Lluís Oliva, presidente del Colegio de Arquitectos en Ibiza y Formentera: «Hay que facilitar licencias para dar espacios habitables a la gente»

¿Cuál cree que debe ser el papel de Coaib en la sociedad ibicenca?

El papel del Colegio debería ser el de acercar a la población todo lo que es la arquitectura, entendiendo por arquitectura desde la obtención de licencias hasta la concepción de espacios y el desarrollo de proyectos, todo lo que es el abanico amplio que puede contemplar la arquitectura. Las normas en Ibiza y en Balears tienen una casuística muy particular y hacen falta especialistas que puedan acercarse a la gente y darles una solución a los problemas.

Cuando habla de una casuística particular, ¿a qué se refiere exactamente?

La particularidad es que tenemos un terreno muy limitado, lo cual nos lleva a unas normas en muchos casos estrictas y complejas, con una serie de niveles de decisión que pasan por ayuntamientos, Consell y Govern, que se van solapando y a veces generan confusión al cruzarse distintas normativas que tienen un mismo parámetro debido al solapamiento de competencias de las administraciones. Lo vemos cada día. Aparece una norma del Govern balear, de allí va al Consell y luego el ayuntamiento la aplica. Es una cosa bastante compleja aquí en las islas comparado con otros sitios en los que la Administración funciona de una forma distinta y es más sencilla.

¿Cuál debería ser la prioridad de las administraciones de la isla?

Dar respuesta a los problemas que todos sabemos que tenemos en Ibiza con la vivienda e intentar, en la medida de lo posible, facilitar el acceso a licencias para poder desarrollar o reformar viviendas para dar espacios habitables a la gente de la isla.

Cuando se habla de amnistías urbanísticas uno tiene una sensación ambivalente. Por un lado, es una solución pragmática que da una salida a unos edificios que no van a desaparecer, pero por otro lado parece que se premia una infracción. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Los sentimientos son encontrados, por supuesto, pero al final hay una ley y tenemos que atarnos a ella. Hay edificaciones que muchas veces vienen de pequeñas casitas de aperos que habían construido las familias en la periferia de los pueblos y que al final han ido creciendo. La mayoría, muchas, son viviendas antiguas que pudieron construirse hace décadas y es la típica casita de vacaciones de la familia que ha ido ampliándose. Entiendo que es un problema premiar a quien lo ha hecho mal, pero a la vez , por el hecho de que no tenemos aquí suficiente vivienda para todo el mundo, podemos darle una salida a esas viviendas. Dentro de esa legalización está implícita una mejora tanto en la eficiencia energética como en el uso del agua. O sea, no es simplemente premiar al malo sino decirle: «Te permito legalizar esto, por lo tanto vas a empezar a tener que pagar impuestos y además, aparte de recibir una multa como la reciben todos, obligas a la implantación de medidas que son beneficiosas para el entorno, ya sea por un menor uso de agua o por una mejora energética, que es lo que se plantea en la ley.

El presidente de la Demarcación pitiusa del Colegio de Arquitectos, durante la entrevista. | VICENT MARÍ

Hablaba antes de que la gran prioridad es facilitar el acceso a la vivienda. ¿Cómo cree que se puede resolver este problema que parece irresoluble?

Es un problema muy complejo que viene de muchos estratos. Viene desde el protagonismo que tienen las viviendas turísticas hasta una normativa en alquileres que puede generar inseguridad a quien quiera alquilar. Es un problema muy complejo y dar una solución sencilla sería vulgarizarlo y no ser conscientes de su complejidad. Entiendo que es algo nuevo, que viene arrastrando una serie de condicionantes que a lo largo del tiempo han ido haciendo la pelota más grande. Quizás hemos estado demasiado tiempo de espaldas a este problema creyendo que se solventaría solo y ahora igual hay que empezar a dar soluciones que puede que no serán las más fáciles ni las más agradables para todo el mundo, pero que quizás a la larga podrán solventarlo.

¿Qué piensa cuando ve un campamento de chabolas?

El que hay junto al Recinto Ferial me pilla cerca de casa y la verdad es que es una situación bastante dura. Ibiza tiene la etiqueta del lujo y el despilfarro, y cuando ves estos contrastes... Entiendo que es un fenómeno que viene muy ligado a problemas que hemos ido arrastrando. Yo me acuerdo que cuando llegué aquí, en mi primer año en Ibiza, compartía habitación en un piso y el precio que pagaba no tenía nada que ver con lo que se está pagando ahora. Era irrisorio en comparación. Entiendo que no es agradable para nada y creo que, en la medida de lo posible, desde el Colegio podríamos aportar alguna solución o ayudar. No tenemos una varita mágica como para resolverlo, pero sí ver de qué forma, entre todos los del colectivo dedicado a la arquitectura y la vivienda, conseguimos aportar algo y mejorarlo.

Como arquitecto, supongo que querrá que haya visados y que se construya porque eso es trabajo para ustedes. Por otro lado, supongo que son conscientes de que una carta blanca constructiva puede tener efectos letales para el paisaje y la sostenibilidad de la isla.

Al final hay una normativa que ya limita unas parcelas mínimas, que limita los volúmenes y las superficies máximas. Tenemos una serie de factores que ya se regulan y no hay carta blanca en cuanto a que podamos construir donde nos apetezca. No me puedo plantar en un enclave de parque protegido y construir un hotel. Hay una normativa que regula eso, que podría mejorar según qué aspectos en cuanto a la eficiencia energética de las viviendas y demás... Aunque eso también está regulado por la parte nacional con el Código Técnico de Edificación.

¿Se construye bien en Ibiza?

Hay de todo. Sería injusto decir ni que sí ni que no. Hay de todo como en todos los lados. La mayoría intenta construir bien. Creo que hay muy buenos profesionales en todos los sectores, tanto en los arquitectos como en los constructores, aparejadores, ingenieros... Hay buenos profesionales y también hay algunos que se aprovechan de la situación de la isla e igual ofrecen menor calidad y una peor arquitectura.

En los últimos años, en el campo ibicenco han florecido villas para millonarios que son mazacotes enormes, una especie de monumento a la vanidad y la egolatría de sus propietarios. ¿Tiene alguna opinión al respecto?

Al final, y aquí me remito a una opinión puramente personal, hay gente con gusto y gente sin gusto. Hay clientes que tienen un ego muy grande y necesitan plasmarlo en una arquitectura que demuestre que tienen mucho dinero. Hay otros que buscan un lujo más discreto o una interacción mejor con el paisaje. Entiendo que los arquitectos tenemos que trabajar con el cliente que nos toca y de ahí intentar sacar lo mejor de cada proyecto.

En Ibiza, ¿de dónde surgen los proyectos arquitectónicos más interesantes?

En los últimos años, el Ibavi ha hecho proyectos de vivienda pública muy interesantes, ya sea desde la parte del enfoque ambiental por el uso de materiales de kilómetro cero o por el uso de aislamientos naturales. Además, la Administración pública está premiando estas innovaciones. Al final, como siempre, tenemos un poco ese equilibrio con el sector privado, que también coge fuerza y empuje. Creo que la Administración pública, los ayuntamientos y el Ibavi, están haciendo muy buenos proyectos y de buena calidad.

¿Cree que se ha valorado lo suficiente la arquitectura del Movimiento Moderno que se ha producido en la isla?

La gente muchas veces no es consciente de lo que tenemos. Desde el Colegio estamos haciendo un trabajo, que espero pueda salir en los próximos meses, para potenciar y reconocer toda esa arquitectura moderna de entre 1925 y 1975. Porque es cierto que es una parte de nuestra herencia cultural que está muy presente y que tuvimos aquí en esa época. Culturalmente hay que darle protección. La idea es que una serie de viviendas que forman parte del Docomomo [fundación sin ánimo de lucro que promueve la documentación y conservación de la arquitectura y el urbanismo del Movimiento Moderno] para otorgarles una placa, identificándolas y poniéndolas en valor. Al ser muchas de ellas viviendas privadas, pasan desapercibidas. Un elemento público es más fácil de proteger. Al ser casas privadas es distinto, pero a través del Docomomo se va a intentar dar a conocer estos edificios. Es una arquitectura que muchas veces nos pasa desapercibida.

¿Qué debe tener un edificio plurifamiliar para que sea un buen edificio?

Tiene que dar respuesta a las necesidades de sus habitantes, facilitando un lugar que sea confortable de habitar. Debes crear un espacio acogedor que dé respuesta a las necesidades de las personas que lo habitan. Muchas veces, eso implica no hacer las cosas muy monumentales, sino al contrario, buscar una arquitectura vernácula que se mire más hacia sí misma y permita en esa mirada hacia adentro dar cobijo a sus habitantes.

¿Es partidario, en los edificios plurifamiliares, de construir más en altura?

En las islas, al tener una superficie de terreno muy limitada, no podemos expandirnos más allá del mar, así que construir en altura me parece una de las mejores soluciones para dar una respuesta a la demanda de vivienda que sufrimos. Estás aumentando la intensidad sin ganar en superficie, lo cual a título personal me parece positivo. No estoy hablando de hacer un Nueva York en Ibiza, porque no es lo que estamos buscando. No es competir por quién hace el edificio más alto, pero sí que poder jugar un poco más en altura, me parece adecuado.