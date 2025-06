«El retraso de las ayudas de discapacidad es grave: cubren gastos esenciales»

La asociación Ibiza In exige al Consell de Ibiza que abone ya las ayudas a la discapacidad, cuyo pago acumula mucho retraso. Una situación que califican de «grave» ya que, según recalcan, se trata de un dinero que sirve para que los afectados cubran «gastos esenciales». La de Ibiza In es la seguna voz que se alza para criticar la demora del Consell a la hora de pagar estas ayudas, después de que la semana pasada la madre de un joven con discapacidad denunciara lo que estaba pasando.

Ibiza In ha presentado una queja formal en la institución en la que muestra su «disconformidad con la gestión de las ayudas económicas» para personas con discapacidad y mayores de 65 años. Según recuerdan, la convocatoria «publicada por el propio Consell Insular» establece que los expedientes «deben resolverse en un plazo máximo de tres meses a contar desde la presentación de la solicitud», un plazo que, señalan «ha transcurrido con creces», ya que el periodo para presentar las peticiones finalizó el pasado mes de febrero. «A fecha de hoy (...) no hemos recibido notificación alguna sobre la resolución de las ayudas», denuncian.

La situación está generando «malestar» e «incertidumbre» entre las personas que han pedido estas ayudas: «Muchas de ellas se encuentran en situación de vulnerabilidad, tanto por su condición de discapacidad como por limitaciones económicas y necesitan de esta prestación para hacer frente a gastos básicos relacionados con su salud y calidad de vida».

Desde Ibiza In recuerdan en la queja presentada ante el Consell de Ibiza que no es la primera vez que la institución se retrasa en el pago de estas ayudas: «Año tras año se vienen acumulando estos retrasos en la resolución y pago de las ayudas, generando una sensación de abandono, frustración e impotencia entre las personas solicitantes y sus familias». De la misma manera, acusan a la institución de «falta de compromiso» y «escasa consideración hacia quienes más lo necesitan». Así, piden que se resuelvan «de manera urgente» los expedientes, que se facilite información «clara y actualizada» sobre el estado de tramitación de las ayudas y que se tenga en cuenta «el impacto» que el retraso en el pago está causando en «personas especialmente vulnerables».

Desde la asociación recuerdan que estas ayudas sirven a los beneficiarios para pagar «terapias, adaptaciones del hogar, material ortoprotésico, productos de apoyo, transporte adaptado y otras necesidades básicas». De hecho, insisten en que si no reciben estas ayudas, muchos de ellos no pueden seguir con sus tratamientos o «mantener unas condiciones de vida mínimamente dignas». «No pueden seguir esperando», insiste la asociación que, además, critica que el hecho de que esta demora se repita «año tras año» genera en los beneficiarios «una sensación de abandono institucional». Además de lo que reclaman en la queja formal, desde la asociación piden al Consell que no vuelvan a producirse retrasos en la resolución de las ayudas.