Abierto el plazo para pedir las ayudas al alquiler joven de vivienda o habitación en Baleares

El Govern balear ha abierto este lunes el plazo para presentar solicitudes de la nueva convocatoria de ayudas del 'Bono Alquiler Joven' para alquileres de 2024 y 2025, que por primera vez cubrirán también las rentas por una habitación, además de por vivienda. Todos los interesados pueden presentarlas hasta el 16 de julio.

Las ayudas de 250 euros al mes por persona tienen como objetivo facilitar que los jóvenes de hasta 35 años y que cumplan con los requisitos puedan optar a una vivienda o habitación en régimen de alquiler.

Esta línea se destina a cubrir parte de los gastos de las 24 mensualidades de alquiler de 2024 y 2025, siempre que se presenten los recibos de cada cuatrimestre.

Esta nueva convocatoria, con una partida anual de fondos estatales de 4,8 millones de euros, tiene en cuenta los importes máximos fijados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, de forma que a estas ayudas se pueden acoger contratos de alquiler de viviendas de hasta 900 euros mensuales y de alquiler de habitaciones de hasta 450 euros mensuales en todos los municipios de las Islas.

Tal como recordó el conseller José Luis Mateo en la presentación de la convocatoria, el Ejecutivo balear ya solicitó previamente al Ministerio un aumento de estos límites de precios para viviendas y habitaciones, con vistas al futuro plano estatal de vivienda, para permitir que en Baleares las ayudas puedan llegar a un mayor porcentaje de población teniendo en cuenta la realidad de la renta del alquiler en las islas.

Requisitos

Las personas solicitantes deben tener hasta 35 años y nacionalidad española o residencia regular en España. Deben ser titulares de un contrato de alquiler de vivienda de un máximo de 900 euros al mes o de una habitación que no supere los 450 euros en el mes. Sus ingresos anuales, o de su unidad de convivencia, no pueden ser superiores a tres veces el IPREM (25.200 euros), no pueden tener en propiedad ninguna vivienda y tienen que estar al corriente de pago de las rentas del contrato de alquiler. Precisamente, el hecho de tener contrato es lo que complica acceder a estas ayudas, ya que muchos caseros no hacen contrato.

Las ayudas del 'Bono de Alquiler Joven' no son compatibles con las ayudas ordinarias para el alquiler, con la intención de poder dar cobertura a un número mayor de beneficiarios. Toda la información relativa a estas ayudas se puede consultar a bolloguerjove.caib.es.