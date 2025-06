Vibra Hotels se une a Forética en pro de un turismo «sostenible»

La cadena hotelera Vibra Hotels, con una destacada implantación en Ibiza, es un «nuevo miembro de Forética, la organización empresarial referente en sostenibilidad y responsabilidad social en España», destaca Vibra en un comunicado. Es una red con más de 200 empresas y organizaciones líderes en sostenibilidad en el país.

Desde Vibra defienden que esta adhesión certifica «su compromiso» con ir hacia «un modelo turístico más responsable y sostenible». «Esta acción [unirse a Forética] se enmarca en el plan de sostenibilidad de la compañía, impulsado bajo el lema ‘Good vibes only, good vibes for our People, good vibes for our Planet, good vibes for our Community’, que articula su compromiso con las personas, el medioambiente y el entorno social. La incorporación a Forética supone un paso decisivo en este camino, con el inicio del desarrollo de un nuevo plan de sostenibilidad a cinco años, que contará con el acompañamiento experto de Forética», añaden las mismas fuentes.

En este sentido, Antonio Domenech, CEO de Vibra Hotels, señala que esta alianza permitirá a la cadena «continuar evolucionando hacia un modelo más responsable, innovador y alineado con las expectativas de clientes, empleados y conjunto de la sociedad».

«Retos ambientales»

Por otra parte, Germán Granda, director general de Forética, celebra esta nueva incorporación: «Formar parte de este ecosistema de colaboración nos permite reforzar nuestro compromiso con la sostenibilidad, afrontar de forma conjunta los retos ambientales, sociales y de gobernanza del sector, y generar alianzas que impulsen una transformación positiva en la industria turística».

Al mismo tiempo, coincide en la importancia de avanzar «hacia un modelo de turismo más responsable y sostenible», en consonancia con lo expresado, también, por la cadena hotelera.