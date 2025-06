La falta de vivienda en Ibiza y Formentera desespera a los docentes y a la conselleria de cara al próximo curso

La falta de docentes en Ibiza y Formentera, agravada por la falta de vivienda, lleva a que ya se sepa que "el curso [2025-2026] empezará con falta de profesorado", señala Fran Tienda, director del instituto Quartó de Portmany de Sant Antoni y presidente de la Asociación de Directores de Eivissa y Formentera, después de la reunión que el conseller de Educación y Universidades del Govern Balear, Antoni Vera, ha mantenido con directores y directoras de los centros de Primaria y Secundaria de las Pitiusas en la sede de la UIB de Ibiza.

Tienda indica que Vera "ha nombrado prácticamente todas las especialidades que existen en Secundaria como especialidades de difícil cobertura", además de que "la estabilización del curso pasado hace que mucha gente que tiene plaza en Ibiza y sea de Mallorca, se quede en su isla, dejando vacantes estas plazas".

Hacer atractiva la profesión

A pesar del esfuerzo económico que Tienda valora que se concede desde la conselleria con las plazas de difícil y muy difícil cobertura "hay aspectos, como la vivienda, que hacen muy difícil que la gente quiera venir a trabajar aquí".

En este sentido, Vera afirma ante los medios que valora instar al Gobierno a crear vivienda pública a corto plazo en las Pitiusas, como reclamó la Junta de Personal Docente no Universitario de Ibiza y Formentera en su último pleno: "Es un problema complicado que tenemos en las Islas Baleares y que se agrava en las Pitiusas", indica el conseller. Respecto a la propuesta de alojar a docentes en hoteles, como se valoró en un momento, Vera comenta que "se ha descartado por completo" porque Educación necesita "que se cubran 10 meses y [el sector implicado] no quiere", antes de explicar que el precio que puede pagar la Comunidad Autónoma en su intervención es "a nivel de beneficio industrial", por lo que la conselleria comprende que no son tarifas que interesen al sector hostelero.

Soluciones esperadas de cara a julio

El conseller de Educación añade que de cara a solucionar este problema, que insiste en que "se agrava en las Pitiusas", se está trabajando en "encontrar soluciones habitacionales para el profesorado de Ibiza y Formentera" pero por el momento "no hay nada cerrado", aunque espera poder adelantar alguna propuesta de cara a julio.

En esta línea, Vera explica que para evitar "los problemas del año pasado entre el día 1 y 3 de septiembre", en referencia al retraso en la aceptación de las adjudicaciones: "Se iniciarán las primeras adjudicaciones de profesores interinos en julio para colocar a un número de personas, que sabrán la plaza que les ha tocado, dónde [...] para que puedan programar su vida, encontrar una casa o un coche, etcétera".

Esto sin embargo, no quitará que en septiembre se tengan que hacer adjudicaciones de plaza "porque hay causísticas diferentes... Te toca una plaza, tienes reducción de jornada, pides una excedencia...", valora Vera.

Además de iniciativas como esta, Tienda destaca que se debe "recuperar la atracción hacia la docencia" para evitar un "problema grave en el futuro" porque también "empiezan a faltar docentes en otras comunidades". Para evitarlo, apunta a que "la educación debe ser un punto primordial y excepcional por parte de todas las instituciones públicas y falta trabajo por hacer para conseguir que se cubran todas las necesidades de los centros educativos".

