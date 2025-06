El Consultiu tumba el cambio normativo de Formentera para impedir otro caso Córdoba

El Consell Consultiu, el máximo órgano de consulta jurídica de la Comunitat Autònoma, ha informado desfavrablemente a la propuesta del nuevo presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, de Sa Unió, para modificar el reglamento de la institución al objeto de evitar que se pueda repetir otra grave crisis de gobierno como la que provocó su antecesor, Llorenç Córdoba.

En concreto, la propuesta desestimada por el Consell Consultiu, cuyo dictamen es preceptivo pero no vinculante, consistía en forzar al presidente de la institución a convocar una cuestión de confianza en el plazo máximo de un mes en el caso de que este optara por enrocarse en la presidencia tras haber perdido el apoyo de su equipo de gobierno.

Esta propuesta se aprobó de forma inicial en el pleno del Consell, en agosto del año pasado, en plena crisis de gobierno, cuando el expresidente Llorenç Córdoba gobernaba la institución con un solo conseller, el de Turismo, Artal Mayans.

El resto de miembros del gobierno de sa Unió había optado por abandonar la junta de gobierno con la finalidad, infructuosa, de forzar la dimisión de Córdoba. Como éste se aferró a la presidencia (asumió la gestión de hasta ocho consellerias) contra toda lógica, y la izquierda se negaba a pactar una moción de censura, la actual vicepresidenta, Verónica Castelló, presentó la propuesta de modificación del reglamento, que fue aprobada con once votos a favor del grupo de Sa Unió y el PSOE. El presidente Córdoba votó en contra y Gent per Formentera se inclinó por la abstención.

Posteriormente, el secretario de la Corporación también informó favorablemente a la modificación del reglamento planteada tras desestimar las alegaciones planteadas por Córdoba. Acto seguido, en el pleno de noviembre, se aprobó definitivamente la propuesta, como paso previo a la solicitud del informe del Consell Consultiu.

Antes de dar el siguiente paso, Sa Unió logró cerrar un acuerdo con Gent per Formentera y el PSOE para forzar la salida de Córdoba mediante una moción de censura. Tras el cambio de gobierno, encabezado por Óscar Portas, este solicitó al secretario si tenía sentido seguir adelante con la modificación iniciada del reglamento. En su informe, el secretario no sólo dijo que no había obstáculo para no hacerlo sino que sería conveniente.

Argumentación del Consultiu

Sin embargo, el Consell Consultiu ha frustrado la propuesta. Así, justifica que la reforma planteada introduce una regulación de la cuestión de confianza que «altera su naturaleza jurídica». Se refiere a que la cuestión de confianza es una potestad del presidente y, sobre todo, de «carácter voluntario». Sin embargo, la propuesta de Sa Unió trataba de convertirla en «una obligación» en el caso de que el presidente perdiese la confianza de su gobierno, como sucedió en el caso de Córdoba.

El Consell Consultiu señala que una cuestión de confianza obligatoria se asemeja a una moción de censura (pero con una rebaja en la mayoría que se exige para su aprobación) y esta posibilidad «no se contempla ni en la legislación estatal básica ni en el Estatut d’Autonomia de Balears». Es decir, esta reforma del reglamento no se puede ejecutar porque «carece de cobertura del Estatut d’Autonomia».