Álvaro Rivas, vocalista de Alcalá Norte: «La clave de la banda es que gusta a gente de la generación de mi padre»

«Autenticidad y verdad» son dos términos que se asocian con frecuencia a la banda madrileña Alcalá Norte y no es de extrañar. Solo hay que escuchar y ver a su cantante y letrista, Álvaro Rivas, que concede una entrevista a Diario de Ibiza en el hotel donde se aloja el grupo antes de su actuación este jueves en el escenario de Venice Bay dentro del ciclo Dorado Live Shows. Ataviado con camiseta a rayas y bañador, queda claro que no le preocupa demasiado no lucir un estilismo cool y que, a pesar de la fama alcanzada con su primer álbum y su hit ‘La vida cañón’, sigue siendo aquel chaval de barrio que en 2019 fundó con sus amigos de Ciudad Lineal, Jaime Barbosa y Juan Pablo Juliá, una banda que bebe del rock y del punk y que ahora está en plena efervescencia.

Carlos Elías ‘Dr. Rock’ (guitarra), Álvaro Rivas (vocalista) y Laura de Diego (teclista), ayer en el hotel en el que están alojados en Cala de Bou. / Marcelo Sastre

¿Qué supone para Alcalá Norte tocar en una isla considerada la meca de la música electrónica?

A mí me molaba bastante el chunda chunda antes y tengo mucho respeto por la historia de la fiesta en Ibiza. Lo que pasa es que imagino que lo que he vivido yo no es lo que a mí me conquistaba: DJ Alfredo llevando sus discos a Amnesia cuando aquello era poco más que una casa okupa. Supongo que estamos más cerca de los Pink Floyd viniendo a la isla a drogarse que del chunda chunda de después. Pero bueno, está debuti tocar en Ibiza.

¿Había visitado la isla antes?

Mi padre, entre los años 80 y 90, venía a Ibiza de paparazzi para hacer fotos a los famosos, pero con él nunca he estado aquí. Esta es mi tercera visita a la isla. La primera fue para visitar a Juampi (Juan Pablo Juliá). Se pasó un verano currando en una escuela de buceo cargando bombonas y durmiendo en una caravana aparcada en un parking chunguísimo. Vimos a The Libertines tocar en un hotel y luego fuimos a Amnesia y allí estaban pinchando Harvey y Talabot. Recuerdo que ya no nos quedaba pasta y estábamos bebiendo agua del grifo, que al parecer no es lo más sano, y un portero nos vio y nos dio dos litros y nos dijo: «Nunca le negaré agua a nadie». Ese portero de discoteca me viene a la cabeza muchas veces cada vez que alguien necesita agua.

¿Qué puede esperar el público de la actuación en Venice Bay?

Me hace ilusión tocar en una cancha de baloncesto. El año pasado tocamos en varias pistas de escuelas municipales, pero este año en verano prácticamente todos son macrofestivales y echaba de menos las canchas de baloncesto. Supongo que no va a ser el mismo show que, por ejemplo, el que daremos en Mallorca al día siguiente, con luces, pantalla y demás, pero esta actuación se parecerá más a la magia que hizo que la gente se contagiara de nosotros cuando publicamos el álbum y a mí eso me gusta más.

Llevan ya acumulados unos cuantos reconocimientos desde que lanzaron en 2024 su primer álbum, ‘Alcalá Norte’. El último es el que se les concedió a principios de este mes en la segunda edición de los Premios de la Academia de la Música de España como ‘Mejor nuevo artista’. ¿Qué suponen para la banda estos galardones?

José, nuestro mánager, me dice que todo esto impacta en nuestros cachés, que cuanto más premios recibamos más nos van a pagar luego los promotores, así que está bien. En el caso de los Premios de la Academia de la Música de España, sé que los que votan allí son gente de la industria, así que si han apostado por nosotros es buena señal, significa que mi producto está al alza.

Álvaro Rivas, ayer, en la cancha de baloncesto de Cala de Bou donde se instala el escenario de Venice Bay. / Marcelo Sastre

¿Se esperaban el éxito que están teniendo?

No nos esperábamos este éxito, pero sí que apostábamos por él, aunque fuera una apuesta algo irracional. Recuerdo decirle a René (René del Hoyo), que es un guitarrista que toca con nosotros ocupando la plaza de Juampi, que José estaba un poco flipado porque nos decía que publicar el álbum iba a cambiar nuestra situación, yo pensaba que todo iba a seguir siendo igual y, al final, no fue así. Publicar el disco, de alguna manera, nos dio una seriedad ante el mercado que no teníamos antes.

¿Por qué creen que han conectado tan bien con el público?

Nuestro mánager, cuando negocia con señores, habla de autenticidad y de verdad. Estamos intentando ir con la misma cara con la que íbamos por las salas de Madrid cuando no éramos más que otra de tantas bandas post-punk prometedoras. Supongo que a la gente le ha gustado que esa sea nuestra fachada y que no nos hayamos disfrazado de nada y, de alguna manera, resonamos en ellos. Más allá de eso, creo que a gente que podría ser mi padre le ha gustado el sonido que he sacado de mí, que es el que me ha inculcado mi padre, así que tiene sentido. Esa conexión con las generaciones que ahora tienen 50, 60 e incluso 40 y pico ha sido clave porque son las que más pasta tienen y las que nos han costeado esta vida que llevamos ahora, que tampoco es de gran lujo, pero bueno, por lo menos nos ha permitido dejar los otros curros.

¿A qué se dedicaba antes de centrarse solo en la música?

Trabajaba para una empresa vendiendo seguros de responsabilidad civil y de motor. Era un coñazo, pero mi jefe era un colega mío y me gustó aprender de él durante el añito y pico que estuve allí. Dejé el curro en octubre.

¿Temen que el éxito les transforme y adultere su música?

Es que eso ya pasó un poco cuando empezamos a trabajar con el Dr. Rock ( Carlos Elías), que ahora es el guitarrista de la banda. Él aplica una capa de mercadotecnia al arte de hacer canciones para que funcionen en escuchas de un minuto y medio o en la radio. Entonces, esa concesión ya la hicimos, y aunque ahora, evidentemente, somos más exitosos que cuando decidimos grabar el disco, la intención va a ser la misma que con el primer álbum y no creo que vaya a haber más cesiones a la mercadotecnia en lo que respecta a las canciones, es decir, que vamos a seguir diciendo frikadas.

Hablando de las intenciones del primer álbum, ¿qué es lo que busca ahora Alcalá Norte con su música?

Quiero seguir haciendo letras que me hagan gracia a mí y al Barbosa (el batería Jaime Barbosa); intentar aprovechar frases que escucho en nuestras jornadas de borrachera y porros; aterrizar también cosas que voy estudiando y que me gustan de grandes hombres y mujeres de la historia; y luego, por debajo, intentar parecernos a ese post-punk que empezamos a tocar en 2019 y 2020. Eso es lo que más nos está costando porque mi manera de hacer canciones es descaradamente pop y ñoña y ahora el ejercicio consiste en oscurecer mi material y hacerlo un poco más punk o post-punk y también heavy metal.

¿Cómo marcha el segundo disco?

Bien, lo único que hemos hecho ha sido dar un primer impulso, tenemos ya cinco o seis temas compuestos que, a falta de retoques, pueden suponer ya la mitad del disco.

Hay gente que les considera los guardianes de la esencia del rock, ¿qué opinan al respecto?

Hace igual un año te habría dicho: «Pero qué me hablas de rock, si aquí estamos un poco con lo del pop ñoño», pero ya después de ver la recepción que ha tenido nuestro disco y la gente que se acerca a nosotros me he dado cuenta de que le gustamos a roqueros auténticos y eso me parece debuti, me gusta defender el rock.

Musicalmente hablando, ¿cuál sería, en su opinión, la mejor década?

Soy mal entrevistado para hablar de música, no lo sé, de verdad que no tengo ni idea, supongo que los sesenta.

Comentaba antes que su sonido está influenciando por lo que escuchaba su padre. ¿Tiene algún referente musical en especial?

Sí, mi banda favorita son The Stone Roses.

Aunque las comparaciones son odiosas, ya le habrán dicho mil veces que Alcalá Norte recuerda a bandas españolas de los ochenta.

Sí, estéticamente, la pose de Iñaki Fernández de Glutamato Ye-Yé la reconozco como influencia clara. Nosotros lanzamos muchas cosas al público, sobre todo comida, antes más, y eso lo tomé de una actuación famosa suya en Televisión Española en la que sale tirando barras de pan. Eso me inspiró para lanzar hamburguesas.

¿Las lanzará en Ibiza?

No, la performance de las hamburguesas ha caído en el olvido.

Pablo Prieto (bajo) y Jaime Barbosa (batería) con Laura de Diego, Carlos Elías y Álvaro Rivas. En Ibiza les acompañará el guitarrista René del Hoyo. / Sergio Reviejo

¿Cuál es su máxima aspiración como grupo?

Poder participar del capital como un privilegiado. No sé qué tipo de inversiones haré, pero me gustaría poner a rendir el capital y tener esclavos. Lo que quiero decir con eso es que me gustaría sacar partido a lo que ganemos para luego hacer lo que me apetezca sin preocuparme en cómo tengo que pagarme las facturas, eso sería ideal.

¿También para poder hacer lo que le apetezca musicalmente hablando?

Es que, como no tengo grandes inquietudes musicales, estoy bastante contento con lo que hago ya, así que a todo lo que aspiro es a que esto se sostenga en el tiempo y los ingresos sean crecientes como para que pueda permitirme con la música no sólo pagar mis facturas, que ya es un privilegio, sino también las de mis hijos.