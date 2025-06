Una afectada por el incendio en la zona de ocio de Platja d'en Bossa: "Me desperté entre el humo y las llamas. Corrí hacia las escaleras, todo estaba negro"

Una de las personas evacuadas durante el incendio que calcinó tres locales de la zona de ocio de Platja d’en Bossa en la madrugada del lunes ha compartido en redes sociales el angustioso momento que vivió al despertarse con el fuego ya desatado. "Me desperté entre humo y llamas. Corrí hacia las escaleras —pero todo estaba negro. No podía ver. No podía respirar", escribió en su cuenta de Instagram, donde también relató cómo un desconocido la ayudó a salir: "De la oscuridad apareció alguien. Me sacó del humo y gritó '¡Corre, corre!'. Me salvó".

El incendio, que comenzó pasadas las dos de la madrugada, afectó gravemente a tres establecimientos: los restaurantes Sa Sal, S’Espardell y otro local que iba a inaugurar esta misma semana. Las llamas obligaron a desalojar 60 apartamentos distribuidos en tres escaleras del edificio afectado, así como a 30 familias que se encontraban en las viviendas situadas en los pisos superiores.

Según explicó el sargento de los bomberos, José Antonio López, el incendio fue extinguido sobre las 9.15 horas. Aunque ninguna de las viviendas resultó calcinada por dentro, una de ellas presenta daños por hollín, mientras que el calor afectó también a la zona exterior de un hotel cercano, donde se quemaron palmeras y sombrillas.

La afectada, que se alojaba temporalmente en uno de los apartamentos, cuenta en su cuenta de Instagram: “Me dormí con el sonido del mar. Agradecida por la paz, la belleza, el regalo de estar aquí”. Horas más tarde, vivía uno de los episodios más traumáticos de su vida. “La vida es impredecible. Cambia en segundos. Nunca sabes cuándo algo puede desaparecer”, reflexionaba en su publicación, agradeciendo también a todas las personas que se preocuparon por ella tras el suceso.

Por su parte, el propietario de uno de los locales afectados publicó en redes sociales que el incendio había sido provocado y que se trataba de un acto vandálico. Las autoridades, por el momento, no han confirmado esta versión, aunque están investigando el origen del fuego.