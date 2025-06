Sant Antoni prevé conseguir más de 1.000 viviendas "asequibles", la mayoría con colaboración público-privada

El Ayuntamiento de Sant Antoni estima que en el municipio se puedan ganar "más de 1.000 viviendas a un precio limitado". Así lo ha expresado el alcalde, Marcos Serra, durante la rueda de prensa de balance de legislatura. Al parecer, y aunque esto se concretará en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que se está preparando, la fórmula mayoritaria prevista es la de Viviendas a Precio Limitado (VPL), un régimen distinto al de las Viviendas de Protección Oficial (VPO), públicas, en terrenos cedidos al Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi). Sin embargo, el equipo de gobierno municipal tampoco descarta esta fórmula, según se desprende de las palabras del primer edil. En el caso de las VPL, un promotor se encarga de la construcción de las viviendas, aunque también hay topes en los precios.

"Las soluciones me parecen todas buenas, siempre que estén enfocadas a residentes y vivienda con un precio más asequible (...). La idea es que salgan más de 1.000 viviendas con un precio limitado. El planteamiento urbanístico en el que se está trabajando dará salida a servicios esenciales como el deporte, la educación y la vivienda a precio asequible, además de zonas verdes y equipamientos" municipales, ha señalado Serra junto con las tenientes de alcalde Neus Mateu y Maria Ribas.

¿VPO o VPL?

El alcalde, preguntado por cuál de los dos modelos (VPL o VPO) considera prioritario, ha reiterado que no rechaza ninguno: "Esto lo estábamos analizando en el nuevo planeamiento. Yo me decanto bastante por las VPL, pero esto no quiere decir que no hagamos una parte de VPO. La idea es, de una manera u otra, ayudar a los residentes de la isla a tener una vivienda asequible".

El Govern, en su página web, indica que "las VPL tipo 1 (provienen de cambios de uso de locales o por división de viviendas existentes) y tipo 2 (provienen de incrementos en altura de edificios existentes o de la edificación de nueva planta) tienen un precio máximo superior en 1,1 veces y 1,3 veces superior al precio de VPO". Sobre la diferencia de precios, el alcalde ha señalado: "No digo que una opción sea mejor que otra, sino que las dos son buenas soluciones para dar salida a vivienda con un precio más adecuado. Hoy en día es difícil encontrar viviendas que no superen los 350.000 euros y la idea es que de alguna manera se encuentre una salida". Además, ha reiterado que, en todo caso, todo esto está por decidir en el nuevo PGOU que se está elaborando, por lo que, por el momento, no está definido del todo cuánto habrá de VPL y cuánto de VPO. "Hemos trabajado mucho, pero hay muchísimo que hacer. La idea es que en los próximos meses podamos traer un avance [del PGOU] y que se pueda ver", ha concluido.

Decreto del Govern

En su comparecencia, Serra ha apoyado el decreto del Govern y Vox que permitirá construir en áreas de transición (de los municipios con más de 20.000 habitantes), es decir, aquellos suelos rústicos colindantes con los núcleos urbanos: "Es la continuación de zonas urbanas. Cuando se habla de rústico, a veces parece que hablamos de zonas de bosque, pero una área de transición es suelo rústico pegado al urbano. Y además es para vivienda para los residentes, para gente que lleve ciertos años empadronada aquí, y a precio asequible; no para que pueda venir gente de fuera a comprarse segundas residencias. Esto no daría solución al problema".

De hecho, Serra señala que, ya antes de que el Govern anunciase dicho decreto, el Ayuntamiento de Sant Antoni "ya estaba trabajando" en esta línea en la elaboración de su nuevo PGOU: "Es una ampliación de las zonas urbanas".

"Recordemos que el PGOU actual es de 1987. El Govern balear, hace medio año, aprobó un cambio legislativo que permite a los municipios de menos de 30.000 habitantes hacer un planeamiento simplificado. Nos acogimos a ello y ya tenemos buena parte del trabajo realizado para sacar un nuevo PGOU, actualizado, que dotará de nuevos servicios y espacios al municipio". Incluye, aparte de nuevas viviendas, nuevas infraestructuras deportivas y nuevas escuelas, afirma Serra. "Hemos ido realizando modificaciones de un planeamiento que está muy anticuado y trabajamos para elaborar el nuevo, que sacaremos a lo largo de los próximos años", ha añadido.

"Con el nuevo planeamiento, crecimiento urbanístico como tal habrá poco. Y el poco que habrá será, en buena parte, de VPL o VPO, ya se definirá", ha insistido Serra.