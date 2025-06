Vicent Marí, presidente de Ibiza: «No sobran turistas, sino la oferta ilegal, que nos ha llevado hasta aquí»

Defensa de la industria turística reglada y condena a la oferta ilegal. Esta es la idea que centró el discurso de este martes del presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, en la segunda edición del Foro Económico y Social del Mediterráneo. Un evento de ámbito nacional que se celebra estos días en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga con la participación de políticos y expertos de varios sectores, en el marco de una iniciativa de Prensa Ibérica en colaboración con la Fundación ‘la Caixa’.

Marí rechazó las voces que se oponen al sector turístico, defendiendo que «no sobran» visitantes: «El gran reto es combatir las externalidades negativas, para lo que hacen falta leyes, acción y colaboración entre los sectores público y privado (...) Lo que realmente sobran no son turistas sino actividades ilegales, que son las que nos han llevado a esta situación». Lo dijo en clara referencia al intrusismo, principalmente a las viviendas vacacionales que operan de manera ilegal en la isla. Una problemática que quita oferta del mercado residencial. Marí lamentó que, aunque Ibiza «es una isla de oportunidades», «no hay vivienda para los trabajadores».

Entrada de vehículos

«La lucha contra el intrusismo se financia con fondos del Impuesto de Turismo Sostenible, de manera que los propios turistas sufragan estas actuaciones. También hay una coordinación con los ayuntamientos y el Govern», añadió. Así, reiteró que es clave «combatir la avalancha turística ilegal». Por otra parte, en el foro puso la ley de limitación de entrada de vehículos, que se está aplicando por primera vez esta temporada, «como ejemplo del trabajo contra las externalidades negativas». «Venimos creciendo dos dígitos por año en cuanto a llegada de vehículos. Era insostenible y había que dar un paso al frente para evitar ese colapso. Más no es mejor», agregó.

Marí afirma que el objetivo no es «incrementar el número de viajeros o vuelos», sino «apostar por la calidad frente a la cantidad». En este sentido, defiende que es clave conocer el grado de satisfacción del residente con respecto al modelo turístico: «Es necesario conocer la calidad de vida de quienes residen en la isla. De lo contrario, entramos en esos desequilibrios que hacen que se sientan turistas en su propia tierra. Y el turista debe ser bienvenido y bien tratado. Buscar ese equilibro es necesario».

Con todo, concluyó que el residente debe poder «sentirse orgulloso y libre» y ver al turista «como una oportunidad, como alguien que deja un impacto positivo» en el territorio que visita.

Marí intervino en el foro en el marco de una mesa redonda en la que compartió espacio con Domingo Mirón, CEO del Grupo educativo UAX, al que pertenece la Universidad Alfonso X el Sabio; y Carlos Giménez, catedrático de Antropología Social de la Universidad Autónoma de Madrid y director del Instituto Universitario de Derechos Humanos, Democracia y Cultura de Paz y No-Violencia. La charla estuvo conducida por Cristina Martín, directora de Diario de Ibiza.

Inmigración

Otro de los temas que centró la conversación fue la gestión de la inmigración. Giménez apostó por «un gran Plan Marshall euroafricano, aunque solo sea entre el Mediterráneo norte y el sur». Defiende la alianza entre ambas partes («en condiciones de igualdad, sin la superioridad de Europa») como método de gestión de las migraciones: «Debe ser un marco transnacional, no internacional. Hay que aprovechar, con voluntad política, ese marco euroafricano. Propongo un súper Erasmus y un absoluto vuelco del empresariado europeo para generar ahí empresas, que ya las hay, para que se genere un espacio positivo de canalización de las energías sociales». Así, concluyó que «lo que no es positivo es la migración forzada», con «mafias detrás», al tiempo que recuerda que «la humanidad, desde el origen, ha sido una especie móvil». Además, sostuvo que, contra la xenofobia, hay que garantizar condiciones de vida dignas para los migrantes: «Como me dijo un inmigrante: papeles y curro. Y luego ya vendrá todo lo demás, pero si hay explotación e irregularidad…».

Concluyó que «las personas no son ilegales», sino que, en todo caso, «se encuentran en una situación de irregularidad administrativa sobrevenida».

En este asunto, Marí defendió que la inmigración es «una oportunidad» en tanto que «España tiene una muy baja natalidad». Sin embargo, hizo hincapié en que para hacer frente al fenómeno hacen falta medios. «Las administraciones locales son las que tienen que afrontarlo y se podría controlar más en origen, aunque sea complejo. Por Ibiza han pasado muchas culturas y que haya migraciones indica que somos una tierra de oportunidades, pero hacen falta medios», añadió el presidente ibicenco en referencia a los recursos humanos y económicos para responder a la llegada de migrantes a Balears. Además, el político ibicenco criticó que «la ruta migratoria entre Argelia y Balears no está reconocida» por el Estado y recordó que «muchas personas no llegan»: «Ese es el verdadero drama».

Mirón expresó que «la xenofobia es una realidad», aunque matizó: «Creo que en España estamos a tiempo de que no sea un gran problema». Además, señaló que «la globalización ha dado la serie más larga de riqueza». Por otra parte, sobre la captación de talento en el Mediterráneo, otro de los asuntos de la charla, advirtió: «Hay una grandísima oportunidad para atraer al mejor talento del mundo, pero sobre todo para conseguir que se queden aquí a trabajar, a formar una vida, una familia. Soy optimista, pero creo que todavía estamos lejos de aprovechar la oportunidad».