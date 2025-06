Noemí Boned, nueva presidenta de Apneef

La Asociación de Personas con Necesidades Especiales de Eivissa y Formentera (Apneef) inicia una nueva etapa con el relevo en su presidencia. Tras más de una década al frente de la entidad, Susi Fresneda cede el testigo a Noemí Boned, quien asume el cargo "con el firme compromiso de dar continuidad a una labor esencial en las Pitiusas".

Desde su fundación en 1998, Apneef trabaja para mejorar la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, ofreciendo atención temprana, intervenciones terapéuticas, inclusión y apoyo a las familias. Reconocida como entidad de utilidad pública, atiende a más de 580 personas al año y se ha consolidado como un referente en atención especializada en Ibiza y Formentera. Fresneda ha sido presidenta de la asociación desde 2013. Durante estos años, su liderazgo ha sido clave para el crecimiento y consolidación de Apneef, logrando hitos como la concertación de servicios con la conselleria de Dependencia o la creación de una red colaborativa de atención a personas con discapacidad con otras asociaciones de la isla. Su implicación, marcada por una profunda vivencia personal, ha dejado una huella imborrable en la entidad.

“Mi historia con Apneef comienza en 2015, cuando mi hija Lucía y yo entramos en el Servicio de Atención Temprana financiado por el Govern Balear. Más tarde continuamos con sesiones de logopedia y fisioterapia en el Servicio de Rehabilitación y Prevención. Desde el primer momento sentí que no estábamos solas. Nos arropó un equipo profesional y humano increíble que nos ofrecía no solo terapia, sino también esperanza, escucha y acompañamiento. Creer en lo que hace Apneef, en los fines que persigue y en la profesionalidad de su equipo fue lo que me impulsó a aceptar este puesto. No se trata de ocupar un cargo, sino de asumir una responsabilidad colectiva", explica la nueva presidenta de la asociación.

Boned reconoce los grandes desafíos que afronta la entidad: la creciente demanda, la escasez de recursos y profesionales, los problemas de espacio físico y la falta de financiación estable en servicios clave como el de rehabilitación y prevención de Ibiza y de Formentera. También ha señalado la preocupante situación de la salud mental infanto-juvenil, y los retrasos en el reconocimiento de grados de discapacidad o dependencia. Aun así, destaca avances importantes como la actualización de precios concertados por parte del Govern balear, la puesta en marcha del plus de doble insularidad y la cesión de un espacio por parte del Consell de Formentera para trabajar en la pitiusa menor. “Necesitamos implicación de las instituciones, sí, y también de las empresas, del tejido social, de cada persona. Apneef no existiría sin la colaboración de mucha gente anónima que cree que todas las infancias merecen oportunidades. A ellos y ellas les digo: gracias. Y a quienes aún no nos conocen, les invito a sumarse", añade.

"Este cambio marca un relevo sereno que honra lo construido y mira con determinación hacia el futuro. Apneef continúa su labor con la misma convicción, fuerza y esperanza: seguir siendo un pilar para muchas familias que encuentran en la asociación no solo atención profesional, sino también acompañamiento, dignidad y comunidad", concluye la asociación.