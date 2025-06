Dos sindicatos se unen a las críticas por la gestión de las ambulancias

La gestión del servicio de ambulancias en Ibiza y Formentera, que es competencia del Govern y que se gestiona a través de la empresa Gsaib, también pública, es criticada ahora por otros dos sindicatos. Después de que UGT denunciara el pasado martes que la falta de mantenimiento había provocado la intoxicación de una sanitaria dentro de uno de estos vehículos (otras fuentes matizan que la avería se debió a un despiste), ayer se unieron a las críticas la Unión Sindical y Técnicos Sanitarios (USAE) y Comisiones Obreras (CCOO).

Estas dos centrales, además de la falta de mantenimiento de los vehículos, denuncian los problemas para contratar personal y la «nefasta gestión, organización y previsión» por parte de Gsaib, en opinión de USAE. Por su parte, CCOO añade que el personal del servicio de transporte no urgente, en su mayoría trabajadores de la Península, no podrá optar a la bolsa de empleo ni a futuras ofertas laborales por no disponer del certificado de catalán.

Desde USAE indican que Gsaib, «acumula un sinfín de denuncias, ya sea por realizar contratos de forma fraudulenta o por su mala administración, ya que es incapaz de adoptar decisiones para regular, dentro de la legalidad, temas tan importantes como los salarios, categorías profesionales, movilidades y traslados, promociones o contrataciones».

CCOO advierte de que el servicio ya sufre un «grave déficit» de personal que obliga a cubrir numerosas guardias con horas extras. En este contexto, no entiende cómo «se siguen imponiendo trabas en lugar de facilitar la consolidación de plantillas estables y permanentes».