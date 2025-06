Carlos Alcaraz desvela qué ha hecho durante sus vacaciones en Ibiza

El español Carlos Alcaraz ha disfrutado de Ibiza durante unos días después de ganar su segundo Roland Garros. A pesar de que ha sido visto en fiestas, el tenista ha comentado que sólo salió la primera noche. "Me estoy haciendo mayor, el cuerpo ya no me da para tanta fiesta", ha bromeado en declaraciones a EFE.

"Las vacaciones fueron divertidas, pero este año ha sido más tranquilo que el anterior. El anterior fue más movido. Este año salí el primer día y los otros dos no salí por la noche. A las doce en cama el martes y el miércoles, aunque sí salí por la tarde. Me estoy haciendo mayor y el cuerpo ya no me da", dijo Alcaraz entre risas. Y es que, el jugador murciano fue visto el martes en la fiesta de Myke Towers en la discoteca Ushuaïa Ibiza.

Igualmente, esa misma mañana el murciano comenzó el día haciendo algo de deporte. El tenista llevó a cabo una sesión de ejercicio que compartió con Borja Couce, agente de la FIFA, que también se encuentra en Ibiza y que fue quien compartió la imagen en sus stories de Instagram. Una imagen que tituló "mañaneo" y en la que se les veía de rodillas, dispuestos a ejercitar sus cuerpos al aire libre. Couce directamente sobre el césped y Alcaraz, muy sonriente, sobre una esterilla.

Horas más tarde era Sergio Reguilón, español que juega en el Tottenham, quien compartía otra imagen en sus redes con el astro del tenis murciano. "Tradiciones", titulaba la fotografía, en la que ambos posaban en los jardines de una villa, agarrados de los hombros y ya vestidos de calle. Ambos con bermudas, bien fresquitos para la intensa y calurosa tarde que se les venía por delante. Esto se debe a que el viaje a Ibiza se ha convertido ya en una costumbre para el español, que, sin embargo, recibió críticas el año pasado por hacerlo ya que supuso que su preparación para Queen's no fuera la adecuada. Pese a ello, conquistó semanas después Wimbledon y este año ha repetido, con el beneplácito también de mucha gente que, una vez disfrutó de su espectacular victoria ante Jannik Sinner en Roland Garros, le animó a que se fuera donde quisiera.

"Hay situaciones en las que mucha gente no esté de acuerdo, que incluso tú pienses que sí, pero ellos no estén de acuerdo, pero en la vida yo quiero equivocarme. Me alegra que este año la gente que me diga que me vaya a donde quiera, que desconecte, porque el apoyo me viene bien en ciertas situaciones. Vamos aprendiendo cada año y a lo mejor dentro de varios años no me podré ir, pero ahora son momentos de desconexión que vienen bien", explicaba Alcaraz.