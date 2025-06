Aldama no figura en ninguna reunión pública con Armengol en el Consolat

Víctor de Aldama, empresario vinculado a la trama Koldo, no figura en ninguna reunión pública con Francina Armengol en el Consolat durante la pasada legislatura. Cabe recordar que, tras las declaraciones de Aldama asegurando que se había reunido con Armengol en Palma, la presidenta del Congreso acabó admitiendo el pasado viernes que sí había mantenido un encuentro con el empresario como miembro de una comitiva de Globalia.

Sin embargo, según fuentes del actual Govern, en el registro del Consolat solamente figura una visita oficial durante la pasada legislatura con Globalia, y en ella no estuvo presente Aldama. La única reunión registrada data del 28 de marzo de 2023, y en la misma participaron María José Hidalgo, Nuño de la Rosa y Richard Clarck junto a Francina Armengol, Iago Negueruela y Virginia Abraham. De esta forma, el empresario vinculado a la trama Koldo no participó en la única reunión pública que consta en el Consolat con la empresa turística.

Según explicaron fuentes vinculadas a la presidenta del Congreso, «Aldama fue un acompañante de Pepe Hidalgo en una de las reuniones sobre los planes de viabilidad» que mantuvo el Govern balear con la empresa turística. Sin embargo, no dieron más detalles sobre dicha reunión en relación a la fecha o qué personas formaban parte de la comitiva más allá del propio Hidalgo y Aldama.

En el caso del empresario, admitió que el encuentro con Armengol «no era para hablar de mascarillas», aunque evitó explicar el motivo ya que es algo que se reserva para sede judicial.

«Algo que no he dicho y te voy a contestar, nunca lo he dicho, pero yo sí he estado reunido en Palma con Armengol. Tampoco te voy a decir para qué porque es algo que no he hablado en sede judicial, pero te estoy contestando. Creo que es bastante lo que te estoy diciendo, es una exclusiva. Nunca había dicho que yo había estado reunido con Armengol en Palma cuando era presidenta de Balears», expresó Aldama en el programa Horizonte de Cuatro.

«Lo que le faltaba ya al PSOE era la corrupción, el cinismo y las mentiras de Francina Armengol. El PSOE es un partido decrépito, en decadencia y en caída libre». El Govern de Marga Prohens aprovechó ayer el caso Santos Cerdán para acorralar a los socialistas de las islas y a su líder, Armengol, que podría repetir como cabeza de lista en las elecciones de 2027. Así, todos los consellers convirtieron la sesión de control al Ejecutivo en el Parlament en una ofensiva vinculada a la trama Koldo y su ramificación balear.

El pleno arrancó con tensión ya que el PSOE pidió retirar una pregunta de Vox que hacia referencia al «número uno de la mafia», en alusión a Pedro Sánchez. «Alude a nuestro secretario general, al que sitúan, ellos, como número 1 de la mafia, y considero que este tipo de aseveraciones no son procedentes en esta Cámara. Hablar así de una persona que en ningún caso y en ningún sumario aparece señalado», defendió el portavoz Iago Negueruela.

«¿Han sabido quién es el número 1 de la mafia cuando se ha formulado esto?», respondió con ironía el representante del PP, Sebastià Sagreras. Tras dialogar con los portavoces, Le Senne sometió a votación la supresión de la pregunta pero finalmente fue rechazada por PP y Vox.