Neshkä, un nuevo proyecto musical ibicenco que apuesta por el dark folk

Neshkä se «empezó a cocinar» en Ibiza antes de la pandemia, pero no fue hasta finales de 2024 que sus integrantes, la cantante argentina Sophie Princic Bel y el músico venezolano Junior Diago, se decidieron a sacar del disco duro del ordenador, para que los disfrutara el público, los temas que habían ido componiendo juntos. Su primer sencillo, ‘Pasos de barro’, grabado y producido por P. J. González en Can Cala Studios, lo lanzarán el próximo sábado, 14 de junio. Lo adelanta la vocalista, que además es la autora de las letras del dúo, bautizado con el nombre de su tatarabuela, nacida en la antigua Yugoslavia. «Mis padres me hubieran llamado igual pero no les dejaron en el Registro Civil», explica la artista, que lleva empleando Neshkä como seudónimo desde pequeña para firmar todas sus creaciones, desde dibujos a poemas.

El sonido del dúo

Era de esperar que le diera ese nombre también a este proyecto musical tan personal, que se estrena con un tema que «habla de la sororidad y la entereza femenina cuando hay que romper con patrones tóxicos dentro de la propia familia».

«‘Pasos de barro’ surgió en mi casa de forma espontánea mientras estábamos improvisando», comenta Princic del primer sencillo de la formación, cuyo estilo califica de «dark folk».

«La gente se va a topar con una música introspectiva que, en ocasiones, toca temas duros, como en el caso de esta canción», señala la vocalista para definir a qué suena Neshkä, que fusiona «sonidos folclóricos de distintas partes del mundo con otros estilos».

En el caso de ‘Pasos de barro’, se pueden distinguir «arreglos un poco flamencos, otros un poco árabes e incluso armonías de la India», detalla la artista hablando del trabajo de su compañero, que es el compositor de la música y quien se ha encargado, entre otros instrumentos, de las guitarras acústicas y las eléctricas. En este single también ha participado Julia Ortega haciendo los coros.

Princic, además de cantar, en esta ocasión toca el bombo legüero, «percusión típica del folclore argentino», y es la creadora de la letra. «Es la primera vez que compongo en castellano y la verdad es que se rompe una barrera muy personal al cantar en tu mismo idioma. Me parece que es más auténtico lo que uno está diciendo», valora la artista argentina, que lleva doce años residiendo en Ibiza y diez dedicada a la música.

Trayectoria musical

En ese tiempo ha cantando en diferentes bandas, como la de WindRose, y ahora mismo forma parte de Let’s Vibe, un dúo con un repertorio de versiones en acústico de soul, funky, rock y otros géneros, que nada tiene que ver con su proyecto más personal hasta la fecha, Neshkä.

Imagen promocional del dúo. / @domignes

La trayectoria musical de Junior Santiago Diago Sarcos, cuyo alias es Rony Zark, también es prolífica. Afincado en Ibiza desde su infancia, el guitarrista venezolano, que, además, produce, forma parte de Los Ministros del Rock y ha estado en grupos como Los Bichos del Espacio o Fortune.

«El crisol de sonidos» que Diago y Princic ofrecen en ‘Pasos de barro’, adelanta la cantante, también se podrá apreciar en los próximos temas del álbum debut de Neshkä, que se llamará ‘La primera oscuridad’ y que probablemente vea la luz a principios del año que viene.

De momento, no hay previstas actuaciones del dúo, que está concentrado en su primer lanzamiento y en la grabación del videoclip correspondiente y los siguientes temas. «Nos encanta tocar en vivo, pero este no es el objetivo de este proyecto», asegura Princic, que confía en que «‘Pasos de barro’ tenga una buena recepción y emocione a quien la escuche» tanto como a los componentes de Neshkä.