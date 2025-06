Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

El fin de semana que ahora empieza tiene muchos alicientes y para todos los gustos. Y como la Nit de Sant Joan es el lunes, extendemos un día más esta agenda.

El programa de fiestas de Sant Joan llega en los próximos días a su punto álgido, con un montón de actividades el fin de semana que se extienden hasta el martes, el día del patrón. También celebra sus fiestas de Sant Joan el Pilar de la Mola con actividades desde el sábado hasta el martes. Y el lunes 23 muchos pueblos y barrios las islas celebran la Nit de Sant Joan con fuego y baños en el mar.

También destaca El Festín, el festival de teatro infantil de Sant Josep, que cumple su primer fin de semana de espectáculos gratuitos, sábado y domingo en esta ocasión en el Auditori Caló de s'Oli.

Y hay varias citas musicales imperdibles, como el Festival Ibiza Conciertos de música clásica en Vila de jueves a sábado. Y el sábado, un nuevo concierto del ciclo Música i Patrimoni de Sant Josep, el festival de electrónica SDL The Rocky Desert en sa Pedrera de Sant Antoni y el más underground Molí Rocks en sa Punta des Molí, entre otros muchos en diferentes locales de las islas.

Además este fin de semana hay diferentes actos para celebrar el Día Internacional del Yoga.

Linus Roth organiza el festival 'Ibiza Conciertos' / Daniel Espinosa

JUEVES 19 DE JUNIO

Música

Festival ‘Ibiza Conciertos’: ‘El secreto de Stradivarius’. Danzas virtuosas para violín y piano con Linus Roth, violín, y Julien Quentin, piano. 21 horas en el baluarte de Santa Llúcia de Dalt Vila. Entradas en ibizaconciertos.com.

Silvia San, Ferran Nogués & Dennis Herman. Folk americano. Sant Josep es Música. 19 horas en Can Jordi Blues Station.

Good Taste. Versiones de pop y soul. 20 horas en Petunia Ibiza.

Mano a Mano. Tangos. 20 horas en Cas Costas.

Jazz Combo. De Cas Musicaires. 20 horas en la sala JazzTaBé de Vila.

Los del Varadero. Rumba y pop. Sant Josep es Música. 20.30 horas en Tribu.

Nell Shakespeare y Víctor Fisas. Versiones de pop y rock. Sant Josep es Música. 20.30 horas en es Racó Verd.

Querencia. Flamenco. Sant Josep es Música. 20.30 horas en Royal Park Vintage.

‘World Music’. ‘Música a les places’ de Formentera. 22.30 horas en es Pujols.

Cine

‘Vermiglio’, de Maura Delpero (Italia, 2024) VOS. Ciclo ‘Anem al cine’. 20.30 horas en los Multicines Eivissa.

El festival The Rocky Desert se celebra este sábado en Sa Pedrera de Sant Antoni / Aída Vargas

VIERNES 20 DE JUNIO

18 horas: Castillos hinchables en la calle del Ayuntamiento Viejo.

Castillos hinchables en la calle del Ayuntamiento Viejo. 19 horas: Festival de fin de curso de DAM Danza.

Festival de fin de curso de DAM Danza. 20 horas: Presentación de categorías de fútbol base de la S.E. Penya Independent. Plaza de España.

Música

‘Children of the 80’s’. Fiesta con Blackbox y los dj’s de Dreamteam Megamix y La Movida. Desde las 19 horas en Hard Rock Hotel Ibiza. Entradas a 20 € en la web de children of the 80’s.

Festival ‘Ibiza Conciertos': ‘'Noche de flamenco con baile en vivo’. Con Rocío Osuna, baile; Juan Carlos Sánchez, baile; Anabel Montesinos, guitarra, y Linus Roth, violín. 21 horas en el Baluarte de Santa Llúcia. Entradas en ibizaconciertos.com.

Vinnie Dollar. Hip hop. 20 horas en la sala JazzTaBé de Vila.

Querencia. Flamenco. Sant Josep es Música. 20.30 horas en El Hardín Ibiza de Cala de Bou.

Juan Estanislao. Ritmos latinos. Sant Josep es Música. 21 horas en Can Toni Beach.

Alejandra Soul y René Mercier. Pop, rock y soul. Sant Josep es Música. 20.30 horas en Can Riku.

Carlos Tur. Canción melódica. Sant Josep es Música. 21.30 horas en La Ponderosa.

Calle Bogaloo. Música cubana y electrónica. 23 horas en Café Pereyra Ibiza. Entrada libre.

‘Música en viu’. Ciclo ‘Música a les places’ de Formentera. 22 horas en Sant Ferran.

Libros

‘Pensa un desig’. Presentación del libro de Joan Mayans. 20 horas en la biblioteca municipal de Santa Eulària.

Comunicación

Revista Eivissa. Presentación del número 77 de la revista del Institut d’Estudis Eivissencs. A cargo de Fanny Tur, Enric Ribes y Maurici Cuesta. 19.30 horas en la biblioteca de Can Ventosa.

Revista 078. Presentación de la publicación digital de cultura, sociedad e investigación sobre Eivissa. 20 horas en Can Jordi Blues Station.

Cine

‘Ventajas de viajar en tren’, de Aritz Moreno (España). Ciclo ‘Divendres de cine’. 20 horas en el Centro Cultural Can Jeroni de Sant Josep. Entrada libre hasta completar aforo.

Yoga

IV Ibiza Yoga Week. Visita a la Cova de Can Marçà y sound Healing en el interior. Con Sonia Pittet y Francesca Marchioro de Ibiza Mystica. 19 horas. Info e inscripciones en www.ibizahealthandbeauty.com.

Conferencia

'Medidas de autoprotección para viviendas ubicadas en zonas forestales'. A cargo de Eladio Merino, ambientólogo y colaborador con Xarxa Forestal de Ibanat. 19 horas en la Sala de Plenos del Ayuntamiento de Sant Joan.

Una representación teatral infantil en una edición anterior de ‘El Festín’. / Toni Escobar

SÁBADO 21 DE JUNIO

Fiestas de Sant Joan

Día de los Mayores

11 horas: Bienvenida y yoga.

Bienvenida y yoga. 12 horas: Misa Solemne.

Misa Solemne. 13 horas: Ball pagès con la Colla de Labritja.

Ball pagès con la Colla de Labritja. 13.30 horas: Inauguración de la exposición de alumnos de los talleres de aquarela y pintura.

Inauguración de la exposición de alumnos de los talleres de aquarela y pintura. 14 horas: Comida de hermandad. Restaurante Ses Arcades.

Velada Flower Power – VDJ Dreams

18 horas: DJ Ivan Box.

DJ Ivan Box. 19.30 horas: Canallas del Guateke.

Canallas del Guateke. 22 horas: Concierto de Toni Ferrer. Plaza de España.

18 horas: Exposición de fotos antiguas en la casa parroquial.

Exposición de fotos antiguas en la casa parroquial. 19 horas: Castillos inflables.

Castillos inflables. 20.horas: Torrada de lomo y salchichas.

Nit dels anys 80

22 horas: DJ Carlitos.

DJ Carlitos. 0 a 4 horas: La Movida Ibiza. Djs Petit & Vázquez.

El Festín 2025

Festival de teatro infantil de Sant Josep. Auditori Caló de s‘Oli

18 horas: ‘El somni del petit Turquesa’. Colegio Sant Bonaventura (Mallorca).

‘El somni del petit Turquesa’. Colegio Sant Bonaventura (Mallorca). 19 horas: ‘ Pim, pam, pum, bocadillo de atún’. Grup La Cuarta Pared - Musicaldansa (Eivissa)

Pim, pam, pum, bocadillo de atún’. Grup La Cuarta Pared - Musicaldansa (Eivissa) 20 horas: Les aventures de Pinotxo’. Grup El Teatreduca (Mallorca).

Les aventures de Pinotxo’. Grup El Teatreduca (Mallorca). 21 horas: ‘¡Qué buen día! Cia Maite Guevara (Euskadi).

Música

II Cicle Música i Patrimoni a Sant Josep. ‘Versos en el aire’, a cargo de Daniel Viloria, voz y guitarra, y Rosa Cardona, violonchelo. 20 horas en el Centro de Interpretación de sa Caleta Entrada libre.

SDL The Rocky Desert. Festival de electrónica con Deer Jade, Melé, Kitti Amor, Anastazja y otros. De 18 a 3 horas en Sa Pedrera de Sant Antoni.

Molí Rocks 2025. Festival de metal, punk y rock alternativo. Con Vita Imana, Mind Driller, Apotropaico, The Last Request, Peligro y Kairós. Desde las 18 horas en Sa Punta des Molí de Sant Antoni. Entrada libre.

Festival ‘Ibiza Conciertos’. ‘Vivaldi: Las cuatro estaciones’, arregladas para guitarra y violín. Con Linus Roth , violín y Petrit Çeku , guitarra. 21 horas en el baluarte de Santa Llúcia de Dalt Vila. Entradas en ibizaconciertos.com.

Flawless. Soul. 11 a 13.30 horas en el mercadillo artesanal de Sant Josep.

ZZ Rock. Tributo a ZZ Top. 13 horas en Can Jordi Blues Station.

Music 4 Life. Versiones. Sant josep es Música. 16.30 horas en Rosana’s.

L. A. Concierto de Luis Alberto Segura. 20 horas en el 'rooftop' del Hotel Blau Parc de Sant Antoni. Entrada libre.

The Moonshine Band. Folk irlandés. Ciclo ‘Rock & Ryans’. 21 horas en el hotel Ryans Lolas de Cala de Bou.

Rick & Carly. Música para bailar. 20 horas en la sala Plastik de Cala de Bou.

Antonio Muñoz. Flamenco. 20.30 horas en es Racó Verd de Sant Josep.

Hot Ice Collective. Clsásicos del soul. 23 horas en Café Pereyra Ibiza. Entrada libre.

‘Jazz a la Plaça’. Jam session del ciclo ‘Música a les places’ de Formentera. 22 horas en Sant Francesc.

Orgullo 2025 Formentera

20 horas: Teatro ‘Un hombre digno’. 20 horas en el cine de Sant Francesc. Sonativo 5€ para la Fundación Zaqueo.

Yoga

IV Ibiza Yoga Week. Día Internacional del Yoga. Presentación con Raquel Alcolea, masterclass con Xuan Lan y meditación con Marietta Mouchet. De 19 a 21.30 horas en es Martell del puerto de Ibiza. Info e inscripciones en www.ibizahealthandbeauty.com.

Clase gratuita abierta por el Día Mundial del Yoga, con Sadhana Yoga Ibiza. 10 horas en la plaza de España de Sant Joan.

Formentera: A las 6.15 horas meditación bioenergética a la salida del sol en el Far de la Mola, con Lorena Cardona. A las 19.30 horas clase de yoga frente al mar. Terraza de la cofradía de pescadores, con Valentina y Victoria Llorens.

Ocio

‘Dissabtes a la fresca’. 21 a 22 horas, taller creativo para niños con Luke L. Carter. 22 horas: Concierto de Ignacio Martín. Mercado Artístico de Sant Ferran, Formentera.

Sociedad

‘La infancia no se toca’. Talleres en familia de Eivissa. ‘Prevención en el hogar’, a cargo de María Sánchez y Paula Aguilar. De 10 a 12 horas en el Casal d‘Igualtat de Vila. Entrada gratis con inscripción previa en 971397626 o igualtat@eivissa.es.

Festival Molí Rocks el año pasado en Sant Antoni / IR

DOMINGO 22 DE JUNIO

Fiestas de Sant Joan

20 horas: Teatro Es Cubells: ‘Can Comissió’. Plaza de España.

Fiestas de Sant Joan en la Mola

9 horas: Yoga en el CEIP El Pilar con Maria Mayans Ferrer.

El Festín 2025

Festival de teatro infantil de Sant Josep. Auditori Caló de s‘Oli

18 horas: ‘La volta al món en 80 dies’. Grup El Teatreduca (Mallorca).

‘La volta al món en 80 dies’. Grup El Teatreduca (Mallorca). 19 horas: ‘Paco Panjabi, professor de ioga’. Cia Suso Imbernán (Valencia).

‘Paco Panjabi, professor de ioga’. Cia Suso Imbernán (Valencia). 20 horas: ‘Famílies’. Grup Escena Musicaldansa (Eivissa).

‘Famílies’. Grup Escena Musicaldansa (Eivissa). 21 horas: ‘L’actitud’ Cia Jam (Lleida).

Música

Alma Cubana. Fiesta latina. 19 horas en Tropicana de Cala Jondal.

All in All Down. Jazz. 20 horas en la sala JazzTaBé de Vila.

Flawless. Soul. Sant Josep es Música. 20 horas en Petunia Ibiza.

Querencia. Flamenco. Sant Josep es Música. 20.30 horas en Tribu.

El IEE celebra la Nit de Sant Joan en Sant Rafel / Vicent Marí

LUNES 23 DE JUNIO

Nit de Sant Joan

Sant Joan

19 a 0 horas. Música con Dj Javi Box, Calle Boogaloo y Aiyé Batucada.

Música con Dj Javi Box, Calle Boogaloo y Aiyé Batucada. 0 horas: Encendido de los nou foguerons en el aparcamiento de detrás de la iglesia.

Encendido de los nou foguerons en el aparcamiento de detrás de la iglesia. De o 1 3 horas: Música con los dj's Sr Cardona y John Sax en la Plaça d'Espanya.

Eivissa

Playa de Talamanca

20 horas: Música con Dj De Ramones.

Música con Dj De Ramones. 21 horas: Concierto flamenvo con Que me quiten lo bailao.

Concierto flamenvo con Que me quiten lo bailao. Desde las 22 horas: Fiesta con dj's.

Ses Figueres

21.30 horas: Concierto de Los del Varadero en la terraza del hotel ses Figueres.

Playa de ses Figueretes

19 a 24 horas: Fiesta con piñata infantil, dj's, cantantes, bailarines, photocall, regalos... Se facilitarán agujeros para hacer los foguerons y leña.

Playa de sa Punta (Es Viver)

De 20 a 24 horas: Fiesta con dj's y se dispondrán agujeros para hacer los foguerons.

Barrio de San Pablo

21.30 horas: Pregón seguido de concierto de Esta me la Sé.

Pregón seguido de concierto de Esta me la Sé. 24 horas: Encendido del fogueró.

Institut d'Estudis Eivissencs

Nit de Sant Joan en Sant Rafel

19 horas: Concursos de pintura soplada, hierbas ibicencas y macarrons de Sant Joan.

Concursos de pintura soplada, hierbas ibicencas y macarrons de Sant Joan. 20 horas: Castells con la Colla Boixos i Boixes d'Eivissa.

Castells con la Colla Boixos i Boixes d'Eivissa. 21 horas: Ball pagès con la colla de Sant Rafel.

Ball pagès con la colla de Sant Rafel. 21 horas: Concierto de Juanjele.

Concierto de Juanjele. 21.40 horas: Entrega de premios y presentación dela Cançó de Sant Joan.

Entrega de premios y presentación dela Cançó de Sant Joan. 22.10 horas: Concierto de Ses Sopris.

Concierto de Ses Sopris. 22.30 horas: Lectura del manifiesto.

Lectura del manifiesto. 23 horas: Correfoc y encendido de los foguerons con Es Mals Esperits.

Santa Eulària

18.30 a 20 horas: Traslados en carro de la calle Mariano Riquer Wallis a la Font d'en Lluna.

Traslados en carro de la calle Mariano Riquer Wallis a la Font d'en Lluna. 19 a 21 horas: Talleres y juegos infantiles en sa Font d'en Lluna. y a las 20.30 horas baile con sa Colla des Broll.

Talleres y juegos infantiles en sa Font d'en Lluna. y a las 20.30 horas baile con sa Colla des Broll. 21.30 horas: Fiesta con Que te quiten lo bailao y Music 4 Live hasta el encendido de las hogueras a las 23.30 horas en la plaza Isidor Macabich.

Puig d'en Valls

19.30 horas: Juegos infantiles.

Juegos infantiles. 20.15 horas: Concurso de macarrons de Sant Joan y baile con la Colla de Puig d'en Valls y es Xacoters de sa Torre.

Concurso de macarrons de Sant Joan y baile con la Colla de Puig d'en Valls y es Xacoters de sa Torre. 20.30 horas: Conciertos de Karlus y Animals Marins.

Conciertos de Karlus y Animals Marins. 23.30 horas: Encendido del fogueró.

Sant Carles

21 horas: Sardinada a beneficio de la asociación de vecinos La Unión. Concierto del Petit Cor

Sardinada a beneficio de la asociación de vecinos La Unión. Concierto del Petit Cor 23.30 horas: Encendido del fogueró.

Santa Gertrudis

20 horas: Espectáculo 'El Mêtre', a cargo de la compañía JAM, en la plaza de la iglesia.

Sant Antoni

Centro social de Can Bonet

19 horas: Fiesta de la espuma y castillos inflables

Fiesta de la espuma y castillos inflables 20.30 horas: Música con JdeJhou Dj.

Música con JdeJhou Dj. 21.30 horas: Concurso de macarrons de Sant Joan.

Concurso de macarrons de Sant Joan. 22 horas: Concurso de ucs.

Concurso de ucs. 23 horas: Encendido de la hoguera.

Sant Jordi

Desde las 19 horas: Fiesta de la Nit de Sant Joan con ball pagès, sardinada, macarrons de Sant Joan, Concierto de Five Guys Walk into a Bar, música con dj Àlex Forada y foguerons.

Formentera

El Pilar de la Mola

18 horas: Misa.

Misa. 20 horas: Barbacoa de lomo y salchichas.

Barbacoa de lomo y salchichas. 20.30 horas: Ball pagès a cargo de las colles Es Pastorells y Es Xacoters

Ball pagès a cargo de las colles Es Pastorells y Es Xacoters 21.30 horas: Convite de buñuelos caseros y vino dulce.

Convite de buñuelos caseros y vino dulce. 22 horas: Concierto de Sur.

Concierto de Sur. 23.45 horas: Gaita pagesa.

Gaita pagesa. 0 horas: Encendido del fuego de Sant Joan.

Encendido del fuego de Sant Joan. 0.15 a 2 horas: Dj Manceboss.

ARTE

Programa OFF de CAN Art Fair. Exposiciones de Adrián Martínez, del 30 de mayo al 29 de junio en sa Punta des Molí de Sant Antoni; Alba Suau & Adrià Mayordomo, del 30 de mayo al 29 de junio en el Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni; Guillermo Fornes, del 30 de mayo al 29 de junio en Es Polvorí de Dalt Vila; Joan Canyelles, del 30 de mayo al 29 de junio en el Refugio Antiaéreo de Santa Eulària; Samuel Almansa, del 20 de mayo al 29 de junio en el Blanco Hotel de Formentera, y arte público ‘The Owl 2025’, de Stefan Strumbel, del 19 de junio al 29 de septiembre en el paseo de Vara de Rey de Vila.

Exposición 'Reencuentro', en el Estudi Tur Costa de Jesús / Vicent Marí

EXPOSICIONES

Miquel Barceló. ‘El present permanent’. Obra reciente del artista mallorquín. Inauguración sábado 21 de junio de 19 a 21.30 horas. Museo de Arte Contemporáneo de Eivissa (MACE). Hasta el 16 de noviembre.

Spencer Lewis. ‘La noche de día’, pinturas. Exposición del veranbo en La Nave de ses Salines. Inauguración el sábado 21 de junio de 18.30 a 21.30 horas. Hasta octubre.

‘Reencuentro’. Obras de Erwin Bechtold y Franco Monti. Inauguración viernes 20 de junio a las 18.30 horas en el Estudi Tur Costa de Jesús. Hasta septiembre.

‘Carles Guasch. Obres 2020-2025’. Pinturas. Inauguración el jueves 19 de junio a las 20 horas en Sa Nostra Sala, c/Aragó, 17 de Ibiza. De lunes a viernes de 10 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 7 de julio.

Colectiva en También. Obras de Matthias Biberon, Jesús de Miguel, Prudence Dudan, Bertrand Fompeyrine, Sébastien Kito, Benjamin Pelletier y Natalie Rich. Inauguración jueves 19 de junio de 18.30 a 21.30 horas. Galería También de Santa Gertrudis.

Jordi Soldevila Segura: 'Homenatge a Toni Catany i posidònies'. De 11 a 14 y de 19 a 21 horas en la sala Ajuntament Vell de Formentera. Hasta el 28 de junio.

Alexander Höller, ‘The Emotion Artist’. Paradiso Ibiza Art Hotel. Hasta final de junio.

‘Hierro y péndulos’. Muestra de Mariano Marín Porcar. Auditori Caló de s’Oli. De lunes a sábados de 18.30 a 20.30 horas y de viernes a domingo de 11 a 13.30 horas. Hasta el 29 de junio.

Jaume Marí. ‘Imaginari’, esculturas en metal. Can Jordi Blues Station. Hasta el 14 de julio.

Jean-Marc Bustamante. ‘1995-2025', pinturas, fotografías y esculturas. Galería Parra & Romero de Santa Gertrudis.

Harlys Becerra. 'Symbiosis', pinturas. Hotel Me Ibiza de Santa Eulària.

Jerome Ferriere. Fotografía en blanco y negro. Sala Aubergine de Atzaró. Cada día de 12 a 0 horas. Hasta el 30 de junio.

'Fragmentos de arquitectura'. Exposición y libro de los arquitectos Marià Castelló y Lorena Ruzafa, con textos de Jesús Rodríguez Comes. Sede del Colegio de Arquitectos en Eivissa, Can Llaneres, Dalt Vila. De lunes a viernes de 9 a 14 horas, hasta el 19 de septiembre.

Marga Guasch. 'Profunditats i altres paisatges', pinturas. Inauguración el sábado 31 de mayo a las 20 horas en Can Tixedó Art Café de Forada. Hasta el 19 de junio.

Toni Sánchez. 'Love & pop 2'. Pintura pop art. Hasta el 27 de junio en el Club Diario de Ibiza. De lunes a jueves de 11 a 13 y viernes de 18 a 20 horas.

‘Històries de migracions. Eivissa i Formentera, terra de sortida i arribada’. Muestra sobre migraciones del Fons Pitiús de Cooperació. De martes a domingo de 10 a 14 horas en el Faro de la Mola de Formentera. Hasta el 28 de septiembre.

Willie Márquez. 'Carigrafías', pinturas. Estudi Tur Costa de Jesús.

‘Joguerois d’ahir’. Muestra de juguetes antiguos. Colección de Félix Martínez Torres. Can Botino, Dalt Vila. Hasta el 21 de junio.

‘Uniones flexibles’. Exposición de pintura de Jesús de Miguel, comisariada por Anna Dimitrova, en ADDA Gallery, la galería ubicada en Paradiso Ibiza Art Hotel, en Cala de Bou. Hasta el 12 de julio.

‘Enrich3’. Exposición de pintura, escultura y gestos efímeros comisariada por Luis Galliussi con obra de Ramon Enrich y sus hijos, Enrich.R e Isidre Enrich. Estudio Laterna, en Santa Gertrudis. Hasta 10 de julio.

'Sanç I, Rei de la Corona de Mallorca. El monarca oblidat'. Exposición por el 700 aniversario del final del reinado. Museo Monográfico des Puig des Molins. Hasta el 2 de noviembre.

Jaume Roig. ‘Cyclopea’, esculturas. Espacio Micus de Jesús de las 17 a las 21 horas. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica 971191923. Hasta julio.

Olga Muz. 'Ciclo Vidas', fotografías. Ses Casetes Art Café de Sant Mateu. Hasta el 1 de julio.

MERCADILLOS

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 20 horas. Night Market: domingos, lunes y martes de 18 a 24 horas, de junio a septiembre.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Cala Llenya. Artesanía, ropa, complementos... Música en vivo. Domingos de 10 a 14 horas. Restaurante Cala Llenya.

Puerto de Ibiza. Mercadillo Hippy y de artesanía. Todos los días de 18 a 1.30 horas. Hasta octubre.

Sant Josep. Mercado Ecológico, Local y de Artesanía. Música en vivo y talleres infantiles. Todos los sábados de 9.30 a 13.30 horas en el centro de Sant Josep. Hasta octubre.

Platja d‘en Bossa. Hippy Market con artesanía, moda y complementos. Calles Ruda y Bruc. Cada día de 18 a 0 horas. De mayo a octubre.

Santa Eulària. Mercadillo de artesanía del paseo de s'Alamera. Todos los días excepto miércoles y domingos de 9 a 14 y de 18 a 21 horas. Hasta el 31 de octubre.

Santa Gertrudis. Mercadillo de artesanía y producto local. Viernes de 18 a 24 horas junto a la plaza de la iglesia. Hasta septiembre.

Cala Llonga. Mercadillo de artesanía. Jueves de 18 a 24 horas en el paseo. Hasta octubre.

Benirràs. Mercadillo Hippy. Martes, jueves y domingos de 12 a 24 horas, junto a la playa. Hasta final de septiembre.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.

Mercado de Sant Francesc: De lunes a domingo de 10 a 14 horas. En julio y agosto lunes y martes también de 20 a 0 horas. Del 1 de mayo al 31 de octubre.

Mercado artesano de Sant Ferran: Jueves, viernes y sábados de 20 a 0 horas. Del 30 de mayo al 28 de septiembre.

Mercado artesano de la Mola: Mercadillo hippie. Miércoles y domingos de 16.30 a 22 horas. Del 1 de mayo al 9 de octubre.

Mercadillo de es Pujols: Artesanía y complementos. De lunes a viernes de 19 a 0 horas. Del 1 de mayo al 30 de septiembre.