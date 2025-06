Docentes en Ibiza: agotados, sin vivienda, sepultados por la burocracia y muertos de calor

Agotados, sin vivienda, "apagando fuegos", sepultados por la burocracia y muertos de calor. Es la descripción de los docentes que hace la Junta de Personal Docente no Universitario de Ibiza y Formentera en la valoración que, tras el último pleno, hacen del curso que está a punto de acabar. Un curso que, señalan, ha estado "marcado por la falta de docentes, especialmente en Secundaria y en Formación Profesional, aunque también ha afectado a ciertas especialidades de Primaria".

La junta recalca que faltan docentes en "muchas especialidades", pero les preocupa especialmente la situación en atención a la diversidad, ya que faltan expertos en Pedagogía Terapéutica (PT), Audición y Lenguaje (AL) y Auxiliar Técnico (AT), así como que "no existe mediación en los casos de sordo-ceguera". De hecho, aseguran que desde los centros educativos de las Pitiusas están denunciando a la junta que se está utilizando a estos especialistas "como apaga fuegos" para cubrir la falta de docentes. "Esta situación se repite en Secundaria, donde casi todas las listas de docentes están vacías y el profesorado tiene que hacer un esfuerzo para evitar que el alumnado se quede sin docentes, cosa que no siempre se consigue", continúa el comunicado.

En este sentido, la junta reclama a la conselleria balear de Educación que se "agilicen las sustituciones" y que aumente las bautizadas como "sustituciones exprés": "Es un sistema que ayuda a los centros a cubrir las bajas". También reclama que estos profesionales tengan un contrato anual y no hasta junio, como ahora.

La vivienda, bueno, la falta de ella y, sobre todo, el elevadísimo precio, sigue marcando la enseñanza en la isla. "La Administración no ha dado ningún tipo de solución a esta problemática que sufren los y las docentes de Ibiza y Formentera", critica la junta, que recuerda que este es un problema que se denuncia desde "hace años". Además, recalcan que, "lejos de solucionarse, se agrava año tras año y es uno de los impedimentos para conseguir unas plantillas completas y estables en las islas".

Vivienda pública y limitación de vehículos

De hecho, una de las resoluciones que se aprobaron en el pleno es reclamar al conseller de Educación, Antoni Vera, que inste al Govern a crear "a corto plazo" vivienda pública en las Pitiusas, ya que la falta de un lugar en el que vivir "es una de las causas de la falta de personal en el sector de la educación y de la función pública en general".

De la misma manera, la junta pide al Consell de Ibiza que "facilite al profesorado destinado a Ibiza la entrada en la isla y la circulación de su vehículo". Asegura que aunque comparte el espíritu de la norma "los docentes son trabajadores y trabajadoras esenciales y no deben tener que hacer frente ni a los gastos que pueda suponer ni a las trabas burocráticas".

Agotados y acalorados

"Agotados". Así describe la junta el estado en el que se encuentra el cuerpo docente de las Pitiusas. Algo que se debe, aseguran, "tanto por la complejidad del alumnado de las aulas como por las muchas tareas administrativas y burocráticas que deben realizar, muchas de las cuales consideran que no corresponden a la labor docente". Las horas de trabajo administrativo, apuntan. "aumentan cada año sin que la conselleria ponga remedio". En este sentido, recuerdan que en el Acuerdo Marco ya preveía un plan de reducción de la burocracia: "En estos momentos, aún no se ha iniciado", critican sobre ese plan que equipos directivos y docentes necesitan que se active "de manera inmediata" y que realmente suponga una reducción de la burocracia.

Capítulo aparte merecen las infraestructuras educativas y, sobre todo, la climatización de las mismas, donde no se ha hecho "ninguna mejora significativa": "Las elevadas temperaturas impiden hacer clase con normalidad y es urgente que esta situación se revierta". Además, en la valoración del curso que acaba recuerdan otras peticiones históricas, como la mejora de las condiciones de contratación del profesorado interino, la reducción de ratios y la mejora y la creación de infraestructuras.

Rechazo al acuerdo con Vox

Durante el pleno, la Junta de Personal Docente no Universitario rechazó los acuerdos de gobierno entre el PP y Vox que afectan al catalán y a la enseñanza: "El catalán debe ser la lengua vehicular de la enseñanza y también una herramienta de inclusión para las personas recién llegadas". La junta no acepta la segregación por razón de lengua "ni las rebajas en la enseñanza del catalán y en los requisitos para acceder a la función docente". De la misma manera, muestran su repulsa "a los recortes en derechos sociales a las personas migrantes y las más vulnerables". De hecho, el pleno aprobó adherirse al Manifest unitari en defensa de l'educació pública, democràtica, tolerant i en català i de rebuig a l'acord de pressuposts PP-Vox elaborado por la Assemblea de Docents.

Por último la junta se mostró en contra de que la conselleria de Educación firme conciertos "en centros educativos no públicos cuando existen plazas en los colegios e institutos públicos". "Esto supone una apuesta por la enseñanza privada que no compartimos", insiste la junta, que señala que con esta medida el Govern, en ves de apostar por reforzar el sistema público de educación aplica "medidas que van en el sentido contrario".