PSOE: "Más de la mitad de las concesiones de playa de Santa Eulària aún no están adjudicadas"

"Más de la mitad de las concesiones de playas de Santa Eulària no están adjudicadas". Es la denuncia que ha hecho esta mañana el grupo municipal del PSOE en este municipio que, además, ha acusado a la alcaldesa, Carmen Ferrer, de "mentir" en el pasado pleno cuando el portavoz socialista, Alan Ripoll, le preguntó por este tema.

"Según se puede comprobar en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Santa Eulària, más de la mitad de las licitaciones todavía no han sido adjudicadas, lo cual provoca un grave perjuicio económico a las personas y empresas que esperan poder iniciar la temporada", comenta Ripoll.

"No es aceptable que, a mediados de junio, el Ayuntamiento todavía no haya completado el proceso de cesión a terceros de los derechos de explotación de los servicios de temporada en las playas", insiste el portavoz socialista. Ripoll denuncia que esto supone que "no tienen ningún lote licitado y, por tanto, no disponen de servicios como hamacas, parasoles, velomares, piraguas, paddle surf ni otros elementos de recreo".

Sin balizamiento

"Tampoco cuentan con canales de balizamiento, con la consecuente falta de seguridad para las personas bañistas", continúa el portavoz socialista antes de enumerar las playas del municipio que se encuentran en esta situación: s'Estanyol, Cala Olivera, es Niu Blau, Cala Pada, s'Argamassa y Cala Boix. A este diario le consta que algunos de estos lotes están adjudicados, aunque aún no han comenzado la actividad.

El grupo municipal socialista señala que otras playas, como es el caso de Cala Llenya, "solo cuenta con un lote adjudicado para hamacas y parasoles" mientras que en otro de los lotes "ha habido polémica porque se han instalado hamacas y parasoles sin haber sido licitado". "Cinco de los seis lotes de esta cala todavía no están adjudicados y tampoco dispone de balizamiento", señala.

En Cala Llonga, "todavía se espera la adjudicación de los dos lotes que ofrecen servicios de velomar, kayak, paddle surf y el canal de balizamiento". En el Caló de s'Alga "solo se ha adjudicado el quiosco, y quedan pendientes los servicios de hamacas y parasoles", mientras que en la playa del río de Santa Eulària "tampoco están adjudicados los servicios de velomares, piraguas, paddle surf ni el canal de balizamiento".

"En la playa de Santa Eulària, las hamacas y parasoles también restan pendientes de adjudicación", continúa el portavoz socialista en el repaso playa por playa, en el que asegura que en es Canar, "más de la mitad de los lotes de hamacas y parasoles están sin adjudicar" y en es Figueral "faltan por adjudicar dos lotes de estos servicios".

"El equipo de gobierno de Carmen Ferrer demuestra, una vez más, su falta de planificación y previsión. En un municipio donde la principal fuente de ingresos es el turismo, no se puede llegar a mediados de junio con los servicios de playa a medias. Ya denunciamos que la temporada turística se había iniciado con varias obras en curso en diferentes puntos del municipio, y también las deficiencias en la remodelación del acceso para personas con movilidad reducida en la playa de Santa Eulària", continúa Ripoll, que exige a la alcaldesa "que proceda a la adjudicación inmediata de todos los servicios de playas que todavía queden pendientes".