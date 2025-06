Hazte Oír se querella contra Francina Armengol por un delito de falso testimonio en la comisión de investigación del Caso Koldo

La asociación de extrema derecha Hazte Oír ha presentado este sábado una querella contra Francina Armengol ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por falso testimonio en la comisión de invesgación parlamentaria del caso Koldo, celebrada el 7 de junio de 2024, en la que negó conocer a Víctor de Aldama en dos ocasiones.

Recuerda Hazte Oír en la querella que "existe obligación de no faltar a la verdad en el contexto de comisiones de Investigación parlamentarias, castigando en el artículo 502.3 del Código Penal. Y que Armengol "fue advertida a tal efecto, sin que sea posible alegar ignorancia por su parte de este deber de no faltar a la verdad".

En este sentido, Hazte Oír constata que se le pregunto a Francina Armengol si conocía a Koldo García. "La querellada respondió de forma evasiva", recuerda Hazte Oír en el escrito acusatorio. "Indicando que no recordaba el día en el que lo conocía. Y razona: "Estamos ante una respuesta ciertamente evasiva, pero no ante una mentira flagrante, en tanto que, conociendo la señora Armengol la posible responsabilidad penal por faltar a la verdad, optó por dar respuestas abstractas que no pudiesen ser consideradas indudablemente falsas. Sin embargo, a continuación se le preguntó sobre si conocía al señor Aldama, y en ese caso la querellada no dio una respuesta evasiva o una respuesta abierta que pudiera ser susceptible de interpretación, sino que respondió con un tajante “no”, todo ello a sabiendas de que estaba faltando a la verdad sobre una cuestión de gran relevancia para el objeto de la comisión de Investigación".

Mintió "hasta en dos ocasiones"

Según el texto de la querella redactado por Hazte Oír, "hasta en dos ocasiones negó haber conocido al señoir Aldama. No dio una respuesta evasiva como sí había hecho previamente, sino que, con total contundencia y siendo conocedora de su deber de no faltar a la verdad, conscientemente mintió y negó conocer al señor Aldama. Negó incluso haber hablado con él o que se lo hubieran presentado", subraya la asociación.

Recuerda Hazte Oír que diciembre de 2024 salieron a la luz mensajes de Whatsapp entre la querellada y Aldama. Armengol le preguntaba si conocía a alguien que vendiese mascarillas infantiles. "Es decir, no solo le conocía, sino que la conversación versaba sobre la compra de mascarillas en el contexto de la pandemia, elemento claramente relacionado con el objeto de la investigación de la comisión del Senado.

Añade la asociación ultraderechista que incluso, este mismo viernes, fuentes del entorno de la querellada han admitido que Armengol tuvo reuniones con Aldama en el contexto del caso Koldo. Y que estas mismas fuentes también han proporcionado datos específicos sobre la naturaleza de la reunión, señalando que Aldama fue uno de los acompañantes de Juan José Hidalgo, dueño de Globalia, en una de las reuniones que se mantuvo con dicha empresa. Indicando que la reunión fue para hablar de la viabilidad de la empresa y los miles de puestos de trabajo que la compañía tiene en Baleares.

"A efectos indiciarios, es razonable considerar que la señora Armengol mintió a sabiendas con el fin de evitar que se le vinculase al serñor Aldama y a los hechos investigados en la comisión del Senado, especialmente si tenemos en consideración todos los escándalos que venimos conociendo en los últimos meses, escándalos que, precisamente, derivan de la vinculación de altos cargos del PSOE con los miembros de la trama criminal"