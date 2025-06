El escritor Jordi Viola: «Ibiza y Formentera viven del recuerdo hippie»

La cuarta novela de Jordi Viola Giner (Barcelona, 1950) invita al lector a sumergirse en plena revolución hippie y contagiarse de los ideales que persiguieron en los años 60 toda una generación de jóvenes empeñados en lograr un mundo mejor a su manera. El escritor catalán afincado en Menorca, que es autor de ‘Tras el hilo de India’ (1984), la primera guía cultural y turística sobre este país que se editó en castellano, formó parte de ese movimiento que retrata con esmero y de forma muy amena en ‘No dejes que el sueño se apague’ (Letra Minúscula). El libro lo presentará la semana que viene en Ibiza, uno de los lugares, junto a Formentera, que aparece en sus páginas. La cita será el 16 de junio a las 20.30 horas en Las Dalias, en Sant Carles.

Portada de 'No dejes que el sueño se apague', de Jordi Viola. / Editorial Letra Minúscula

¿Qué le motivó a escribir una novela sobre el movimiento hippie?

Llevaba pensado escribir sobre esta época desde que terminé mi primera novela porque prácticamente ahora se cumplen 60 años de aquella década de los 60. Aparte de la efeméride, me pareció que estamos en un momento social muy apropiado para recordar aquellos tiempos porque estamos viviendo una época también de incertidumbre, con conflictos bélicos y personajes en la Casa Blanca que nos hacen pensar, por ejemplo, en la guerra de Vietnam y Nixon. Además, se han escrito cosas sobre aquel período, pero hasta ahora no se había publicado ningún libro que recordara aquellos momentos con la perspectiva del tiempo. Creo que tampoco somos tantos los que quedamos de aquella época como para contar todo lo que pasó y de qué manera se vivió y me pareció que era importante dejarlo por escrito de una forma que el lector pudiera vivir de verdad aquel período. Sobre todo porque lo último que se publicó, ‘Hippie’, de Paulo Coelho, fue un desastre, no nos representaba para nada a ninguno de aquella generación.

¿Qué podemos aprender de aquellos jóvenes de los años 60?

El empuje, la valentía y el idealismo que se vivía, la utopía, el deseo de transformar la sociedad a mejor y el hecho de luchar por ello desde muchas facetas, porque no solamente se luchó desde un punto de vista intelectual, sino también a través de la actividad política y social. Algunos optaron por el camino de la acción, que desembocó, por ejemplo, en Mayo del 68 o en la revolución de los estudiantes en México; y otros se decantaron por la parte espiritual e intelectual, lo que fue el flower power y los hippies de la época. Pero todos, en el fondo, lo que buscábamos era transformar la sociedad, mejorarla. Ese afán por cambiar las cosas a mejor es lo que ahora parece que está adormecido, a la gente le falta ese ímpetu. Supongo que en aquel momento todavía se creía en las ideas y en las posibilidades de cambiar el sistema. Ahora la verdad es que cuesta mucho.

¿Qué cree que provocó que el movimiento se apagara a finales de los 60?

Creo que era la evolución lógica, los jóvenes dejaron de ser tan jóvenes, los ideales y las utopías empezaron a tropezar con el sistema, que cada vez les hizo la vida más difícil. Había muertes por todos lados, asesinatos de líderes políticos y sociales. Y después yo creo que también tuvo mucho que ver la entrada de las drogas.

Las drogas estuvieron también en el principio del movimiento...

No tanto. Las drogas empezaron un poco con la marihuana, pero, sobre todo con el LSD. Cuando en San Francisco empezó a fabricarse esta droga, se tomó como la panacea para transformar la conciencia. Creo que hubo un poco de desmadre con todo esto. Pienso que las drogas no ayudaron, al contrario, favorecieron la dispersión y contribuyeron a que el movimiento perdiera el norte y la dirección de ideal y de utopía que tenía para transformarse en algo un poco peligroso.

Me ha llamado la atención que en el prólogo, para referirse a aquellos jóvenes de los años 60 «que se atrevieron a soñar con un mundo mejor», nunca emplea el término hippie.

No utilizo la palabra hippie porque nosotros en aquella época, y digo nosotros porque me considero parte de aquel movimiento en ese momento, jamás nos autodefinimos como hippies. El término se lo inventó un periodista de San Francisco, Michael Fallon, en 1965 y la gente empezó a llamar hippies a ese movimiento juvenil o peluts, en el caso de las Pitiusas.

¿Se considera todavía hippie?

Bueno, yo creo que hippies éramos en aquella época, luego nos hemos transformado todos. El movimiento ha evolucionado y ahora es otra historia. Aunque todavía hay gente que se mantiene fiel a esos principios.

Como dice en el prólogo, todavía se mantiene el legado de ese movimiento que sitúa entre 1963 y 1969.

Sí, la estética hippie ha pasado de moda, pero conservamos todavía la épica y la ética de ese movimiento. Por ejemplo, queda el legado del ecologismo, del feminismo, de la libertad, de la igualdad entre las personas o del antimaterialismo, que son faros con los que la gente todavía se identifica. Además, el yoga y la meditación, que en aquella época eran disciplinas todavía novedosas para Occidente, han quedado totalmente integradas en nuestra sociedad.

¿Qué hay de usted en el protagonista de la novela, Jim?

Te diré que el libro no es nada autobiográfico, aunque para crear los personajes he recurrido alguna vez a mis vivencias personales. También me he basado en lo que he visto y en lo que me han contado, en lo que hubiera pasado, en lo que había pasado o en lo que me hubiera gustado que hubiera pasado. He tirado mucho de imaginación y de documentación y, naturalmente, como viví en aquella época, el sentimiento narrativo está ahí. Ya me hubiera gustado que todo lo que ocurre en el libro me hubiera ocurrido a mí, o no.

Gracias a Jim, el lector viaja por medio planeta, de España pasa a Estados Unidos, luego Inglaterra, India y Francia para terminar en las Pitiusas...

Es el periplo típico que hacía la gente joven en esos años, los que llegaban a Ibiza venían de Greenwich Village y de San Francisco, en Estados Unidos; pasaban por Amsterdam e iban a Inglaterra, que eran los centros de este movimiento. La juventud en aquellos momentos nos movíamos mucho por el ejemplo de los demás y por la música, que era el pegamento que nos unía a todos, las letras de las canciones, los grupos... Y era algo mágico que ocurría entre nosotros porque no nos hablábamos, pero nos reconocíamos y todos pensábamos igual y era gracias a esos pegamentos invisibles que estaban ahí.

La música es importante en este libro, que tiene una banda sonora de unas 90 canciones que se pueden escuchar en Spotify. ¿Qué criterios ha seguido para la selección?

Lo que quería es que lo que iba narrando en la novela tuviera un paralelismo con las letras de las canciones que había en ese momento, colocándolas de una forma cronológica según el año de publicación. He elegido temas de todos los grupos representativos de esa época que me pudieran servir para completar la narración de una forma anecdótica.

Jordi Viola Giner, ayer en las instalaciones de Diario de Ibiza. / Vicent Marí

Volviendo al periplo del protagonista, Jim acaba en Ibiza, isla que usted también conoce bien.

Sí, con mi familia estuve yendo todos los veranos a Ibiza a hacer pesca submarina desde 1963 y hasta 1975. De hecho, después de terminar Derecho me fue a vivir allí entre el 73 y el 75. Estuve trabajando para un abogado y viví, como Jim, en el barrio de sa Penya, en un apartamento de Erwin Broner. Mi conexión después fue mayor porque me casé con una ibicenca, así que aunque luego no he vivido en la isla, sí que me he quedado con la esencia de Ibiza, que es una mujer maravillosa.

¿Cómo recuerda la Ibiza de entonces?

Cuando la visité por primera vez me quedé absolutamente impresionado porque no me podía creer que en los años 60 estuviéramos como 50 años atrás en el tiempo, viviendo aquella isla rural con las mujeres vistiendo de payesas por las calles, con el barrio de pescadores, sus tiendas locales y un ambiente para mí absolutamente desconocido, mágico y muy bello. Y esa luz tan magnífica. Cuando llegué a Ibiza la generación beat tenía su representación en la isla, iban todos vestidos de negro, me acuerdo perfectamente. Hasta que al cabo de dos años, cuando empezaron a llegar los hippies, desaparecieron y todos vestíamos de colores y de una forma desenfadada y colorista.

Hablando de la generación beat, con su libro hace un homenaje a su novela más representativa, ‘On the road’, de Jack Kerouac.

Sí. Ese libro fue emblemático para las generaciones de los años 50 y 60 porque representaba llevar una vida fluida, de viaje y libertad. Cuando quise escribir esta novela, me la imaginé como una continuación de aquella época y, con la misma estructura de road novel, intenté narrar la siguiente década, la de los 60.

¿Cómo surgió la oportunidad de presentar el libro en Las Dalias?

Quería presentar la novela en Ibiza por el tema que se aborda; por el desenlace de la novela, que es en las Pitiusas; y por todo lo que siempre me ha enamorado de estas islas. Conozco Las Dalias desde hace mucho tiempo y me pareció que era el lugar adecuado, porque todavía tiene algo del espíritu hippie de esa época. Se lo propuse a Juanito y enseguida se mostró entusiasmado con la idea y me apoyó.

¿Cree que Ibiza y Formentera, en general, conservan algo de ese espíritu hippie?

Creo que sí, que todavía mantienen esa atmósfera en algunos rincones y en algunos momentos, porque además creo que les interesa. Las Pitiusas viven de eso, del recuerdo hippie, porque es su propio origen, es decir, la Ibiza actual se empezó a conocer en España y en el mundo través de todos estos jóvenes que llegaron en los 60 a la isla.