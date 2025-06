«El sector de la moda debe asumir su responsabilidad en la crisis climática»

«Cuando oímos hablar de una de las principales causas de la crisis climática, la ganadería industrial, inmediatamente pensamos en comida, pero la moda también debe reconocer su papel en la devastadora situación que enfrenta nuestro medio ambiente». Esta reflexión la hizo ayer la responsable de comunicación y relaciones públicas de PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) en Reino Unido, Sascha Camilli, durante la mesa redonda sobre moda sostenible que se llevó a cabo en la décimo segunda edición de Ibiza Fashion Festival, celebrada en Bibo Park. Para respaldar su afirmación, facilitó este significativo dato: «Cada año se matan alrededor de mil millones de animales para la producción de cuero y la mayoría viven en granjas industriales».

«Sabemos que plásticos como el nailon, el poliuretano o el acrílico son muy perjudiciales para el medio ambiente, pero el cuero de vaca es probablemente el material más contaminante de la industria de la moda y esto se debe a todos los recursos que se dedican a criar animales a gran escala para el consumo humano. Hay que tener en cuenta las emisiones de gases de efecto invernadero, la contaminación del suelo y el agua, la escasez de recursos hídricos y la pérdida de biodiversidad que conlleva la ganadería industrial», subrayó.

La representante de PETA no solo habló del cuero, sino también de las plumas, que en muchos casos provienen de pavos y pollos criados en granjas industriales. Al hilo de este comentario anunció que Ibiza Fashion Festival «se ha adherido al compromiso de no usar plumas».

Camilli no solo se refirió al impacto de la moda en el medio ambiente sino también en los derechos humanos y puso este escalofriante ejemplo: «El 90 % de los trabajadores de curtidurías de Bangladesh morirán antes de los 50 años debido a la exposición a sustancias químicas tóxicas».

Nuevos materiales

No todo fueron datos negativos en esta mesa redonda. La representante de esta organización que lucha por los derechos de los animales habló de los nuevos materiales de origen natural que se están introduciendo en el sector de la moda con un impacto mucho menor en el medio ambiente que los que son de origen animal y los sintéticos tradicionales. Como ejemplo, mostró el bolso hecho de maíz que llevaba e hizo mención a cueros elaborados con manzanas, piñas y cactus. «Ahora tenemos un cuero vegano totalmente libre de plástico que se llama Mirum y luego está el BioFluff, elaborado con lino, ortiga y cáñamo». También habló de plumas hechas con bambú y de los trabajos que se están desarrollando para fabricar cuero y lana auténticos en laboratorios. «En PETA creemos firmemente que el futuro de la moda reside en todos estos materiales, el cambio de mentalidad del sector es cuestión de años», afirmó.

Pablo Vidarte, fundador de Bioo y director biotecnológico de Bibo Park. / Vicent Marí

Música y plantas con luz propia Moda y biotecnología se fusionaron ayer en la edición 2025 de Ibiza Fashion Festival, que se celebró en el Bibo Park Ibiza Botánico Biotecnológico. El proyecto Bioo, fundado por Pablo Vidarte, también director biotecnológico de este parque botánico, quiso aportar su granito de arena a este evento dedicado a la moda sostenible recurriendo a dos de las tecnologías que ha desarrollado, Bioo Lumina y los interruptores biológicos. Gracias ellas, se creó una atmósfera mágica en el cóctel nocturno con plantas bioluminiscentes y el piano vegetal convertido para la ocasión en una mesa de mezclas.

La sobreproducción

La impulsora de Ibiza Fashion Festival , Karen Windle, puso sobre la mesa una de las grandes problemáticas del sector, «la sobreproducción», a la que se refirió también la representante de PETA UK. «En la moda producimos demasiado, hay que frenar este ciclo de producir y producir y luego desechar porque es perjudicial en muchos sentidos para el medio ambiente», advirtió.

«Mucha ropa se incinera o se entierra porque no todo se vende y es necesario cambiar la mentalidad de las tiendas y de los compradores para que apuesten por el ‘menos es más’», señaló por su parte Windle, insistiendo en la necesidad de reducir la enorme cantidad de residuos que genera la moda.

«Hacer más con menos» es el lema de Disruptor London, la marca británica de cuidado de la piel y el cabello vegana, sin agua y sin plástico, que crearon Juan José Jiménez Anca y Sira Naidu, que intervino también en la mesa redonda. Voluntarios ambos de Greenpeace, hablaron del compromiso de su negocio con la sostenibilidad, evitando el plástico en sus envases, y dejaron claro que «no están de acuerdo con las pruebas en animales ni con el uso de ingredientes que no sean de origen orgánico» en el sector de la belleza y la cosmética.

Retomando el tema del impacto de la moda en el medio ambiente, Naidu apuntó la necesidad de «cierta intervención de los gobiernos, como ha hecho Francia, que está gravando a muchas empresas de moda rápida»

Por otra parte, Camilli alabó iniciativas tan «innovadoras» como Ibiza Fashion Festival, «que van en sintonía con estos nuevos tiempos en los que se habla cada vez más de sostenibilidad y ética en la moda». «Abordar estos temas es crucial porque se necesita que los cambios en el sector sean rápidos ya que la crisis climática es urgente», sentenció.

La pasarela de Ibiza Fashion Festival, en Bibo Park. / Vicent Marí