Ibiza Fashion Festival, una pasarela en Bibo Park que fusiona la moda sostenible con la biotecnología

Los jardines del Ibiza Botánico Biotecnológico (Bibo Park), en la carretera de Sant Antoni, serán este jueves, 12 de junio, el escenario de la décimo segunda edición del Ibiza Fashion Festival, el evento dedicado a la moda sostenible que se celebra anualmente en la isla desde 2015 bajo el lema ‘Make an impression, not an imprint’ (Causa impresión, no dejes huella).

En su edición 2025, Ibiza Fashion Festival une fuerzas con el proyecto que lidera Eduardo Mayol para presentar una experiencia que fusiona moda y complementos con biotecnología. En la pasarela, programada a partir de las 19 horas, participarán las marcas Greta, Livia Bentacort, Lydia Style, OhSun, Laura Fuentes Ibiza, Smokin Suits, V.GAN Shoes, Psylo London, Jack Botton, Watchesof Ibiza, Connie Compton, Noma Botanic, Mira Art Studio, Calvacante y Franceska.

Mesa redonda

Unas horas antes, a las 16 horas, se ha organizado una mesa redonda en la que participarán Sascha Camilli, de PETA; Pablo Vidarte y Tomás Rentería, de Bioo Tech; Sira Naidu y Juan José Jiménez Anca, de Greenpeace, y Karen Windle, impulsora del Ibiza Fashion Festival.

Imagen de una edición de Ibiza Fashion Festival. / Suzy Todoroff

El festival se cerrará con un espectáculo de luz de plantas bioluminiscentes impulsado por la tecnología Bioo Lumina a partir de las 22 horas.

El dinero recaudado con la venta de las entradas se destinará al programa de conservación de la posidonia oceánica impulsado por el centro de conservación natural de la flora pitiusa y divulgación científica del Ibiza Botánico Biotecnológico.