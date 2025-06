Albert Rivera: «Ahora soy libre para equivocarme y para decir lo que realmente creo»

«En España se ha confundido la política con el partidismo». Es una de las afirmaciones, de los lamentos, más bien, que pronunció el exlíder de Ciudadanos Albert Rivera en el espacio de entrevistas ‘Unas hierbas con...’, organizado por la sociedad cultural Ebusus y conducido por la periodista Montse Monsalve. El expolítico lamentó también que «se haya relegado a un segundo plano el papel de la sociedad civil» y destacó la necesidad de espacios que puedan servir de foros «de encuentro plural en los que compartir conocimiento, generar pensamiento crítico y aprender unos de otros».

Durante la entrevista, Rivera defendió que «la libertad, en todas sus formas, es el valor más importante de la democracia». El acto, celebrado el martes por la noche, registró un lleno total (colgó el cartel de aforo completo apenas unas horas después de haber anunciado el nombre del último invitado al ciclo).

Rivera recordó los inicios del partido, «con cero recursos, sin padrinos, desde la sociedad civil y en un contexto de creciente polarización en Cataluña», y aquella campaña en la que apareció desnudo: «No teníamos medios ni apoyos, así que optamos por una campaña directa, provocadora y que obligara a mirar». También rememoró su salida de la política: «Marcharse a tiempo también es una forma de coherencia».

El fundador de Ciudadanos habló sobre su relación con Ibiza, isla que visita habitualmente. De hecho, esta Semana Santa se le pudo ver disfrutando de la isla, donde coincidió con su excompañera de partido, Begoña Villacís. «Nací en Barcelona, no soy ibicenco de origen, pero sí me reconozco en algunos aspectos del espíritu libre de esta mágica isla. Me encantan las Balears, mi región favorita del mundo para perderme», comentó Rivera, que destacó especialmente el estilo de vida que representa Ibiza: «Abierto, tolerante y profundamente libre. Ibiza ha sido siempre una tierra pionera, tres pasos por delante en cultura, en ideas, en libertad. Es un espejo en el que muchos nos miramos».

Acabada la entrevista el público le preguntó por un posible regreso a la política, a lo que contestó: «Ya estuve ahí y lo di todo. Ahora soy más últil desde fuera, defendiendo ideas con libertad y apoyando la construcción de una sociedad civil fuerte y crítica». «Ahora soy libre para pensar, para equivocarme y para decir lo que realmente creo», concluyó.