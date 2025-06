Dos semanas sin rehabilitación tras un ictus por la falta de ambulancias

«Mi marido sufrió un ictus, necesita rehabilitación y lleva dos semanas sin poder ir a Can Misses porque la ambulancia no viene a buscarlo». Es la denuncia que hace Carmen Sánchez, mujer de uno de los pacientes de las Pitiusas afectados por la suspensión del servicio de transporte programado de las ambulancias del Servei Balear de Salut. «Dicen que no hay ambulancias, que están rotas», señala que le han explicado desde el hospital.

Su marido, de 74 años, no puede conducir desde que sufrió el ictus. Le cuesta, incluso, subirse a un coche «por la discapacidad» con la que se ha quedado. Desde que les comunicaron que no habría traslado en ambulancia porque los vehículos estaban averiados Carmen ha intentado buscar la forma de que su marido no interrumpa su recuperación. Incluso se planteó la posibilidad de ir en taxi, opción que descartó. «Somos los dos jubilados, no nos podemos permitir pagar un taxi para ir a rehabilitación», señala la mujer, que califica de «vergonzoso» el trato que están recibiendo los enfermos usuarios del transporte programado de las ambulancias, un servicio del Ib-Salud que gestiona la empresa pública Gsaib.

Carmen no es la única que denuncia esta situación que llevan sufriendo ya dos semanas. Bruno García, que a principios de mes denunciaba que les habían avisado de que hasta el pasado lunes (diez días después) no tendrían servicio de transporte porque los vehículos de las ambulancias estaban averiados, volvía ayer a denunciar la situación. Y es que, en contra de lo que había comunicado el Ib-Salut, tanto a los pacientes como a este diario, seguía sin haber ambulancias. «Las ambulancias nuevas ya deberían haber llegado y nos siguen cancelando citas a última hora», denunciaba.

Desde el Ib-Salut, dependiente de la conselleria balear de Salud, justificaban ayer que no es que los vehículos que debían sustituir a los averiados no hubieran llegado, sino que se habían averiado otros. De manera que la situación seguía siendo la misma.

«Se enviaron el lunes dos ambulancias de reemplazo para las ambulancias con averías mecánicas. Esta semana se han estropeado dos más», explicaba una portavoz del Servei, que señalaba que ayer mismo estaba previsto que se reemplazara una de estas últimas. «Para sustituir a la otra habrá que esperar ya a que llegue la de reemplazo la próxima semana», continuaba.

Salud ha optado por enviar, a través de barco, ambulancias desde Mallorca debido a «los dilatados tiempos de espera para su reparación en Ibiza», según justificó la semana pasada, cuando señalaba que, ante esta situación, se habían reprogramado los traslados de pacientes «priorizando los servicios más esenciales».

De la misma manera, explicaba que el nuevo contrato de transporte sanitario de las islas prevé 117 ambulancias en toda la Comunitat para el transporte sanitario programado.