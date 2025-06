Vecina de Ibiza: "Es insoportable escuchar todos los días la música de los 'party boats' durante horas"

"Es insoportable escuchar cada día durante horas la música de los party boats", denuncia una vecina de Platja d'en Bossa, que envía unos vídeos en los que se puede ver cómo la "atronadora" música se cuela en el interior de la vivienda. Esta vecina, que vive en los últimos metros de la avenida Pere Matutes Noguera, explica que en más de una ocasión se ha puesto en contacto con la empresa de esats excursiones, pero sin mucho éxito. "El primer día me pidieron perdón y bajaron la música unos días, pero ahora se sigue escuchando mucho", explica. "Ya ni me contestan", denuncia.

No es la única vecina que tiene que sufrir la música y, lo que es peor, los comentarios de los animadores de estas excursiones, que ofrecen fiesta y bebida a los turistas, que parten desde el pequeño embarcadero del final de es Viver y suelen quedarse, después, frente a la orilla de Platja d'en Bossa. Los vecinos, si quieren descansar, dormir la siesta o, sencillamente concentrarse leyendo o viendo una serie no tienen más remedio que cerrar ventanas y balcones para no escuchar el ruido que procede de los barcos.

Cuando esta vecina habla de "durante horas" se refiere, literalmente, a toda la tarde. La música suele comenzar a la hora de la comida, sobre las dos o las tres y se prolonga hasta bien entrada la tarde, hasta las ocho o las nueve de la noche, cuando regresar a tierra y de los party boats desembarcan decenas de turistas que han pasado la tarde bebiendo.

Hasta 200 euros por tres horas de fiesta a bordo

Algún otro vecino ha llamado en más de una ocasión, y no sólo este año, también en años anteriores, a la Policía Local de Ibiza, desesperado ya porque era imposible descansar, especialmente durante el fin de semana, pero tampoco consiguió nada.

En las redes y la página web de la empresa que organiza estas excursiones se pueden ver incontables imágenes y vídeos de estas fiestas, en las que decenas de personas a bordo bailan, beben y participan en algunos de los juegos, como las duchas de champán. Los precios de estas excursiones oscilan entre la entrada básica (40 euros) y la experiencia VIP Oro (200 euros) Mientras la primera sólo ofrece dos bebidas y la ducha de champán, además de los básicos (fotos, dj y chapuzón en "aguas cristalinas"), todas las demás tarifas incluyen tres horas de barra libre así como paella o pasta. La más exclusiva garantiza un espacio privado en la cubierta, cien euros de bebidas exclusivas en el bar y traslados gratuitos.