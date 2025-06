Incendio de Platja d'en Bossa: los detenidos intentaron quemar los locales dos veces

La Guardia Civil ha detenido a un hombre y una mujer, como presuntos autores del incendio que arrasó por completo dos restaurantes y un centro social en Platja d'en Bossa el pasado 10 de junio.

La pareja actuó por venganza, ya que los habían echado de uno de los restaurantes de primera línea de playa. Esperaron a que los establecimientos cerraran y fueron a por su objetivo: prenderle fuego al local.

A la una de la madrugada, los dos se acercaron al restaurante iniciando un pequeño incendio, que se apagó solo pasados unos minutos. Al ver que no lo habían conseguido, volvieron media hora más tarde. Esta vez llevaron material para no fallar: un producto inflamable. Volvieron a encender fuego y consiguieron que se propagara rápidamente no solo a ese establecimiento, también a los locales de al lado.

Además, ocasionaron daños en la zona de dunas del espacio marítimo terrestre situado frente a los comercios.

Personas problemáticas

Los detenidos son una pareja que solía pernoctar en las dunas de la playa y eran "muy problemáticas", detallan en un comunicado desde la Guardia Civil.

Según las indagaciones, la noche del día 9, la mujer había sido invitada a marcharse de uno de los restaurantes por "su actitud agresiva y molesta" con las camareras y clientes. Esto fue lo que les llevó a planear su acción.

Después del suceso, el pasado domingo estas dos personas abandonaron la isla de Ibiza en un buque con destino a Valencia.

Allí fueron detenidos a su llegada por agentes de la Guardia Civil de esa ciudad, que se encontraban alerta. Se les imputa un delito de incendio con peligro para la vida e integridad física de las personas.