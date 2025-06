Dos denunciados en Ibiza en un dispositivo contra el chárter ilegal en Talamanca

Un nuevo dispositivo conjunto llevado a cabo por agentes de la Policía Local de Ibiza y la Guardia Civil, esta vez en la bahía de Talamanca, se ha saldado esta mañana con "dos personas denunciadas".

Esta zona del litoral pitiuso concentra en verano una gran cantidad de embarcaciones que, tradicionalmente, fondean de manera irregular, dañando la posidonia. El Ayuntamiento tiene listo un proyecto para instalar un sistema de amarres con boyas ecológicas, pero ya a principios de año veía "prácticamente imposible" contar con este campo de fondeos para este verano. La redacción del proyecto, a cargo del Ministerio de Transición Ecológica, ha sufrido varias demoras.

Una de las sanciones es por depositar basura fuera del horario establecido en Ibiza. / Policía Local de Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza explica en una nota que la primera denuncia, interpuesta por los agentes de la Guardia Civil, "acarrea varias actas de sanción por no tener título de patrón, por tener las bengalas de seguridad caducadas, no disponer de título habilitante para ejercer la actividad de chárter náutico y por recoger pasajeros en un punto no permitido".

La Policía Local de I biza, por su parte, "ha interpuesto una denuncia en materia de residuos, cuando una persona procedente de una embarcación depositó residuos fuera del horario establecido para ello en las ordenanzas municipales".

El Ayuntamiento, en la misma nota, "agradece la colaboración y participación de la Guardia Civil en estos dispositivos". Además, "ratifica su compromiso con la lucha contra el intrusismo y el cuidado de nuestro litoral, habiendo realizado ya varios controles en las últimas semanas, que continuará realizando con el objetivo de erradicar la actividad de chárter ilegales en la costa del municipio".