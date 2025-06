Los policías destinados a Ibiza no tendrán que dormir en furgonetas

La imagen de policías nacionales durmiendo en furgonetas no se repetirá este año en Ibiza. Y no porque el Ministerio del Interior haya tomado cartas en el asunto, sino porque los sindicatos policiales se han movilizado para encontrar una vivienda a todos los nuevos agentes que han sido destinados a la isla. Así lo aseguró ayer durante la protesta de funcionarios del Estado que reclaman un plus de insularidad digna Manuel Pabón, portavoz del Sindicato Unificado de Policía. «Gracias a una campaña que hemos lanzado, prácticamente todos los compañeros destinados en Ibiza han encontrado vivienda. Pero esto no es competencia nuestra, es una cosa que debería hacer los políticos, que son los que hemos elegido para ello», explicó Pabón.

El portavoz del sindicato policial denunció que el plus de insularidad lleva «décadas» sin ajustarse y que no se corresponde con el coste de la vida ni el precio de la vivienda que hay en Ibiza y Formentera. Pabón aprovechó la oportunidad para lanzar un dardo a la expresidenta balear Francina Armengol: "Es de Baleares, sabe lo que estamos pasando, está pegadita a Pedro Sánchez, pero parece que se le han olvidado nuestros problemas”.