El Consell de Ibiza acusa a Trasmed de usar sus ferris como un «hotel encubierto»

La presentación por parte de la empresa naviera Trasmed de la iniciativa ‘TrasmedWeekend’, que permitirá a los pasajeros pasar un fin de semana entero en Ibiza alojándose en el camarote del barco, ha abierto la caja de los truenos entre el Consell de Ibiza y la compañía. La institución insular, en una nota de prensa, ha calificado de «inaceptable» la oferta comercial de Trasmed, a la que acusa de querer funcionar como un «hotel encubierto».

La chispa que ha hecho saltar este nuevo conflicto entre el Consell y la naviera se encendió ayer a mediodía después de que Trasmed anunciara en un comunicado de prensa la puesta en marcha de una nueva oferta turística que combina el transporte marítimo regular con el alojamiento. La ‘TrasmedWeekend’ consiste en un paquete de viaje que saldrá cada viernes a las 22.30 horas en el puerto de Valencia, con alojamiento obligatorio en camarote, y regreso el domingo con la salida desde Ibiza a las 13 horas.

‘Trasmed-Weekend’

La oferta incluye durante todo el fin de semana los servicios que se suelen ofertar en un alojamiento reglado, es decir: limpieza diaria, cambio de toallas y desayuno. No habría, sin embargo, servicio de restaurante ni self-service. El barco quedaría atracado en el puerto de Ibiza el sábado y el domingo para, según la compañía, «disfrutar de Ibiza con total libertad y regresar a su camarote para pernoctar».

Al llegar a Ibiza el sábado de madrugada, según ha informado la naviera, los pasajeros con vehículo deberán desembarcarlo a las ocho de la mamana por motivos de seguridad, ya que los coches no pueden permanecer a bordo todo el fin de semana mientras el ferri está atracado en el puerto. Como alternativa, informa de que la estación marítima tiene plazas de aparcamiento en el puerto para los viajeros.

Durante la estancia en tierra, todos los viajeros podrán entrar y salir del buque libremente, hasta las 11 horas del domingo, con la tarjeta de embarque y pulsera identificativa de ‘TrasmedWeekend’. Según ha informado la compañía, Trasmed incluso ha acordado con el Ayuntamiento de Ibiza ofrecer visitas guiadas al casco antiguo de la ciudad todos los sábados a las 10 horas.

En la nota informativa en la que vende las bondades de su oferta, Trasmed afirma que esta nueva iniciativa es una escapada «diferente, cómoda y flexible, pensada para quienes quieren aprovechar al máximo cada minuto del fin de semana». Para la directora de Pasaje y MK de Trasmed, Jana Peiró, esta experiencia nade de su compromiso para «conectar las islas Baleares de forma innovadora, accesible y cómoda», permitiendo además «disfrutar de la magia» de las islas «de manera exclusiva, asequible y responsable».

Enfado del Consell

Unas palabras que no han impresionado especialmente al Consell de Ibiza, que no considera que esta oferta sea, para nada, «responsable». Así, pocas horas después de conocerse esta iniciativa, la institución insular emitió un comunicado arremetiendo contra la iniciativa de la naviera.

La posibilidad de regresar al camarote para pernoctar ha provocado el enfado del Consell, que con un tono inusualmente duro, lamenta que «una compañía naviera pueda operar como un hotel encubierto, que sin haber adquirido ninguna plaza turística ofrecerá servicios de alojamiento, haciendo una competencia desleal a los establecimientos reglados de la isla de Ibiza e incidiendo en los problemas derivados de la masificación que sufrimos en muchos puntos durante los principales meses de las temporada turística».

El Consell también considera que esta propuesta llega en un momento especialmente inoportuno, a causa de la «enorme sensibilidad social» existente por las molestias que genera el turismo fuera de ordenación y justo cuando las administraciones locales, insular y autonómica «están alineadas» para intentar contener el número de plazas turísticas.

En su nota de prensa, el Consell ha asegurado que su pretensión es exactamente la contraria, es decir, reducir el número de plazas turísticas en la isla: «Estamos trabajando en la redacción del Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos (PIAT), que deberá determinar el número máximo de plazas turístiscas, para lo cual ya se ha acordado con la Federación Hotelera de las Pitiusas la eliminación de 9.000 plazas». Asegura también que la Oficina de Lucha contra el Intrusismo ha permitido la eliminación de casi 9.000 plazas turísticas de alquiler turístico ilegal en los últimos doce meses.

Diario de Ibiza ha contactado con la compañía Trasmed para conocer su opinión tras las duras críticas del Consell, pero, de momento, ha preferido declinar hacer cualquier tipo de declaración.

Este es el segundo conflicto entre Trasmed y el Consell de Ibiza en las últimas dos semanas. El pasado lunes, la institución insular acusó a Trasmed y Baleària de no colaborar en la aplicación de la normativa de limitación de vehículos en la isla, al no enviar las matrículas de todos los vehículos que transportaban. También les reprochó que no informaran a sus pasajeros de la entrada en vigor de esta restricción y de la obligación de abonar una tasa de un euro al día. Las navieras negaron esas acusaciones.