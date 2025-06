El STEI denuncia que opositores de Ibiza y Formentera pagarán "hasta 700 euros" por tener que ir a Mallorca

El STEI denuncia "un nuevo desprecio de la conselleria balear de Educación para los opositores que se tienen que desplazar de Ibiza, Formentera y Menorca a Mallorca a hacer las pruebas, a pesar de haber plazas convocadas en estas otras islas". Una situación que califican de "discriminación" y que critican que la conselleria mantiene a pesar de que "se trató en una reunión bilateral con el conseller de Educación, Antoni Vera". "La conselleria no ha tenido en cuenta los argumentos del sindicato", insiste el STEI.

"El hecho que no haya tribunales en todas las islas, como siempre ha pedido la STEI, supone que no todos los aspirantes participen del proceso selectivo con las mismas condiciones, puesto que hay gastos de viaje y alojamiento", recuerda el sindicato, que lleva años denunciando esta situación. Unos gastos, además, que se disparan en estas fechas y que "los aspirantes tienen que asumir de su bolsillo". "Además de la desazón y angustia que todo ello supone y que no permite que se centren de manera íntegra en las pruebas", insiste el STEI.

El gasto económico puede llegar a suponer más de 700 euros, "si es que finalmente se consigue un alojamiento en Palma en estas fechas", denuncian. "Todo ello supone que los aspirantes desplazados a la fuerza no participan en igualdad de condiciones con los opositores residentes en Mallorca, donde hay tribunales de todas las especialidades", reiteran.

Un reclamo de hace tiempo

El sindicato ha denunciado esta situación año tras año, "sin que la conselleria de Educación haya aportado ninguna solución ni haya aceptado ninguna de las propuestas presentadas". "Estas decisiones hacen que futuros docentes opten por no presentarse", aseguran desde el sindicato. "Por lo tanto, se desincentiva al futuro profesorado de Menorca, Ibiza y Formentera, además de someterlo a una tensión y unos gastos que se podrían evitar con cambios normativos y con ayudas económicas", apuntan.

"El STEI lamenta y rechaza que la conselleria de Educación deje sin ningún tipo de ayuda a las personas que quieren optar a trabajar como docentes. Con la crisis que vive la profesión de un tiempo acá, considera que es más necesario que nunca favorecer y fomentar el acceso de los aspirantes a la tarea docente", señalan en un comunicado en el que concluyen: "Todos los ciudadanos y ciudadanas de las islas, vivan donde vivan, tienen que tener los mismos derechos. Y demasiado a menudo esto no es una realidad, y los perjudicados son siempre los que viven fuera de Mallorca".