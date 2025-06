Asentamiento chabolista en Ibiza: «La basura desborda Can Rova 2, es insostenible»

«La basura desborda Can Rova 2. Es insostenible. Los vecinos no podemos ni siquiera usar los contenedores». Es la denuncia que hacen los vecinos que viven en los alrededores del asentamiento chabolista, que empiezan a estar realmente preocupados por las dimensiones que está adquiriendo el poblado y por los riesgos que, aseguran, supone. «El de la basura es uno más de los problemas, quizás no el más grave, pero sí el que más se ve, el que da la dimensión de lo que pasa», comentan los residentes, algunos de los cuales confiesan que lo que sienten no es ya preocupación sino miedo. Temen que prenda una chispa «en alguno de los coches, las conexiones eléctricas precarias que tienen, algún aparato, un cigarro...» y se produzca un incendio. «Todo está muy seco, no sé qué podría pasar. A veces pasas y, para que no entre nadie, tienen cerrado el asentamiento, no quiero ni pensar en la tragedia que podría ser si hubiera un incendio y no pudieran salir todos. Viven cientos de personas», indican.

Residuos arrojados junto a la zona de contenedores. | FOTOS: JUAN A. RIERA

Ya con el Can Rova original había problemas con las basuras. Todos los vecinos de la zona utilizan los contenedores que se encuentran en la calle Orinoco, la que va desde la rotonda del HiperSuerte al polígono Can Bufí en paralelo por la carretera de Sant Antoni a su paso por Can Negre. Estaban dimensionados para la población que reside en la zona, pero al ir llegando gente al asentamiento era normal algunas noches encontrarse con que los contenedores estaban ya llenos. En aquel momento, no todos los habitantes del asentamiento usaban los contenedores de la calle Orinoco, sino que algunos usaban otros que hay cercanos a los establecimientos comerciales de Can Negre.

En coche buscando dónde tirar la basura

Ahora, sin embargo, con el traslado al solar que se ha bautizado como Can Rova 2, la situación ha cambiado. Los de la calle Orinoco son los que usan todos los habitantes del asentamiento, lo que está generando las quejas de los vecinos. Según explican, muchas veces, cuando salen de noche a tirar la basura se encuentran los contenedores no ya llenos, sino rebosantes de basura, con bolsas y residuos alrededor, de manera que si no quieren arriesgarse a una multa por dejar la basura fuera de los contenedores tienen que desplazarse en coche hasta otro lugar habilitado para ello.

«Hace ya meses que los vecinos, a pesar de que pagamos impuestos por la recogida de basuras, no podemos usar los contenedores de la zona porque siempre están a reventar, incluso fuera, y con residuos grandes que tendríanque depositarse en una deixalleria», indica otra vecina, que continúa: «Tenemos que llevar las bolsas en el coche y circular hasta que encontramos contenedores que, igual, ya ni siquiera son de Santa Eulària». Y es que en esa zona confluyen tres municipios: Santa Eulària, al que pertenece Can Rova 2, Sant Antoni y Vila.

«Eso, sumado a la inquietud por el riesgo de incendio del poblado, en el que viven centenares de personas con instalaciones precarias», indica esta vecina, que señala también otro miedo con el que viven los vecinos: «Tememos que se invadan otras zonas rurales cercanas al asentamiento».

Otra vecina asegura que han intentado okupar otros solares cercanos a los depósitos de agua: «Era un domingo, los vecinos avisamos y lo pararon». También afirma que han avisado a los bomberos en más de una ocasión al ver alguna fogata. Respecto a la basura, opina como los demás vecinos: «Mira cómo están los contenedores. Tiran la basura cuando quieren, donde quieren y como quieren».

Santa Eulària dice que los contenedores son pequeños

Desde el Ayuntamiento de Santa Eulària señalaron ayer que la situación que denuncian los vecinos que viven cerca de Can Rova 2 se debe «a diversos factores». Uno de ellos, indican, son los propios contenedores: «Son un modelo antiguo, con menos capacidad para gestionar los residuos que se generan». En este sentido, recalcan que se ha iniciado un proceso de «sustitución gradual» de estos por unos más grandes en todo el municipio para mejorar el servicio. «Hay que recordar que es una implantación gradual, por lo que no estarán a la vez en todos los puntos», matizan. De la misma manera, el Ayuntamiento hace hincapié en que estos contenedores «están ubicados en un lugar muy concurrido»: «Su proximidad al asentamiento conocido como Can Rova 2 hace que se depositen residuos de todo tipo de manera habitual. Además, la zona es un paso hacia la cantera y el polígono industral, donde también se generan residuos que se depositan ahí con asiduidad».

El Ayuntamiento garantiza que está «trabajando para mejorar la situación» en este punto de contenedores y que «se están ajustando las frecuencias y los horarios de recogida con la nueva empresa». «Hay que remarcar que a principios de julio llegará al municipio una parte de la nueva maquinaria que ayudará a mejorar la gestión de residuos y hacer más eficiente el servicio en todo el municipio y, evidentemente, también en Can Bufí», indican desde el Consistorio.