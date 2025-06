«Este verano en Ibiza esperamos una muy buena cosecha de sandía y melón»

«Las condiciones climáticas han ayudado» y todo apunta a que «las cosechas de sandía y de melón en Ibiza serán muy buenas, igual que lo han sido las de cereales y de patatas». Por lo menos esa es la previsión que hizo ayer el director insular de Medio Rural y Marino del Consell d’Eivissa, Joan Marí Guasch, durante la presentación del calendario de verano de frutas y hortalizas de Ibiza que la institución ha lanzado conjuntamente con el Ayuntamiento de Vila y la marca Sabors.

Optimistas son también los productores como Josep Maria Planells, de Can Murtera, que, no obstante, prefirió ayer no echar las campanas al vuelo porque «el año pasado las primeras recolecciones de sandía fueron muy bien», pero las siguientes «se perdieron a causa de un virus». «Ahora estamos en plena campaña de patatas; y también de tomates, pepinos y pimientos, los que tenemos invernadero; y ya están comenzando a salir las primeras sandías. De momento, este año nosotros no tenemos queja, sí que el tema del agua es un poco delicado, porque ha llovido un poquito más que en 2024, pero no lo suficiente para que baje a los acuíferos», comentó Murtera, que regenta junto a su padre, Pep Planells, el único punto de venta del Mercat Pagès de Vila, reubicado el pasado mes de diciembre en el bulevar Abel Matutes.

El calendario

Fue allí donde los representantes del Consell y el Ayuntamiento de Ibiza hicieron la primera parada para presentar el calendario, que se ha confeccionado con el asesoramiento de varios agricultores de la isla como Planells.

En esta publicación los consumidores pueden consultar cuáles son los meses óptimos, de mayo a septiembre, para el consumo de las frutas y hortalizas de temporada de verano que se cultivan en Ibiza. Aparecen la patata, el tomate, la lechuga, el calabacín, la fresa, la berenjena, la cebolla, el pimiento, el melón, el melocotón, la nectarina y la sandía. También se incluyen, en el apartado de variedades tradicionales, el meló eriçó, la ceba vermella, la tomata de penjar y la pebrera blanca.

Joan Marí y Alex Minchiotti entregan un par de calendarios en un puesto del Mercat Nou. / Consell de Ibiza

Como explicó el concejal de Comercio y Mercados de Vila, Alex Minchiotti, el objetivo de esta iniciativa, además de dar a conocer al gran público cuáles son las frutas y verduras de cada temporada, en este caso la estival, «es incentivar el consumo saludable y de producto local y dinamizar los mercados de Vila». «Además de repartir los calendarios durante esta mañana por los puestos del Mercat Pagès, el Mercat Nou y el Mercat Vell, lo distribuiremos por los comercios tradicionales que apuestan por el producto kilómetro 0, como S’Hort Nou. También queremos hacer una versión de bolsillo», explicó el edil, acompañado por Joan Marí, la familia Murtera y Josep Lluis Joan, técnico de Agricultura del Consell de Ibiza.

Marga Orell en plena preparación de la degustación. / J.A. Riera

La presentación en el bulevar Abel Matutes se acompañó de una degustación de Sabors Ibiza a cargo de la chef Marga Orell, que preparó para la ocasión un carpacho de calabacín con picadillo de verduras y tomate cherry con pesto ibicenco.