Los pasajeros del barco hotel de Trasmed en Ibiza están exentos de pagar la ecotasa

Los pasajeros que pernocten los viernes y sábado en el puerto de Ibiza utilizando los camarotes del ferri ‘Ciudad de Granada’ de la naviera Trasmed, estarán exentos del pago del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), conocido como ecotasa. Según confirma un portavoz de la conselleria balear de Economía y Hacienda, la ley que regula la ecotasa no incluye, en su artículo 4 (hecho imponible), la oferta de alojamiento turístico (el programa ‘TrasmedWeekend’) que, a partir del día 27, Trasmed ofertará a quienes viajen en su buque, con 207 camarotes.

En la relación de todos los tipos de establecimientos turísticos que tienen que pasar por caja no figura la novedosa y polémica oferta de Trasmed, pero sí los cruceros. Precisamente, la ley que regula el impuesto turístico especifica que «los cruceros turísticos son los que efectúan transporte por mar con finalidad exclusiva de placer o de recreo completado con alojamiento y otros servicios y que implican una estancia a bordo superior a las dos noches de acuerdo a lo establecido en el Reglamento (UE) número 1177/2010 del Parlamento Europeo». La oferta de Trasmed es de viernes a domingo con sólo dos noches a bordo.

La naviera cuenta con la autorización de la Autoridad Portuaria de Balears (APB) para ofrecer alojamiento a sus pasajeros en el ‘Ciudad de Granada’. En concreto, la APB, según un portavoz, ha dado el visto bueno a «una solicitud de escala con pernocta» para este barco durante la temporada alta de este año. Dicho permiso está condicionado a una serie de cuestiones de «servicios portuarios», como el uso de la pasarela de acceso al barco o los horarios, aunque la APB se niega a informar de ellos. «No hay nada extraordinario, lo que es extraordinario es que se haga en un ferri», apunta el portavoz, que recuerda que los cruceros en ocasiones también hacen noche en el puerto.

Por su parte, el gerente de la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera, Manuel Sendino, asegura a bote pronto que esta propuesta comercial «no casa» con «la política de contención o reducción» emprendida por el Consell, en referencia a la decisión de eliminar la bolsa con 9.000 plazas turísticas. «Entendiendo que si todo es legal, supone un uso abusivo de las instalaciones portuarias, que no están para alojar a gente. Este en el mejor de los casos y, en el peor, creo que no se deberían autorizar este tipo de atraques», indica.

En este sentido, Sendino cuestiona la fórmula, la de la escala con pernoctación, que se ha usado para autorizar este alojamiento turístico encubierto. «Tiene sentido en un crucero que hace escalas en diversos puertos, pero ¿qué límites tiene? Ahí es donde está el abuso», recalca Sendino, que destaca, además, que en este caso no hay un viaje a diversos puertos sino un destino de ida y vuelta.

Un desajuste a la política de contención

Asimismo, el vicepresidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), José Antonio Roselló, también se pone del lado del Consell y critica el paquete de viaje con alojamiento de Trasmed. «Es muy inconveniente en este momento. Supone un desajuste de toda la política en marcha de contención».

Dicho esto, Roselló resalta que la APB tiene que ser «consciente» de que ha dado el visto bueno a «un hotel en el puerto». «Y esto no es lo mismo que un crucero», advierte.

Sobre la ecotasa, Roselló apunta que, por definición, su finalidad es la de compensar la sobrecarga medioambiental que supone el turismo para las islas y que cobran los alojamientos porque no se puede cobrar en puertos y aeropuertos, por lo que en ningún caso se debería eximir del pago a los alojados en el barco hotel.

La naviera se defiende: "No hay una extralimitación de nuestras actividades"

La web de la naviera Trasmed anuncia que en breve sacará a la venta el nuevo paquete de fin de semana entre Valencia y Ibiza con pernoctación en el ferri ‘Ciudad de Granada’. «Camarote noche sábado: 200 euros hasta cuatro pasajeros». Es lo único que, de momento, se adelanta sobre el coste, aunque no se especifica si es sólo el alojamiento del sábado por la noche. Hay que tener en cuenta que, ayer, un viaje de ida y vuelta entre Valencia y Ibiza del viernes 27 al domingo 29 con camarote tenía un coste de 340 euros (sin descuento de residente). De los 1.252 pasajeros que pueden viajar a bordo del ‘Ciudad de Granada’, la oferta de alojamiento en puerto se limita a 414 plazas, es decir, a la capacidad de los 207 camarotes del ferri.

El Consell de Ibiza ha criticado con dureza esta oferta, que califica como «hotel encubierto» y «competencia desleal» de la oferta turística reglada. Al equipo de gobierno no le ha gustado nada la autorización que le ha otorgado la Autoridad Portuaria de Balears, hasta el punto que, según un portavoz, no sólo se le va a trasladar su malestar sino también le pedirá explicaciones al organismo que gestiona los puertos de competencia estatal.

Sobre las críticas del Consell, el gabinete de comunicación de Trasmed responde que no comparte «su valoración ni conclusión». «Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar el turismo de fin de semana de forma ordenada y accesible, cumpliendo en todo momento con la normativa vigente. En ningún caso consideramos que se trate de una extralimitación de nuestras actividades. Sólo podemos constatar una vez más que el Consell no demuestra tener muy claras las verdaderas causas del tráfico automovilístico ni de la masificación de la isla», indica. La naviera también señala que, de momento, no se ha producido ningún contacto con el Consell, aunque lo ha intentado sin obtener siquiera una respuesta, dicen. «Estamos abiertos al diálogo. Nuestra posición ha sido siempre la de máxima colaboración y transparecencia», agrega.