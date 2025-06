El Govern insta a la Autoridad Portuaria a que retire la autorización al ferri hotel en Ibiza

El Govern balear ha puesto en marcha la maquinaria para forzar a la Autoridad Portuaria (APB) a que retire la autorización otorgada a la compañía naviera Trasmed para operar en los puertos de Ibiza y Menorca como un hotel los fines de semana. La conselleria balear de Turismo ha trasladado a la APB, que ha concedido un permiso para «la escala con pernocta» del ferri ‘Ciudad de Granada’ en el puerto de es Botafoc, su «oposición» y que «estudie qué margen de actuación tiene para evitar esta práctica en los puertos de Balears». «El Govern balear no comparte este modelo, que supone extralimitarse de las funciones de un ferri. Compartimos plenamente el posicionamiento del Consell de Ibiza. Defendemos la contención», agrega una portavoz del Ejecutivo autónomo.

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, también ha pedido personalmente al presidente de la APB en Balears, Javier Sanz, nombrado por la presidenta de la Comunitat Autònoma, Marga Prohens, que rectifique y retire la autorización concedida a la naviera para que explote el paquete turístico ‘TrasmedWeekend’. Pese a que Trasmed ha anunciado que empezará a ofrecer alojamiento en el ‘Ciudad de Granada’ los sábados a partir del día 27, aún no ha empezado a comercializarlo. Esta oferta de alojamiento es para un total de 414 plazas (207 camarotes) cuando la capacidad del ferri alcanza los 1.254 pasajeros. Por ahora, la oferta colgada en la web de Trasmed se limita a apuntar lo siguiente: «Camarote noche sábado: 200 euros hasta cuatro pasajeros».

Sube la presión institucional

Mientras tanto, la presión de las instituciones en contra de este «hotel encubierto», como lo calificó el Consell de Ibiza, sigue creciendo. A la oposición de la máxima institución insular ibicenca y el Govern balear se suman el Consell de Menorca y el Ayuntamiento de Maó, donde Trasmed también ha anunciado la misma oferta.

El presidente del Consell de Menorca, Adolfo Villalonga, del PP, ha anunciado «actuaciones» en contra de la oferta de Trasmed una vez que conozca de primera mano los detalles de la propuesta turística . «Hemos hecho muchos esfuerzos para que se pongan límites al crecimiento turístico, lo cual no se había hecho nunca. Esto no ayuda, no va en la línea de lo que queremos».

El antecedente de Maó

Dicho esto, el presidente de Menorca explicó ayer que también ha contactado con la APB para que explique las razones, y con base en qué normativa, por las que se ha dado el visto bueno a Trasmed para operar como hotel en el puerto de Maó. Villalonga recordó que toda plaza turística, además de presentar una declaración responsable debe darse de alta en el censo de establecimientos, trámites que Trasmed se salta (además, ahora está en vigor una moratoria turística), y destacó que, «si se detecta» que esta oferta de alojamiento «infringe la normativa, se actuará».

«Ya lo hemos hecho en el pasado», dijo en referencia a que hace unos años el Consell impuso una sanción al titular de una embarcación amarrada en el puerto de Maó que explotaba, sin autorización alguna, estancias turísticas. De todos modos, en ese caso, puntualizó Villalonga, se trataba de «un barco fijo, no itinerante». «No sé cuánto tiempo se considera que un barco está fijo, si un fin de semana es suficiente o no. Hay que mirarlo», insistió el presidente.

Además, Villalonga dijo que «la ecotasa hay que pagarla sí o sí». «Los cruceros, que es lo más análogo a esto, la pagan. Este es otro motivo para comprobar si todo se ha hecho correctamente», indicó. Tan insólita e inesperada es la oferta de Trasmed que queda exenta del pago del impuesto turístico porque la ley que lo regula no prevé esta posibilidad de alojamiento.

Precisamente, el gerente de la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera, Manuel Sendino, califica de «chiste» que los pasajeros que se alojen los sábados en el ferri no abonen la ecotasa. «Todo este asunto, acabe como acabe, es una ópera bufa», indicó, y recalcó que esta situación es «un signo más de que es abusiva la interpretación que se hace» de la normativa.

Sendino afirma que los responsables de la APB que hayan dado el visto bueno al uso hotelero del ferri «viven en la inopia». «No sé si se podrá volver atrás o no, pero el razonamiento que está detrás es indebido y abusivo. Es una trampa», indica Sendino, que advierte del precedente que se está creando. «Si esto se puede hacer, este barco será el primer de muchos. Al panal de rica miel va todo el mundo».