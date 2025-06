Familias con custodia compartida critican discriminación en el transporte escolar en Ibiza

En las matriculaciones del próximo curso escolar, los padres que necesiten transporte para sus hijos podrán escoger hasta dos paradas diferentes, pero siempre de la misma ruta y en el mismo vehículo. ¿Qué sucede en el caso de los padres que tienen a sus hijos en custodia compartida y que vivan en distintos barrios y no compartan línea de bus escolar?

«Sucede que nos fastidiamos porque no nos dan ninguna solución y me parece muy injusto», responde Mar Calvo, una vecina de Cala de Bou que necesita el transporte escolar para llevar a su hija a su centro educativo, el CEIP Urgell de Sant Josep. Y explica el sinsentido de la situación: «Tengo el caso de amigas que también tienen la custodia compartida y que llevan a su hijo al Urgell. Ella vive en Cala de Bou, él en Port des Torrent, y como es la misma línea, no hay problema. Una semana el niño sube en una parada, otra semana sube en otra».

«Pero en mi caso, el padre vive en Cala Vedella y las líneas son distintas, por tanto, mi hijo se queda sin autobús escolar la mitad de las semanas. Y es ridículo, cuando el bus que va a su escuela tiene una parada justo delante de mi casa. ¿Por qué no puede usar un bus que pasa por mi misma calle?», comenta indignada esta madre.

Solo de la misma línea

La instrucción 2/2024 de transporte escolar de la conselleria de Educación y Universidades del Govern establece, en su punto 3.2, que en el caso de custodia compartida «se podrá hacer uso, de manera excepcional, previa petición formal y expresa al centro educativo y con la conformidad de la dirección del centro, de paradas diferentes de la misma ruta y vehículo. Esta petición tiene que ser firmada por las personas tutoras del alumno transportado que ostenten su guarda y custodia, justificada fehacientemente».

Una instrucción que, según Carla Cardona, madre de una niña que en septiembre empezará el primer curso de la ESO en el IES Sa Serra, es «profundamente discriminatoria e injusta». Por este motivo, ha iniciado un procedimiento administrativo con la presentación de un escrito de alegaciones a la conselleria de Educación en el que pide que se modifique esta instrucción. En esta alegación, remitida a la conselleria el pasado 4 de junio, se argumenta lo siguiente: «Si el objetivo es garantizar el desplazamiento gratuito del alumnado y el acceso al sistema educativo en condiciones de igualdad, dichas condiciones de igualdad no se cumplen».

«En Ibiza, a causa del poblamiento disperso, es muy común que los padres separados residan en viviendas que no forman parte de la misma ruta», explica Carla Cardona, que también es abogada. En su caso, ella reside en Cala Tarida y el progenitor en Sant Rafel. Hay rutas que unen ambos núcleos de población con el colegio de Sa Serra, pero son líneas distintas.

La realidad de muchas familias

Cardona insiste en que no reclama que les habiliten una línea exclusivamente para ellos, ya que las actuales son útiles en la gran mayoría de los casos, pero lo que le parece incomprensible es que, existiendo ya una línea, no la pueda usar: «La excepción en Ibiza es que dos padres separados vivan en el radio de una misma línea de bus. Esta instrucción de la conselleria la ha escrito alguien que no conoce la realidad insular y perjudica a la gran mayoría de progenitores en esta situación. De hecho, en la clase de mi hija hay tres familias más en la misma situación».

También rechazan que la petición de que los niños puedan usar dos paradas distintas tenga que ser una situación ‘excepcional’ y que exija un extra de papeleo, ya que cada vez son más familias las que tienen a sus hijos en una situación de custodia compartida: «La instrucción ya está aprobada y no sé qué hacer para que nos atiendan. Al enviar esta alegación, al menos, ellos tienen la obligación de responderme y que me den un argumento de por qué se niegan a algo que es tan de sentido común».

Es la misma situación que sufre otra madre, Valeria Fieschi. En este caso, ella vive en la carretera entre Sant Josep y es Cubells, y el padre de la hija, con quien mantienen una custodia compartida, vive en Cala Vedella. En este caso, la niña empezará en septiembre la ESO en el IES Sant Agustí.

«Hay una línea que tiene una parada al lado de mi casa pero no le permiten utilizarla», comenta esta madre: «Ella se verá obligada a bajar en Sant Josep e ir andando por el arcén de la carretera durante un kilómetro y medio hasta mi casa, y eso es peligrosísimo».

«Creo que deberían tener un poco más de sensibilidad. La semana en la que tienes a tus hijos, tú estás sola, eres como una familia monoparental y te tienes que buscar la vida para todo. Tienes que llevar, traer, trabajar, estás al 100%, y creo que en el tema de los autobuses deberían tener una consideración», reclama Fieschi.

«Es algo que nos pasa especialmente a las que somos de fuera de la isla y que no podemos tirar de abuelos que nos echen una mano. En este caso, hay que echar mano de las amigas y de todas tus redes de contactos, pero es agotador», confiesa Mar Calvo, que resume la petición en que «es lo más lógico y justo y no le cuesta ni un euro a la conselleria. No entiendo nada».