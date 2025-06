Funcionarios en Ibiza: "Cientos de empleados públicos abandonan las islas cada año"

Decenas de funcionarios de la Administración General del Estado se han concentrado esta mañana frente a la sede de los juzgados de Ibiza en la enésima protesta convocada por la plataforma sindical Insularidad Digna. Los trabajadores han vuelto a reclamar un aumento salarial que les compense los gastos derivados de vivir en las islas y, al menos, una equiparación con el plus de los funcionarios que residen en las Canarias.

“Aquí en Baleares somos unos 10.500 funcionarios de la Administración General del Estado y que estamos totalmente abandonados desde Madrid con la situación que tenemos de falta de personal. Tenemos las plantillas un 25% por debajo de la media nacional y aquí en Ibiza es el epicentro de la problemática”, ha declarado Fernando Martorell, del sindicato UGT y uno de los portavoces de Insularidad Digna.

Martorell ha explicado que los empleados públicos tienen un plus en su nómina en concepto de "indemnización por residencia" y que en este momento, un funcionario de nivel C1 -por ejemplo, un administrativo- cobra un plus de 77 euros por estar en las Pitiusas, “cuando en Canarias es más del doble y en Ceuta y Melilla se cuadriplica”.

La concentración se ha realizado frente al edificio de los juzgados. / Vicent Marí

“Siempre nos dicen lo mismo [los políticos], que están en ello, que están trabajando en el tema, pero llevamos años con esto y nadie ha sido capaz de ponerle una solución”, resumió.

Por su parte, David Pola, miembro del sindicato Confederación Española de la Policía y también portavoz de la plataforma, ha asegurado que los policías están “hartos del abandono institucional que estamos sufriendo en las islas”, y que existe una “problemática muy grave con la cobertura de plazas de empleados públicos estatales”.

“Son cientos de empleados públicos que cada año abandonan las islas y otros cientos que obligan a venir al año siguiente de manera forzosa, que vuelven a irse al año siguiente. Por lo tanto, no hay arraigo, no hay formación, no hay un aprecio al puesto de trabajo y quien lo sufre es el ciudadano de las islas”, ha explicado Pola, quien calificó de “triste y decepcionante” la actuación del Gobierno en este caso, y ha asegurado que "tiene una obligación moral para los ciudadanos de todas las comunidades autónomas y particularmente con los ciudadanos de las Baleares".

El diputado del Partido Popular, José Vicente Marí Bosó, ha acudido también a la concentración para expresar su apoyo a la protesta.