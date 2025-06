Las aulas de Infantil de Ibiza y Formentera se vacían tras absorber el ‘baby boom’ post covid: más plazas que solicitudes

La gran mayoría de colegios de Ibiza registran un descenso en las solicitudes de inscripción de cuarto de Educación Infantil, donde se matricula a alumnos de tres años de edad, para el próximo curso. En 2022 (el año en el que nacieron quienes cumplen tres años este 2025) las Pitiusas tuvieron el número más bajo de partos de la última década, y así lo comprueban ahora los centros educativos. «Ya no hay baby boom post covid», señalan desde uno de ellos. «Se debe a una bajada de la natalidad», coinciden en otro.

A pesar de que hay colegios que antes de la publicación de las listas definitivas de admisión (el día 20 de junio) ya tienen completas sus plazas disponibles, 15 de los 27 colegios (públicos, concertados o privados) de Ibiza, Santa Eulària y Sant Antoni con los que ha podido contactar este diario recibieron «menos solicitudes que plazas disponibles» en el proceso ordinario de inscripciones, algo que parece ser la norma del próximo curso.

Más inscripciones en Primaria

En Sant Antoni hay «una bajada general en el número de inscripciones», adelanta Lupe Rovira, jefa de estudios del colegio Sant Antoni. Este centro está entre los colegios públicos con más plazas del municipio y, de ellas, hasta el momento hay una decena sin cubrir. Mientras aprecia esto, Rovira comenta que en los últimos años, por otro lado, hay un aumento de inscritos en Primaria a lo largo de todo el año: «En el curso 24-25 hubo más de 900 alumnos nuevos en todos los cursos de Primaria de toda la isla».

A esto mismo apuntan desde el colegio Vara de Rey, donde aseguran tener un aumento «potente» de inscripciones en este ciclo por la llegada de «familias de temporeros». Por el contrario, en cuarto de Educación Infantil también hay una decena de plazas sin cubrir, tendencia que confirman desde los colegios Sant Rafel y Santísima Trinidad, a pesar de que no aportan los datos concretos de sus plazas disponibles y vacantes.

También tienen menos inscritos de tres años que plazas disponibles en la escuela Santa Agnès, donde, como es unitaria, juntan a alumnos de Infantil de 3 a 5 años e indican que de los más pequeños es de los que «menos solicitudes» reciben habitualmente. Algo similar ocurre en el centro Buscastell, también una escuela unitaria, donde la directora, Ana Hernández, explica que también juntan a alumnos de los 3 a los 6 años y que, como para el próximo curso había más alumnos de otras edades, redujeron las plazas de los más pequeños. Aún así, como el centro que dirige Hernández es pequeño, las plazas disponibles ya están cubiertas, igual que las del colegio Sant Mateu.

En Can Bonet también tienen menos inscritos de tres años que plazas disponibles, algo que, además de a la natalidad, asocian a que hay familias «que se han ido». Sin embargo, y como los otros centros, confirman el «goteo constante» de matriculaciones que formalizan en Primaria a lo largo de todo el curso.

La «excepción» de este año

Los otros dos centros con más plazas de Sant Antoni, Guillem de Montgrí y Can Coix, recibieron entre una y tres solicitudes más de las plazas que tenían disponibles, hecho que suele darse curso tras curso: «Siempre cubrimos todas las plazas y no queda mucha gente fuera», indica Marta Ramón, jefa de estudios en el último centro. Esta experiencia la comparte el colegio Cervantes, que recibió cerca de diez solicitudes más de las plazas que tiene disponibles y también aprecia el «goteo» de inscripciones en otros cursos durante el año escolar.

En el municipio de Ibiza, confirman el descenso de inscripciones de tres años los colegios Sa Blanca Dona y Cas Serres, con cerca de 40 plazas disponibles entre ambos, cifra que creen que puede que se cubra «a lo largo del curso». Lo mismo indican desde el colegio Poeta Villangómez, donde, aunque no aportan datos, indican que recibieron menos solicitudes de las plazas que tenían disponibles. También fue así en Sa Joveria, donde a pesar de juntar a alumnos de los tres a los seis años aprecian el descenso de los primeros inscritos como una «excepción» de este año.

En cambio, los colegios Can Cantó y Sa Real recibieron cerca de diez solicitudes más de las plazas que tienen disponibles. Cristina Roldán, directora de Can Cantó, asocia este hecho con que el próximo curso será el primero en el que el centro contará con comedor, mientras en Sa Real afirman que el centro «siempre recibe más solicitudes que plazas», igual que apuntan en Nuestra Señora de la Consolación. En el caso del Mestral, el centro privado contó con cerca de cuarenta solicitudes más de las plazas que tenía por cubrir.

En Santa Eulària, tanto el colegio Sant Ciriac como el Santa Gertrudis recibieron cerca de cuatro solicitudes más de las vacantes que tenían disponibles para cuarto de Educación Infantil. El colegio Sant Carles, al contrario, cuenta con cerca de 20 plazas disponibles para este curso, algo que contrasta con la situación que vivieron el año pasado: «Cerca de la mitad de niños se quedaron fuera». Por otro lado, destacan la llegada de nuevos alumnos, «sobre todo extranjeros», a Primaria en mitad del curso. En el colegio Jesús también mencionan la llegada de alumnos a Primaria, tanto de la Península como extranjeros, que confirman que aunque se haya dado siempre, en los últimos años «se nota más». En cuanto a Infantil, también hay una decena de plazas disponibles en las aulas para alumnos de tres años, igual que en el colegio privado Morna, desde donde consideran que en agosto habrá más movimiento porque, en su caso, «los padres esperan al último momento».

En el colegio Venda d’Arabí no aportan datos, pero señalan que tienen más plazas libres que inscripciones para alumnos de tres años, igual que en el colegio Puig d’en Valls, donde el curso pasado ya no llenaron sus plazas de cuarto de Infantil. En su caso, no aprecian el goteo de inscripciones en Primaria, como sí hacen desde el colegio S’Olivera, que también tiene más plazas libres que solicitudes de inscripción de alumnos de tres años, algo que calculan que «ha bajado un poco desde el covid».